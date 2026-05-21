Приметы и поверья на 21 мая: что можно и нельзя делать в этот день

21 мая по народному календарю отмечают день Ивана Долгого. Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы. На Руси нищие и странники кланялись пахотной полосе, а затем заходили в крестьянские дома. Хозяйки угощали их пшеничным пирогом, а гости желали добрых всходов. Православные вспоминают Иоанна Богослова.

Что можно делать в день Ивана Долгого

Если в доме была девушка на выданье, пирог выставляли на окно — считалось, что на запах сдобы придёт суженый. Дурным знаком считалось вернуться домой с нетронутым пирогом, который никто из домочадцев не ел. Такую сдобу оставляли птицам. Также запрещалось отказывать гостям в угощении или подарках — иначе в дом могло прийти несчастье.

Что нельзя делать в день Ивана Долгого

В этот день не стоит спорить с близкими: это может привести к серьёзному конфликту. Не нужно планировать важные дела или заниматься ответственной работой, торезультат будет неудовлетворительным. Не рекомендуется стирать и гладить: бельё быстрее обычного испачкается. Также не следует мести пол в сторону входной двери, то такая уборка «выметает из дома достаток и благополучие.

Приметы на Купальницу

По приметам, если день выдался дождливым, осенью будет большой урожай грибов. Цветение черёмухи — знак, что пора сеять пшеницу. Если ночью дымка закрывает Луну, впереди ожидается плохая погода.