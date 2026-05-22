Официальная версия происхождения Ленина: какие остались вопросы

Родословная человека, перевернувшего историю, до сих пор полна белых пятен. При жизни вождь не любил распространяться о предках. После смерти советские историки десятилетиями засекречивали то, что могли. Официальная версия есть. Но вопросов в ней куда больше, чем ответов.

Псевдоним, которого стеснялись

Начнем с фамилии. Почему Ульянов стал Лениным? Версий много. Река Лена? Деревня под Берлином? Красивая женщина?

Самая правдоподобная — паспортная. Весной 1901 года Ульянову срочно понадобились документы для эмиграции. Помогла семья Лениных — дворянского рода, ведущего начало от казака Посника. Тот в XVII веке за заслуги при завоевании Сибири получил фамилию Ленин .

Дети умершего Николая Егоровича Ленина передали Ульянову паспорт отца. С переделанной датой рождения. Так бывший дворянин Ульянов стал «Николаем Лениным». Псевдоним прижился. Но сам Ильич о нем никогда не распространялся. Даже Крупская не знала всей правды .

Смесь крови, которую скрывали

С отцовской линией всё относительно ясно. Дед — Николай Васильевич Ульянов. Крепостной крестьянин из Нижегородской губернии, ставший в Астрахани портным . Женился поздно, на дочери мещанина Анне Смирновой.

А вот тут начинается первая тайна. Анна Смирнова, по версии писательницы Мариэтты Шагинян, была крещеной калмычкой. Именно она привнесла в род Ульяновых монголоидные черты — те самые скулы, разрез глаз, которые позже отмечали у Владимира Ильича .

Сама Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, сестра Ленина, писала: «По национальности Илья Николаевич был русским, но некоторая примесь монгольской крови несомненно имелась» .

Материнская линия еще пестрее. Дед — Александр Дмитриевич Бланк. При рождении — Израиль Мойшевич Бланк. Крещеный еврей, выкрест. Он женился на Анне Гроссшопф — дочери немца и шведки .

Получается коктейль: русский, калмык, еврей, немец, швед. Сам Ленин в анкете 1922 года написал просто: «Великоросс» . А о деде по отцу признался: «Не знаю».

Документ, который исчез

Самая темная история — про Бланка. В архивах нашли письмо, где дед Ленина просит императора Николая I разрешить ему принять христианство. Якобы он «отрекся от евреев» еще 40 лет назад, но из-за чрезмерно набожной жены не мог креститься при ее жизни .

В советские годы этот документ показали соратнику Ленина Каменеву. Тот буркнул:

«Я всегда так думал».

И повез бумагу Бухарину. Реакция последнего была другой:

«Что вы думаете — неважно, а вот что будем делать?»

С тех пор документ исчез. Где он — неизвестно. Уничтожили? Спрятали в спецхран? Вопрос открыт.

Зачем Брежнев приказывал проверять мозг

При жизни Ленина преследовали слухи о сифилисе. Якобы именно эта болезнь свела его в могилу в 1924 году. Сплетни не утихали десятилетиями. Даже в 1970-е.

Леонид Ильич Брежнев поручил перепроверить диагноз. Ученые вскрыли хранящийся в московском институте мозг Ленина и провели экспертизу. Результат: никаких признаков сифилиса. Мозг был в ужасном состоянии, но причина — серия инсультов, а не инфекция.

Тогда зачем Брежневу это понадобилось? Ответ прост: репутация Учителя. Вождь не мог быть «нечистым». Но сама проверка говорит о том, что сомнения были даже в верхах.

Альтернативная версия: про Ивановича

Есть и совсем радикальная гипотеза. Историк Аким Арутюнов утверждал: настоящий отец Ленина — не Илья Николаевич Ульянов, а врач Иван Покровский, друг семьи. Якобы у Марии Александровны был с ним роман.

Доказательство? В дипломе Владимира Ульянова обнаружено перечеркнутое отчество «Иванович», поверх которого написано «Ильич» . Официальная история эту версию отвергает. Но сам факт правки документа выглядит странно.

Главный вопрос: почему всё засекретили?

Советская власть десятилетиями держала генеалогию Ленина под грифом «секретно». Публикации пресекались. Книгу Шагинян «Семья Ульяновых» запретили на 20 лет .

В чем причина? Вождь пролетариата оказывался человеком со сложной, «непролетарской» родословной. Дворяне, крещеные евреи, калмыки, немцы — это не вписывалось в образ «выходца из народа». А главное, дед-выкрест Бланк — при разгуле антисемитизма в СССР — был информацией взрывоопасной .

Официальная версия происхождения Ленина существует. Но каждая деталь в ней — с пометкой «недоказано» или «засекречено». И вряд ли мы когда-нибудь узнаем всё.