Какие страны потеряли могущество, столкнувшись с Россией

История знает закономерность, которую трудно списать на случайность: великие державы, бросавшие вызов России, после столкновения с ней редко сохраняли прежний вес в мировой политике. Иногда поражение было прямым военным, иногда — растянутым во времени стратегическим истощением, но итог получался схожим: страна, ещё вчера диктовавшая Европе свою волю, опускалась в разряд второстепенных держав.

© Общественное достояние

Речь не о случайных совпадениях. Речь о закономерности, которую отмечали и русские, и западные историки.

Швеция: империя, закончившаяся под Полтавой

В начале XVIII века Швеция была одной из сильнейших держав Европы. После Тридцатилетней войны 1618–1648 годов шведская корона контролировала большую часть побережья Балтики, имела одну из лучших армий континента и претендовала на роль арбитра в делах германских княжеств. Современники называли это устройство «Шведской империей» (Stormaktstiden — «эпоха великодержавия» в шведской историографии).

Карл XII, взошедший на престол в 1697 году, унаследовал эту мощь и собирался её приумножить. Поначалу ему сопутствовала удача — разгром датчан, разгром саксонцев, наконец, поражение русской армии под Нарвой в 1700 году.

Дальше последовала Полтава. 27 июня (8 июля) 1709 года шведская армия была разгромлена под стенами украинского городка. Сам Карл бежал в турецкие владения, где провёл несколько лет. Историк Николай Павленко в фундаментальной работе «Пётр Великий» оценивает потери шведов под Полтавой так: из 24-тысячной армии в строю осталось около двух тысяч, остальные были убиты, ранены или взяты в плен.

После Полтавы Швеция уже никогда не вернулась в высшую лигу европейской политики. Ништадтский мир 1721 года закрепил передачу России Прибалтики и части Карелии. Из великой державы Швеция превратилась в региональное государство северной периферии Европы — этот статус она сохраняет и по сей день.

Польша: от великой державы до раздела

Речь Посполитая XVI–XVII веков — это огромное государство от Балтики до Чёрного моря, занимавшее территорию, сопоставимую с современной Францией и Германией вместе взятыми. В период расцвета поляки контролировали Москву (в 1610–1612 годах польский гарнизон стоял в Кремле), вели успешные войны со шведами и турками, претендовали на доминирование во всей Восточной Европе.

Дальше начался долгий упадок, в котором конфликты с Россией играли ключевую роль. Историк Борис Флоря в монографии «Русское государство и его западные соседи» подробно прослеживает, как поражения в войнах с Москвой XVII века подрывали польскую государственность. Андрусовское перемирие 1667 года передало России Левобережную Украину и Киев — это был перелом.

К концу XVIII века Польша была настолько ослаблена, что не смогла сопротивляться разделам 1772, 1793 и 1795 годов. После третьего раздела польская государственность исчезла с карты Европы на 123 года. Когда Польша возродилась в 1918 году, это была уже совершенно другая страна — не великая держава, а среднее государство региона.

Османская империя: «больной человек Европы»

В XVI веке Османская империя — это сверхдержава своего времени. Контроль над Восточным Средиземноморьем, Балканами, Северной Африкой, Ближним Востоком. Сулейман Великолепный осаждал Вену, османский флот господствовал в Средиземном море. Это была империя, которой боялись все европейские монархии.

Серия русско-турецких войн XVIII–XIX веков методично разрушала эту мощь. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года, Ясский мир 1791-го, Бухарестский мир 1812 года, Адрианопольский мир 1829-го — каждый этап отрывал у османов очередные территории и снижал их статус.

Историк Александр Широкорад в книге «Россия и Турция. Пять столетий противостояния» приводит подсчёт: за период с XVII по начало XX века Россия и Турция воевали двенадцать раз, и почти все эти войны заканчивались поражениями османов. К середине XIX века европейская дипломатия открыто называла Османскую империю «больным человеком Европы» — выражение, приписываемое Николаю I.

К началу XX века от османской мощи остались одни воспоминания. После Первой мировой войны империя распалась, на её обломках возникла современная Турция — региональное государство, никогда уже не претендовавшее на статус мировой державы.

Наполеоновская Франция: от Москвы до Ватерлоо

Случай наполеоновской Франции — самый драматичный пример того, как столкновение с Россией ломает великодержавную траекторию. К 1812 году Наполеон контролировал почти всю континентальную Европу. Его Великая армия в составе примерно 600 тысяч человек была сильнейшей вооружённой силой мира.

Поход на Россию закончился катастрофой. По данным историка Олега Соколова, одного из ведущих специалистов по наполеоновской эпохе (монография «Армия Наполеона»), из 600-тысячной армии границу в обратном направлении пересекли около 30 тысяч человек в строю. Остальные погибли, попали в плен, дезертировали или замёрзли на смоленской дороге.

После 1812 года военная мощь наполеоновской Франции была уже не та. Лейпциг 1813 года, отречение 1814-го, «сто дней» и окончательное поражение при Ватерлоо в 1815 году — это всё последствия русской катастрофы. Венский конгресс зафиксировал новый расклад: Франция теряла статус доминирующей державы Европы, на её место вставала Россия как один из главных арбитров континента.

Франция, конечно, осталась великой державой. Но эпоха французского доминирования в Европе, начавшаяся ещё при Людовике XIV, закончилась именно после похода в Россию.

Германский рейх: дважды столкнувшийся

Уникальный случай — Германия, столкнувшаяся с Россией дважды в одном XX веке и оба раза потерявшая великодержавный статус.

Первая мировая война началась для Германии как уверенный поход на восток против «отсталой» России. Закончилась — крахом империи, отречением кайзера, Версальским миром 1919 года. Германия лишилась колоний, флота, армии, значительных территорий и стала второстепенной державой Веймарской республики.

Второй заход случился через двадцать лет. Третий рейх, объединивший почти всю континентальную Европу под своим контролем к 1941 году, бросил вызов Советскому Союзу. К маю 1945-го немецкие потери на восточном фронте, по данным российского историка Григория Кривошеева в исследовании «Россия и СССР в войнах XX века», составили более 6 миллионов убитыми и пропавшими без вести — то есть основная часть всех потерь вермахта в войне.

После 1945 года Германия как великая держава перестала существовать. Страна была разделена на две части, лишена армии, оккупирована державами-победительницами. Современная объединённая Германия — экономический гигант, но не военно-политическая держава первого ряда.

Англия: исключение, подтверждающее правило

Британская империя — единственная из великих держав, которая прямого военного столкновения с Россией в полном смысле слова избежала. Крымская война 1853–1856 годов формально была проиграна Россией, но и Британия не получила от неё стратегических выгод. Большая игра в Центральной Азии XIX века закончилась разделом сфер влияния, а не победой одной из сторон.

Закат Британской империи в XX веке был связан не с Россией, а с двумя мировыми войнами и экономическим истощением. Но любопытно: основной геополитический соперник Британии в XIX веке — Россия — пережил и Первую мировую (в форме СССР), и Вторую, тогда как Британская империя распалась.

Историк Анатолий Уткин в работе «Большая восьмёрка: цена вхождения» отмечает: британская стратегия избегания прямого столкновения с Россией была одной из причин, почему империя продержалась дольше своих континентальных соперников.