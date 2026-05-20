Убийцу двух женщин поймали спустя 40 лет благодаря жвачке

В штате Вашингтон, США, 68-летнего Митчелла Гаффа приговорили к пожизненному заключению за изнасилование двух женщин и расправу над ними. Как пишет CBS News, полиции удалось поймать его благодаря жвачке.

Гафф впервые попался в 1979 году. Тогда он напал на 29-летнюю женщину и попытался ее связать, но той удалось сбежать. Мужчина получил условный срок, однако снова был арестован в 1984 году. Он проник в чужой дом и изнасиловал двух сестер-подростков. Гаффа приговорили к 21 году лишения свободы.

Спустя почти 40 лет, в 2023 году, мужчину заподозрили в причастности к нераскрытому делу Джуди Уивер. В 1984 году неизвестный связал 42-летнюю женщину электрическим проводом, изнасиловал, расправился с ней, а затем сжег спальню, чтобы замести следы. Детектив Сьюзен Логотетти предположила, что в деле может быть замешан Гафф. Чтобы подтвердить гипотезу, ей были нужны образцы его ДНК.

В январе 2024 года Логотетти пришла в дом Гаффа и под видом опроса о вкусе жвачки попросила его попробовать несколько резинок. Их она и отнесла судмедэкспертам. ДНК мужчины совпала с ДНК, обнаруженной на проводе.

Через год Логотетти взялась за еще одно старое дело — Сьюзен Веси. В 1980 году преступник проник в дом 21-летней девушки, связал ее проводом, изнасиловал, а затем расправился с ней. ДНК-экспертиза доказала, что убийцей был Гафф.

В конце концов мужчина признался в преступлениях. В мае 2026 года ему вынесли приговор.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в США арестовали преступника, который расправился с девушкой в 1977 году. Его поймали благодаря отпечатку на пачке сигарет.