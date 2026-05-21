День Иоанна Богослова: как рыбак стал любимым учеником Христа

Иоанн Богослов — один из 12 апостолов и любимый ученик Иисуса Христа, который был свидетелем главных событий Евангелия: преображения, Тайной вечери и распятия. Он единственный из апостолов избежал насильственной смерти и дожил до ста с лишним лет. Кем был Иоанн Богослов, когда чтут память святого, какие чудеса он совершал и о чем ему молятся верующие — в материале «Газеты.Ru».

Когда день памяти Иоанна Богослова в 2026 году

С Иоанном Богословом в православной традиции связаны две даты, они обе непереходящие, то есть ежегодно выпадают на одни и те же числа.

21 мая православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова

В этот день, по преданию, на могиле святого происходили чудеса. Но есть и вторая дата, когда чтут апостола Иоанна, — 9 октября, в день его кончины, рассказал «Газете.Ru» настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» в поселке Ермаково Вологодской области, священник Илья Савастьянов.

21 мая вспоминают чудеса, происходившие на месте погребения святого. По преданию, каждый год в этот день из могилы апостола Иоанна выступал тонкий прах, который верующие собирали и с его помощью исцелялись от болезней. Илья Савастьянов настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» в поселке Ермаково Вологодской области, священник

Кстати

Верующие также почитают апостола Иоанна 13 июля, когда празднуется Собор всех двенадцати апостолов.

Кем был Иоанн Богослов

Иоанн Богослов — сын галилейского рыбака Зеведея и Саломии, дочери святого Иосифа Обручника. Он пошел по стопам отца и занимался рыбным промыслом. Вместе со старшим братом Иаковом был призван Христом в ученики на Генисаретском озере, когда чинил рыбацкие сети. Оставив родителя в лодке, Иоанн с Иаковом последовали за Иисусом. Спаситель позже называл братьев «сынами грома», по всей видимости, за их горячий нрав.

Иоанн стал самым молодым из апостолов и единственным из них, кто не оставил Учителя во время крестных страданий. Именно ему, стоявшему у Креста вместе с Богородицей, Христос поручил заботиться о Своей Матери: «Жено, се сын Твой» и «Се Мати твоя». До ее Успения он безотлучно находился в Иерусалиме.

Иоанн Богослов — любимый ученик Христа. Он известен не столько чудотворением, сколько написанием Евангелия, трех посланий, книги Откровения и своими миссионерскими трудами. Илья Савастьянов настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» в поселке Ермаково Вологодской области, священник

После Успения Божией Матери апостол отправился проповедовать в Малую Азию. Во время путешествия его корабль потерпел крушение, но, по преданию, через 40 дней Иоанн был выброшен на берег живым. В Эфесе его проповедь сопровождалась многочисленными чудесами: он воскрешал умерших, исцелял больных и обращал в христианство язычников.

Во время гонений христиан при императоре Домициане апостола Иоанна привели на суд в Рим и приговорили к смерти. Однако ни яд, ни кипящее масло не причинили ему вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он получил Божественное откровение, ставшее основой книги Апокалипсис . После смерти Домициана Иоанн вернулся в Эфес, где написал Евангелие и три соборных послания.

Апостол Иоанн — единственный из двенадцати апостолов, кто умер естественной смертью.

Согласно разным источникам, он прожил более ста лет и мирно отошел ко Господу в начале II века.

Возможно, поэтому Иоанна Богослова на иконах чаще всего изображают в почтенном возрасте, с пером и книгой в руках. Рядом присутствует ангел, а иногда — орел.

По преданию, тело апостола Иоанна исчезло из могилы, а на месте погребения ежегодно выступал целебный прах — именно в память об этом чуде и установлен праздник 21 мая.

Как рассказал «Газете.Ru» помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения священник Вячеслав Ланский, Иоанна называют апостолом любви: в своих посланиях он раскрывает христианам тайну природы Творца, провозглашая, что «Бог есть Любовь».

В Евангелии Иоанн вспоминает важнейшую заповедь, оставленную Иисусом Христом последователям, — любить друг друга. О любви свидетельствует и жизненный пример Иоанна: он единственный из апостолов, кто не бежал в страхе, когда Господа распинали на голгофском кресте, но стоял рядом и взял на себя попечение о Богородице. Вячеслав Ланский Помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам церковного служения, священник

Откровения Иоанна Богослова и другие труды

Церковное предание связывает с именем апостола Иоанна пять книг Нового Завета, каждая из которых занимает особое место в христианском богословии: Евангелие от Иоанна, три соборных послания и Откровение (Апокалипсис).

Свое Евангелие Иоанн написал уже в глубокой старости, в конце I века в Эфесе.

В отличие от трех других евангелистов (Матфея, Марка и Луки), он сосредоточился не на хронологии событий, а на их богословском осмыслении, за что и получил прозвание Богослова.

Именно в его Евангелии подробно раскрыто учение о Божественной природе Христа. Три послания Иоанна обращены к первым христианским общинам и посвящены темам любви к Богу и ближнему, а также предостережениям от лжеучений.

Самую загадочную и таинственную книгу Нового Завета — Апокалипсис (Откровение) — Иоанн написал, когда находился в ссылка на острове Патмос. В его труде отражены пророческие видения о конце света и Втором пришествии Христа.

Вопрос об авторстве этих текстов остается предметом научных дискуссий. Некоторые исследователи подвергают сомнению принадлежность всех пяти книг одному автору — апостолу Иоанну. В частности, высказывались предположения, что Откровение могло быть написано другим Иоанном, например, пресвитером Иоанном из Эфеса. Однако церковное предание и раннехристианские источники, в том числе Ириней Лионский (II век), почти единодушны в том, что автором всех пяти трудов является любимый ученик Христа.

Церковные традиции Дня апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Главное, что следует сделать верующему в этот день, — прийти в храм на богослужение. Это тем более важно, учитывая, что в 2026 году день памяти Иоанна Богослова совпадает с двунадесятым праздником — Вознесением Господним.

Память любимого из учеников Сына Божьего совпадает с двунадесятым праздником Вознесения, и это находит отголоски в богослужении: цвет облачений с красного или желтого меняется на белый, а к песнопениям, раскрывающим глубину личности Иоанна, добавляются праздничные — торжествующие от того, что преображенная во Христе человеческая природа была вознесена в иную, горнюю реальность. И тем самым каждый человек получил возможность обрести подлинное счастье. Вячеслав Ланский Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник

Божественная литургия сопровождается особыми песнопениями. Священнослужители читают отрывки из Евангелия от Иоанна и его посланий. В этот день стоит исповедоваться и причаститься, как и в любой большой православный праздник. Можно помолиться святому о духовном наставлении, укреплении в вере и любви к Богу.

Прославляемый ныне апостол Иоанн своим вкладом в копилку христианских ценностей свидетельствует о том, что молиться нужно о самом важном — даровании Богом нам любви, а также о нашей возможности эту любовь принять, сохранить и взрастить. С любовью искренней и безусловной сама наша жизнь будет приобретать иную эмоциональную окраску, другие смыслы и чистую радость. Но для этого нужно духовно потрудиться. Вячеслав Ланский Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник

Народные обычаи Дня Иоанна Богослова

На Руси день памяти апостола называли Иваном Долгим, поскольку все полевые работы приходилось вести от восхода до заката. К этому времени полностью прогревалась земля, и крестьяне активно сеяли пшеницу, высаживали огурцы и тыкву. Существовала поговорка: «На Ивана Долгого паши — весна уйдет, не воротишь».

Главным обычаем праздника было выпекание обетных пирогов из свежей муки нового урожая. Их нельзя было есть самим: пироги раздавали прохожим, угощали соседей и обязательно подавали нищим. Встреча со странником на Ивана Долгого считалась добрым знаком, предвещающим удачный год и богатый урожай.

В некоторых губерниях девушки в этот день проводили обряды на привлечение женихов: выходили на околицу, кланялись на четыре стороны и просили у святого Иоанна хороших и верных суженых. Пожилые женщины готовили отвар из полыни и крапивы — верили, что умывание таким настоем сбережет здоровье на весь год.

В этот день также проводили обряды для защиты скота. Хозяева читали специальные заговоры и обходили хлев с иконой Иоанна Богослова, чтобы уберечь животных от болезней и сглаза. В поле закапывали хлеб и соль для защиты посевов от града.

Приметы о погоде

• Ясная и солнечная погода — к сухому лету, но грибов будет мало.

• Дождь — к обильным грибам в течение всего лета.

• Утреннее небо красного цвета — к дождю.

• Радуга с утра — день окажется дождливым.

• На черемухе много цветов — лето будет мокрым.

• Кукушка громко кукует — к устойчивому теплу.

Что можно и нельзя делать 21 мая

Что можно делать

• Посетить праздничное богослужение в храме и помолиться апостолу Иоанну.

• Трудиться — день Ивана Долгого традиционно считался временем самой активной работы в поле и огороде. Однако не стоит забывать, что в 2026 году 21 мая также отмечается Вознесение Господне — один из важнейших церковных праздников. Поэтому обязательно найдите время для молитв и духовной работы.

• Печь обетные пироги и делиться ими с другими людьми.

• Подавать милостыню и оказывать помощь нуждающимся.

• Читать Евангелие от Иоанна и Апокалипсис, размышлять о духовном.

• Проводить день в мире, воздерживаясь от ссор и злых мыслей.

Что нельзя делать

• Ссориться, сквернословить, проявлять злобу и раздражительность — любая мелкая размолвка, согласно поверью, может перерасти в затяжной конфликт на весь год.

• Отказывать в угощении другим людям — по приметам, сегодня всем надо дать с собой выпечку или иной подарок. Пироги на ночь оставлять не следует: их нужно либо съесть, либо раздать.

• Заниматься гаданием и обращать внимание на суеверия, противоречащие христианскому вероучению.

• Резать ножом овощи и готовить из них блюда — по народному поверью, это может навредить будущему урожаю.

• Проводить генеральную уборку, стирать и гладить белье — бытовые заботы лучше отложить на другой день.