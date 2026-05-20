Атака «безумцев»: как русские уничтожили цвет английской аристократии

25 октября 1854 года. Балаклавская долина. 670 всадников, элита британской армии, на полном скаку двинулись прямо на жерла русских пушек. Через 20 минут всё было кончено: долина усеяна трупами, а Англия получила трагедию, которую до сих пор выдает за подвиг.

© Атака Лейб-гвардии Конного полка на французскую батарею в сражении при Фер-Шарпенуазе, Мазуровский Виктор

Что на самом деле произошло в тот день и как русские войска случайно уничтожили цвет британской аристократии?

Недоразумение с роковыми последствиями

Утро 25 октября началось для русских вполне удачно. Отряд генерала Липранди (16 тысяч человек) атаковал турецкие редуты, прикрывавшие Балаклаву — главную базу англичан в Крыму. Турецкие солдаты, не отличавшиеся высокими боевыми качествами, дрогнули и побежали. Русским в качестве трофеев достались девять английских пушек.

Командующий британскими силами лорд Реглан пришел в ярость. Артиллерийские орудия в те годы были не просто средством ведения боя — это был символ, боевое знамя армии. Отдавать их русским как трофеи? Немыслимо.

Реглан пишет приказ командиру кавалерии лорду Лукану: «Лорд Реглан желает, чтобы кавалерия быстро выдвинулась к линии фронта, преследуя противника, и попыталась воспрепятствовать неприятелю увезти прочь орудия».

Банальная нестыковка. Лукан переспрашивает: «А о каких пушках речь?» Адъютант, капитан Нолэн, машет рукой куда-то вдаль. Прямо туда, где в долине стояли русские батареи. Сам Нолэн погибнет во время атаки, и его жест так и останется загадкой.

«Это не война, это безумие»

Лукан приказывает командиру легкой бригады лорду Кардигану атаковать. Тот пытается возражать: в долине — русские пушки, с флангов — пехота и артиллерия на холмах. Атака — чистое самоубийство.

«Тут нет выбора, кроме как повиноваться», — последовал ответ.

Около 600–670 всадников ринулись вперёд. Трехкилометровая долина простреливалась русскими со всех сторон. Картечь косила ряды. Но британцы прорвались к батареям, порубили артиллеристов. Однако развить успех было нечем — с флангов ударила русская кавалерия, с тыла — свежие силы.

Французский генерал Пьер Боске, наблюдавший за этой картиной, изрек фразу, вошедшую в историю:

«Это великолепно, но это не война — это безумие».

Через 20 минут всё закончилось. Долина, где погибли сотни всадников, получила у журналистов имя «Долины смерти».

Цвет нации в одной долине

Легкая кавалерия в британской армии была не просто элитой. В ней служили отпрыски самых родовитых аристократических семей Англии. Это были «материны кудрявые любимчики», как писала тогдашняя пресса, юные лорды и будущие пэры, для которых военная служба была вопросом чести.

За 20 минут они выбыли из строя почти полностью. По данным современных историков: 102 убитых (из них 9 офицеров), 129 раненых (11 офицеров), 58 пленных, 362 лошади потеряны. Треть погибших — титулованная знать.

Англия не знала такого одномоментного уничтожения элиты со времен войны Алой и Белой розы.

Как позор превратили в подвиг

Логика подсказывала: виновных нужно судить. Лорд Реглан отдал преступно размытый приказ. Лорд Лукан не уточнил. Лорд Кардиган повел людей на верную смерть. Но судить некого, если армия — это и есть эти самые лорды.

Тогда сработал механизм, который позже назовут «пиаром». Британская пресса — та самая, которая только что писала о бойне, — вдруг запела о невероятной доблести, о «долге, который превыше жизни».

Через месяц лорд Теннисон публикует стихотворение «Атака легкой бригады». Строки «В атаку, в атаку, в адскую долину смело, лети, легкая бригада» разлетелись по всей Англии.

И современник, и потомок уже не помнит, что британское командование совершило военное преступление против собственных солдат. Он помнит только: они были героями.

Русский взгляд: уважение к храброму врагу

Наши солдаты, наблюдавшие за атакой, поначалу не верили своим глазам.

«Неужели эта горстка людей собралась атаковать целую армию?» — писал корреспондент «Таймс» Уильям Рассел.

Когда же пыль улеглась, русские офицеры произнесли слова, которые многое говорят о характере той войны: «Трудно оценить по заслугам подвиг сей безумной кавалерии».

В них не было злорадства. Было уважение к храбрости, пусть и направленной на верную смерть. Такое редко встретишь в сегодняшних войнах.

Эпилог

Балаклавское сражение не стало переломным в Крымской кампании. Но «Атака легкой бригады» навсегда вошла в мировую историю. Для англичан — как символ воинской доблести. Для русских — как свидетельство того, что происходит, когда гордость и некомпетентность командиров важнее солдатских жизней.

Пушки, ради которых всё затевалось, русские всё равно увезли. А долина под Балаклавой навсегда осталась «Долиной смерти» — для британской аристократии, которая в один день лишилась своего цвета.