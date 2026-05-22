Никола Летний: кем был святой и почему его называют угодником

Святитель Николай — один из самых любимых и почитаемых святых в православии. В народе его называют Николай Угодник. Издавна он считается небесным покровителем путешественников, моряков, бедных и всех, кого осудили несправедливо. Память святому православная церковь возносит три раза в год. В чем суть этих праздников и почему миллионы верующих просят о помощи именно Николая Чудотворца — в материале «Газеты.Ru».

Когда дни памяти святого Николая в 2026 году

В православном календаре, несколькр дней памяти святителя и чудотворца Николая Мирликийского:

* 22 мая — празднование, посвященное перенесению мощей святителя Николая из города Миры Ликийские в итальянский город Бари. Это событие произошло в XI веке и стало поворотным моментом в истории почитания святого на Западе и в России. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу. В народе этот день называют Никола Вешний или Никола Летний.

* 11 августа — рождество Николая Чудотворца, день, когда, согласно преданиям, святой появился на свет. Дата считается сравнительно новой в литургическом круге: ее начали отмечать по инициативе Русской православной церкви в XVI-XVII веке. При Екатерине II общецерковное празднование было отменено и возобновилось только в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В 2026 году дата выпадает на вторник. Народное название праздника — Никола Осенний.

* 19 декабря — день памяти Николая Чудотворца, приуроченный ко дню блаженной кончины (преставления) святителя. В православии это наиболее торжественное и значимое из трех ежегодных поминовений. В 2026 году 19 декабря приходится на субботу, что позволит многим верующим посетить праздничные богослужения. Никола Зимний — народное название праздника.

Именно зимний праздник — 19 декабря — исторически был и остается центральным. Летнее поминовение (22 мая) связано с судьбой мощей святого, а августовское (11 августа) не имеет строгих документальных подтверждений, касающихся дня рождения святого, но принято в ряде поместных церквей как благочестивая традиция.

«В древности христиане не отмечали дни рождения в привычном для нас смысле — они чествовали день памяти святого, имя которого носил человек. 11 августа — праздник относительно новый, его появление связано скорее с поздними греческими исследованиями», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай Савченко.

Кем был Николай Чудотворец: жизнь и служение святого

Церковь называет Николая Чудотворца «защитником всех скорбящих, утешителем плачущих, столпом благочестия». Миллионы верующих во всем мире убеждены, что святой и сегодня продолжает творить чудеса, помогая каждому, кто обращается к нему с искренней молитвой. Именно поэтому в молитвах его поминают как «скорого помощника» и «заступника».

Николай Чудотворец родился около 270 года в греческой колонии Патара, располагавшейся на территории римской провинции Ликия (современная территория Турции). С юных лет он отличался глубоким благочестием, состраданием к ближним и стремлением к уединенной молитве. Получив духовное образование, он был рукоположен сначала в священника, а затем возведен в сан архиепископа города Миры.

Путь к высокому сану был необычным. По преданию, все решил случай и Божий промысл. В тот момент, когда умер предстоятель Ликийской церкви в Мирах, Николай как раз оказался в этом городе. Местные архиереи собрались на собор и предложили обратиться к Богу с молитвой — пусть Господь сам укажет достойного человека.

Они молились всю ночь. Одному из членов собора явился Бог и велел отправиться рано утром в храм, чтобы увидеть нового предстоятеля. «Тот, кто войдет в церковь первым, и станет новым архиепископом. А зовут его Николай», — сообщил Господь. На рассвете архиерей рассказал остальным о видении, и все стали ждать у входа.

И вот, ведомый Святым Духом, Николай первым переступил порог храма. Когда он назвал свое имя, сомнений не осталось — это действительно избранник. Весть о новом архиепископе быстро разнеслась по городу, люди собрались у церкви, чтобы приветствовать его.

Народ Ликии полюбил своего архипастыря за справедливость, храбрость и доброту. Однажды Николай спас жителей Мир от непомерно большого налога — он лично заступился за горожан перед императором Константином, рискуя впасть в немилость.

По преданию, святой дожил до глубокой старости и за свою жизнь совершил множество чудес, избавляя людей от болезней, голода, неправедного наказания и природных бедствий.

Чудеса и деяния Николая Чудотворца

История про три мешочка с золотом

Самый известный случай помощи от святого произошел в городе Мире. Согласно легенде, некогда богатый горожанин впал в нищету. У него не было денег даже на приданое красавицам-дочерям, что в те времена считалось позором. Отчаявшись, он решил поправить дела, продавая «любовь» своих дочек. Узнав об этом, святой Николай под покровом ночи оставил возле их дома мешочек с золотом.

Обнаружив утром щедрый подарок, горожанин решил, что это Божья помощь — хотя бы одна из его дочек сможет выйти замуж. Но в последующие дни он нашел в доме еще два мешочка с золотыми монетами, которые Николай подбросил в дом. Семья была спасена от бесчестия и греховного падения.

Николай Чудотворец прославился в народе прежде всего невероятной щедростью. Он собирал деньги из церковных пожертвований и раздавал их нуждающимся, но делал это всегда тайно. Когда отец трех девушек выследил благодетеля и понял, что это епископ, деяния святого стали известны всем. Николай Савченко (отец Николай) священник

Укрощение бури

Николай был настолько благочестив, что еще в земной жизни получил дар от Бога приходить на помощь людям невзирая на расстояния. Одно из известных чудес святого — спасение корабля во время страшного шторма. Отчаявшиеся путники взмолились Николаю Чудотворцу о помощи, и он укротил бушующие волны, спасая всех, кто был на борту. А упавший с мачты моряк очнулся целым и невредимым.

Спасение невинно осужденных

Другое широко известное событие — спасение трех невиновных мужчин, которых коррумпированный судья приговорил к смертной казни. Николай Чудотворец, узнав о несправедливости, лично явился на место казни, схватил руку палача и остановил экзекуцию. Своим мужественным поступком он обличил ложь и восстановил справедливость.

Святитель Николай не побоялся вступить в конфликт с власть предержащими. Остановить казнь, когда приговор уже вынесен, было чрезвычайно опасно для него самого. Но его вера и милосердие оказались сильнее страха. Николай Савченко (отец Николай) священник

Своей земной жизнью и делами Николай Чудотворец, говоря церковным языком, «угодил Богу», что означает ревностное и искреннее исполнение воли Творца и следование Его заповедям. Отсюда и прозвище — «угодник». Многие ошибочно полагают, что так его назвали за помощь, «угождение» людям, быстрый отклик на их молитвы и просьбы. Но это неверная трактовка, так как святость достигается именно через угождение Богу.

Кончина и обретение мощей Николая Чудотворца

Святитель Николай мирно скончался 6 декабря по старому стилю (19 декабря по новому) примерно в 345 году, достигнув преклонных лет. Его тело с честью погребли в соборном храме Мир Ликийских. Со временем мощи святого проявили чудотворные свойства: они оставались нетленными и источали благовонное миро, от помазания которым, по свидетельствам, исцелялись многие страждущие.

В 1087 году, когда Мирами правили мусульмане, итальянские купцы и воины (в ряде источников — участники крестовых походов) вывезли большую часть мощей святителя в итальянский город Бари, где они покоятся и по сей день в крипте базилики святого Николая. Меньшая часть останков сохранилась в Венеции, на острове Лидо.

Важно отметить, что не все православные церкви признают праздник 22 мая. Например, в Элладской православной церкви эта дата не считается торжеством, поскольку само событие — перенос мощей из Мир в Бари — воспринимается греками как насильственное изъятие святыни.

В Греции не принято отмечать 22 мая. С точки зрения греческих верующих, мощи были не перенесены, а похищены. Это случилось в эпоху крестовых походов, когда западные рыцари силой забрали останки святого. Для греков это не праздник, а день скорби. Николай Савченко (отец Николай) священник

В Русской православной церкви, напротив, 22 мая — торжественное и радостное событие, символизирующее прославление святителя и распространение его почитания по всему христианскому миру.

Церковные традиции дня Николая Чудотворца

В дни памяти святителя Николая Мирликийского проходят праздничные богослужения. Особенно торжественно эти даты отмечают в храмах, освященных в честь святого. Обычно в эти дни собирается большое количество верующих: святого просят о заступничестве и помощи. Также в этот день принято помогать нуждающимся, вспоминая доброту и отзывчивость святителя Николая.

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Николаю Чудотворцу можно молиться в любых трудных, безвыходных, опасных ситуациях. Но чаще всего к святому обращаются с такими просьбами, как:

* Защита в пути (для водителей, пилотов, моряков, туристов).

* Исцеление от тяжелых болезней — особенно тех, которые не поддаются обычному лечению.

* Помощь при денежных затруднениях (поиск работы, выход из долгов, открытие своего дела).

* Заступничество перед несправедливыми начальниками или судьями.

* Благополучное замужество дочерей — в память о чуде с тремя сестрами.

* Возвращение домой близких, попавших в беду или в плен.

Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца

Поскольку дни памяти святителя Николая в православном календаре не всегда приходятся на постные дни, правила трапезы различаются:

22 мая — в 2026 году это пятница, но в данный период нет строгого поста (петров пост начнется позже, в июне). Поэтому разрешается рыба, горячая пища с растительным маслом.

11 августа — в 2026 году это вторник, время Успенского поста (с 14 по 27 августа). В этот день предписывается горячая пища без масла.

19 декабря — в 2026 году — суббота, Рождественский пост (до 6 января). По субботам в этот период разрешается горячая пища с растительным маслом, а также вино в умеренном количестве. По уставу в такой день разрешается рыба.

Тем не менее, верующие могут делать послабления по благословению духовника. Главное в эти дни — не гастрономические ограничения, а искренняя молитва и добрые дела.

Что принято делать

* Молиться в храме и дома. Особое значение имеют акафисты святителю Николаю, а также молитвы о путешествующих, несправедливо осужденных, нуждающихся в жилье или работе.

* Давать милостыню и делать добрые дела. По примеру самого святого, верующие стараются помочь бедным, сиротам, многодетным семьям.

* Заниматься благотворительностью. Можно пожертвовать средства на приюты, больницы или на нужды храма.

* Мириться, если вы в ссоре. Поскольку святой Николай был миротворцем, в его праздник принято восстанавливать добрые отношения.

Чего не следует делать

* Устраивать шумные гулянья с излишествами и алкоголем (день памяти — не светский фестиваль, а богослужебное торжество).

* Ссориться, завидовать, осуждать других.

* Игнорировать просьбы о помощи, если есть возможность ее оказать.

* Заниматься тяжелой физической работой без необходимости (но работа по дому не запрещена, если она не мешает посещению службы).

Никола Летний: народные обычаи и приметы

Никола Вешний или Летний — народное название церковного праздника, установленного 22 мая в память о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца.

В народном сознании образ святого отчасти вобрал в себя черты языческого Велеса — покровителя земледелия и скота. Согласно поверьям, Николай Угодник незримо оберегает домашних животных: приходит к стаду, защищает от хищников и лихих людей. С Николы Вешнего для крестьян наступала «сытая пора» — трава на пастбищах быстро растет, и корма для скота вдоволь. В некоторых регионах проводили обходы полей и осмотр посевов — ритуал, известный как «хождение в жито».

Были распространены и так называемые «никольщины» — мужские сборища, где чествовали и угощали пастухов и погонщиков. С Николы Вешнего лошадей впервые начинали выгонять на ночные пастбища. Это было важное событие: парни и мужчины разводили на лугах костры и устраивали пир, угощаясь пирогами, кашей и яичницей.

Приметы дня