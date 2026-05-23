Приметы на 24 мая: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 24 мая — это день Мокия Мокрого. Обычно в этот день устанавливалась дождливая погода. Хорошие приметы: что можно делать Наши предки стремились в этот день как можно больше времени провести рядом с родными. Вечером вся семья обязательно собиралась за общим столом. Считалось, что святой Мокий оберегает домашний очаг и семейное благополучие. Полезно немного постоять под дождём. По поверьям, это приносит здоровье и придаёт красоту. Также важно подать милостыню и помочь тем, кто нуждается в этом. Верили, что любое доброе дело обязательно вернётся сторицей. Плохие приметы: что нельзя делать Запрещается работать в поле, сеять, пахать или рыхлить землю. Считалось, что иначе урожая в этом году не будет. Не стоит купаться в открытых водоёмах и даже подходить к ним близко. По поверьям, русалки и водяные могут утащить под воду. Не рекомендуется надевать чёрную одежду, это сулит беды и печали. Влюблённым не следует признаваться в чувствах, чтобы не столкнуться с разочарованием. Незамужним девушкам нельзя подметать пол. Вместе с сором можно «вымести» из дома женихов. Не стоит начинать новые дела, они могут оказаться неудачными. Лучше воздержаться от крупных трат и серьёзных покупок, чтобы не навлечь финансовые трудности. Не рекомендуется пересчитывать деньги — это к убыткам и безденежью. Приметы о погоде Если солнечно — лето будет тёплым. Незабудки завяли — ожидается сухая и жаркая погода. Петухи начинают петь позже обычного — к дождю. Красное небо — к пожарам. Радуга высоко в небе — к ветру. Радуга низко над землёй — к урагану. Именинники Именинники этого дня Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Ростислав. Геомагнитный прогноз Геомагнитная активность 24 мая ожидается силой в 2 балла. Это слабые колебания магнитного поля, которые не повлияют на атмосферу и чувствительных людей.