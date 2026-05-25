Как главные идеологи «украинской независимости» были завербованы абвером

ФСБ России опубликовала документы о сотрудничестве украинских националистов Андрея Мельника и Степана Бандеры с немецкой военной разведкой абвер. Согласно рассекреченным архивам, ещё за несколько лет до прихода Гитлера к власти в Германии абвер завербовал и активно спонсировал украинских радикалов с целью их использования против Польши и Советского Союза. При этом, как следует из обнародованных материалов, Третий рейх не давал никаких политических гарантий националистам, хотя фактически содержал их много лет.

Главные идеологи «украинской независимости» были завербованы для совершения подрывной деятельности против СССР, свидетельствуют бумаги. В частности, об этом советским контрразведчикам на допросе рассказал непосредственный куратор украинских националистов, полковник и бывший заместитель начальника отдела абвер-II Эрвин Штольце.

Шпионско-диверсионная деятельность

По словам Штольце, история сотрудничества украинских радикалов и абвера началась ещё в 1925 г. Первоначальной целью вербовки был сбор информации о внутренней ситуации в Польше.

«Начиная с 1925 года на германскую разведку стала работать группа украинских националистов во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка Консул I). Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 г. его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе», — заявил на допросе Эрвин Штольце.

Как впоследствии пояснил немецкий разведчик, к активной работе Коновальца привлекли только в 1937 году.

Когда Германия активно готовилась к нападению на Польшу, ей требовалось создать в стране пятую колонну для помощи вторжению.

«…Коновалец от имени своей группы дал обязательство по организации повстанческих выступлений в Польше, которые должны были быть приурочены к началу нападения Германии на Польшу. Мы, со своей стороны, гарантировали Коновальцу далекоидущую финансовую поддержку», — рассказал Штольце.

В дальнейшем, после «молниеносного захвата» Польши, деятельность организации украинских националистов (ОУН*) была развёрнута уже против СССР. Однако убийство Коновальца в 1938 году спутало планы гитлеровцев — организация раскололась.

Как пояснил в интервью RT историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, несмотря на общие цели, между преемниками Коновальца существовали коренные противоречия и они по-разному видели будущее Украины.

«Они хотели создания так называемого независимого украинского государства. Мельник в этом вопросе больше рассчитывал на внешнюю помощь, а Бандера, наоборот, опирался на внутренние силы. За ним шла наиболее радикальная часть украинцев, настроенная на террористическую деятельность», — рассказал историк.

На этом фоне абвер всячески пытался примирить бывших соратников, однако успеха не достиг. В результате немецкая разведка была вынуждена сделать ставку именно на Бандеру, поскольку он пользовался большей популярностью.

Примечательно, что, несмотря на сотрудничество, внутри абвера ОУН не считали за союзников. Отношение к сторонникам Бандеры было формальным, им даже не давали никаких гарантий безопасности на будущее.

«В политическом отношении (мы. — RT) не давали Бандере никаких гарантий, за исключением туманного обещания помочь освободительным чаяниям украинских националистов в случае их активной работы на германскую разведку. Впрочем, украинские националисты и без политических гарантий верой и правдой выполняли наши указания, так как они уже много лет существовали исключительно на деньги германского Генерального штаба», — отметил на допросе куратор ОУН Эрвин Штольце.

Вышли из-под контроля

В последующие годы, как следует из показаний Штольце, Бандера постепенно стал выходить из-под контроля абвера. На фоне идеи создания независимой Украины он начал действовать в собственных интересах.

Так, как рассказал Олег Матвеев, Бандера наряду с Мельником присвоил себе выданные Германией на развитие ОУН* средства.

«Они были уличены в том, что присвоили и разместили на своих счетах в Швейцарии выданные абвером деньги. Примечательно, что немцы тогда эти средства изъяли и показательно вернули в руки украинцам, отметив, что это средства на ОУН, а не для их карманов», — отметил историк.

Однако этот эпизод не оказал должного влияния на деятельность Бандеры, что в итоге привело его прямо в руки гестапо.

Как отмечает в своих показаниях Штольце, после того как Бандера заявил о создании самостоятельного украинского правительства (после оккупации вермахтом Львова), абвер принял решение разорвать связи с украинскими радикалами.

«Поскольку действия Бандеры противоречили планам германского правительства, не намеренного предоставлять украинским националистам, не говоря уже об украинском народе, даже тень самостоятельности, Канарис предложил мне прекратить сотрудничество с Бандерой. Об этом я заявил Бандере, сказав, что его самовольные политические мероприятия свидетельствуют о нелояльном отношении к Германии», — пояснил Штольце советским контрразведчикам.

Он также уточнил, что вскоре после этого Бандера был арестован гестапо и отправился в тюрьму до 1945 года. Мельник, в свою очередь, пытался возглавить ОУН, однако никакой поддержки не получил.

«С конца 1941-го оба крыла ОУН были объявлены на Украине вне закона. Они находились в таком же статусе, как и советское подполье. Соответственно, за принадлежность к ОУН со стороны немецких карательных органов следовало самое жёсткое наказание», — пояснил Олег Матвеев.

Как в свою очередь отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, Германии нужны были не идеологи, а исполнители.

«Немцы не доверяли им, не видели в их идеях рационального зерна. Но они видели идеологический налёт, который уже был неприемлем для взаимодействия с гитлеровской Германией. То есть они не усматривали перспектив сотрудничества», — заявил эксперт.

После этого к взаимодействию с украинскими националистами Германия вернулась лишь весной 1943 года, когда с одобрения Гиммлера были созданы Украинская повстанческая армия (УПА)** и дивизия СС «Галичина».

Среди опубликованных ФСБ РФ документов есть также протокол допроса Альфреда Бизанца — ответственного за вербовку украинцев в «Галичину».

«(Бизанц. — RT) был назначен руководителем «Боевой управы»… по вербовке добровольцев из украинского населения в дивизию СС «Галиция». Под его непосредственным руководством «Боевая управа» завербовала 50 тыс. добровольцев для службы в дивизии СС «Галиция», — говорится в протоколе допроса нациста.

Как признавался гитлеровец, он активно способствовал и реализации немецкой политики в отношении «национальных меньшинств» на оккупированных вермахтом территориях.

«Я, конечно, на практике осуществлял расовую и захватническую политику немцев на территории СССР. Однако основной моей работой в губернаторстве являлось руководство формированием дивизии «Галичина», — говорил Бизанц.

В ходе дальнейшего допроса он отметил, что, хотя в 1945 году он «был свидетелем агонии фашистской Германии и существовавших там антисоветских формирований, в том числе и украинских», тем не менее все они всё ещё пытались оказывать сопротивление Советскому Союзу.

«Хотя все мы понимали, что гибель Германии неизбежна, тем не менее искали новые средства и методы борьбы против СССР и союзнических войск», — рассказал немец.

«Десятки тысяч жизней»

Как напомнили в беседе с RT историки, за время своей деятельности Мельник, Бандера и их последователи совершили целый ряд военных преступлений в интересах гитлеровской Германии.

В частности, как уточнил Олег Матвеев, именно на них лежит ответственность за истребление польского населения.

«Банды Мельника действовали в основном на Западной Украине. Наравне с бандеровцами они несут ответственность за геноцид поляков на территории Волыни и Галиции. Мельниковцы и бандеровцы принимали в этом самое активное участие», — заявил Матвеев.

В свою очередь, Андрей Кошкин в беседе с RT подчеркнул, что последователи ОУН* не щадили и соотечественников.

«Бандера и Шухевич, например, говорили, что пусть половину украинцев уничтожат, но зато оставшиеся будут исповедовать их националистические идеи. Возглавив организацию, они пытались создать что-то своё, но им даже немцы не доверяли. Вот этим людоедам сегодня и поклоняются неонацисты на Украине», — сказал Кошкин.

Эксперты подчеркнули, что нынешние власти в Киеве избрали в качестве героев самых радикальных и кровавых персонажей украинской истории.

«Идолами стали убийцы, на чьей совести огромное количество крови, десятки тысяч жизней. Даже абверовцы называли Бандеру фанатиком и бандитом, в отличие от Мельника, которого они характеризовали более положительно. При этом Киев выбрал для поклонения именно Бандеру и Шухевича», — резюмировал Матвеев.

_____________________________

* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).