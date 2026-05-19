В Советском Союзе 19 мая каждого школьника в возрасте от девяти до 15 лет ждало важное событие — день рождения пионерской организации. Красные галстуки, горны, барабаны, сбор металлолома, «Зарница», тимуровцы и торжественное «Будь готов!» — через это прошли десятки миллионов человек. Что стало с главной детской организацией страны после распада СССР и кто сегодня носит неформальное звание «наследников пионерии» — в материале RT.

День пионерии 19 мая: история возникновения пионерского движения

История пионерии началась вскоре после революции. В конце 1921 года комсомолу поручили создать единую детскую организацию. Над её программой и законами работала специальная комиссия, в которой участвовала Надежда Крупская. А 19 мая 1922 года конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов по всей стране — этот день и стал днём рождения пионерии. Так в Советской России появилась организация, которая на десятилетия стала символом детства для миллионов школьников, — Всесоюзная пионерская организация.

У истоков пионерии стояли бывшие скаутские традиции. От скаутов пионеры унаследовали девиз «Будь готов!», отрядную систему, костры, походы и романтику общего дела. Но вместо христианской основы новой организации дали коммунистическую идеологию и задачу воспитывать строителей будущего.

Первые пионерские отряды появились в Москве — в Сокольниках, Замоскворечье и при типографии на Красной Пресне. Возникали они сначала при заводах и по месту жительства, а не в школах. Первые пионеры — это дети рабочих и крестьян, которые помогали комсомольцам бороться с детской беспризорностью и неграмотностью. К ХVI съезду ВКП(б) пионеры отчитались, что обучили грамоте более 1 млн человек. Сначала организация носила имя Спартака, но в 1924 году ей было присвоено имя Владимира Ленина.

Пионеры участвовали практически во всех крупных событиях страны. В 1920—1930-е годы они собирали средства на строительство заводов и самолётов, агитировали за создание колхозов. Со временем добавлялись и новые занятия. Пионеры собирали макулатуру и металлолом, участвовали в субботниках, экологических акциях и спортивных играх. В 1935 году 11-летняя Мамлакат Нахангова из Таджикистана получила орден Ленина за рекордный сбор хлопка — она собрала в семь раз больше нормы.

Во время Великой Отечественной войны тысячи пионеров помогали фронту, работали в тылу, уходили в партизанские отряды. Имена Лёни Голикова, Зины Портновой, Марата Казея и Вали Котика знали во всех советских школах. Высшее звание Героя Советского Союза за подвиги в годы Великой Отечественной войны они получили посмертно.

В военные годы по всей стране возникло знаменитое тимуровское движение. Вдохновлённые повестью Аркадия Гайдара, дети помогали семьям фронтовиков: носили дрова, ухаживали за больными, охраняли дома.

Последние годы пионерской организации: реформа и роспуск

Последние годы существования Всесоюзной пионерской организации стали отражением бурных перемен, охвативших весь Советский Союз в эпоху перестройки. Во второй половине 1980-х в условиях гласности, критики прошлого и поиска новых путей общественного развития старые идеологические основы организации дали трещину.

Многие педагоги и организаторы детского движения заговорили о необходимости отказа от коммунистической идеологии и придания организации нового, более современного облика. На этом фоне начали появляться и первые неформальные детские объединения, иногда с антикоммунистической или националистической окраской, что ранее было немыслимо.

Кульминацией этих процессов стал X Всесоюзный слёт пионеров, который прошёл осенью 1990 года в знаменитом международном детском лагере «Артек». В те дни было принято историческое решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Вместо неё был создан Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций (СПО-ФДО). Делегаты слёта, сами дети и взрослые, стремились создать обновлённое объединение, свободное от политики, основанное на принципах добровольности, инициативы и творчества.

Судьба пионерии оказалась неразрывно связана с судьбой государства. Поскольку она была структурным подразделением ВЛКСМ, её кризис усугубился роспуском комсомола. В сентябре 1991 года прошёл последний, XXII съезд ВЛКСМ, на котором объявили о самороспуске. Вместе с комсомолом логически завершила своё существование и его детская структура.

Главные символы и традиции, факты о пионерах

Красный галстук, горн, барабан и знаменитое «Будь готов!» — всё это неотъемлемые символы советской пионерии, через которую за десятилетия прошли миллионы школьников СССР.

В пионерскую организацию принимали детей с девяти-десяти лет. Вступление считалось важным событием. Школьники давали торжественное обещание, а старшие товарищи повязывали им красный галстук — главный символ принадлежности к пионерам.

Пионерская атрибутика несла глубокий смысл. Три угла галстука символизировали связь поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. На значке были изображены серп и молот, костёр как символ единства, звезда и девиз «Всегда готов!». Отдавая салют, пионер приветствовал товарищей и старших — при этом рука поднималась ровно над головой, показывая, что интересы общества для него выше личных.

К 1970 году в СССР работало 7,5 тыс. загородных пионерских лагерей, где ежегодно отдыхали до 18 млн детей, а всемирно известный Артек стал визитной карточкой страны.

Жизнь пионера не ограничивалась учёбой. Высшим органом самоуправления являлся сбор отряда, где обсуждали планы, слушали доклады и выбирали совет отряда. Легендарная военно-спортивная игра «Зарница» объединяла всю школу. Тактическая подготовка, захват знамени, полосы препятствий — это была мечта любого мальчишки.

Постоянно проводились операции «Зелёный патруль» по охране природы, сборы металлолома (из собранного вторсырья в 1970 году сделали 100 тыс. тракторов), работали пионерские лесничества.

Пионерская организация была поистине массовой. К 1970 году в ней насчитывалось 23 млн детей от десяти до 15 лет. У неё были свои газеты («Пионерская правда» тиражом около 10 млн экземпляров), журналы «Пионер», «Костёр», «Юный техник» и даже телестудия «Орлёнок». Во Дворцах пионеров дети бесплатно занимались музыкой, наукой, спортом и творчеством. Работали кружки по интересам: от авиамоделирования до театральных студий.

Отмечается ли День пионерии в 2026 году

Сегодня День пионерии официального статуса не имеет, однако его по-прежнему отмечают различные детские и молодёжные объединения, а также организации, работающие в сфере детского отдыха и досуга. Во многих регионах страны тематические мероприятия, посвящённые празднику, проводятся при поддержке Коммунистической партии Российской Федерации.

Хотя теперь пионерия воспринимается как часть советского прошлого, многие её принципы — помощь младшим, уважение к старшим, любовь к Родине и волонтёрство — были общечеловеческими. Да и в любимую пионерскую игру «Зарница» играют школьники и в современной России.

Как таковой единой и массовой пионерской организации в стране сейчас нет. Можно встретить отдельные отряды, которые используют советскую символику, красные галстуки и даже сохраняют некоторые ритуалы, но это скорее частные инициативы энтузиастов, дань памяти и ностальгии. Миссия у таких отрядов, как правило, локальная и не имеет прежнего идеологического наполнения.

На государственном уровне возрождать пионерию в её классическом виде не намерены. Тем не менее существуют организации, которые считают себя преемниками пионерии. В 1992 году вышеупомянутый Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций (СПО-ФДО) был зарегистрирован Минюстом России как международное объединение. Эта структура существует до сих пор и объединяет детские общественные организации, союзы, ассоциации и другие объединения, созданные с участием детей или в их интересах.

Кроме того, в 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), задачи которой во многом были аналогичны тем, что стояли перед советской пионерской организацией.

А в 2022 году на смену РДШ и другим молодёжным объединениям пришло Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Именно оно сегодня является главным государственным движением для школьников и студентов в России.

«Движение Первых» объединяет детей и молодых людей от шести до 25 лет на принципах добровольности, патриотизма и взаимопомощи. У движения 12 направлений — от волонтёрства и науки до спорта и творчества, а его наблюдательный совет лично возглавляет президент страны. Хотя красные галстуки там не носят, многие видят в этом движении прямого наследника пионерских традиций, только без идеологии коммунизма и обязательного членства.