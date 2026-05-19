19 мая: почему в этот день мужчинам запрещали выходить в огород

В православном календаре 19 мая вспоминают праведного Иова Многострадального. Иов лишился всего: детей, богатства, здоровья, но остался верен Богу.

В народном календаре 19 мая называют днем Иова Горошника или Иова Огородника. Связано это с тем, что сейчас начинали сеять горох и другие культуры. Считалось, что семена, посаженные в этот день женской рукой, дадут богатый урожай. На стол подавали гороховую или бобовую кашу. Мужчинам запрещали выходить в огород, чтобы не "погубить" урожай.

В этот день нельзя было делиться семенами и рассадой с соседями или друзьями. Считалось, что так можно "отдать" урожай. Запрещено было лениться и долго лежать в постели: люди верили, что это может привести к неудачам. Не рекомендовали ходить в грязной одежде: можно отпугнуть удачу.

Плохой приметой было шумно встречать этот день, устраивать гулянья. Считалось, что из-за этого придется лить слезы до конца года. Девушкам запрещено было оставаться в одиночестве - по поверью, это могло помешать найти пару до следующей весны.

Если заметили утром росу - лето будет урожайным. Жаркий и солнечный день - лето будет плодородным. Летает много майских жуков - летом будут затяжные периоды сильной жары. Гроза в этот день обещает хороший урожай зерновых культур.