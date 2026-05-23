Тот самый аромат из советского детства: как появился одеколон «Тройной»

«Тройной» одеколон в СССР был чем-то гораздо большим, чем просто парфюм. Его держали дома буквально на все случаи жизни. Им растирались при простуде, обрабатывали порезы, прижигали прыщи и даже спасались от боли в мышцах и суставах. Флакон с этим резким узнаваемым запахом стоял почти в каждой квартире — рядом с лекарствами, а не среди дорогой парфюмерии.

При этом история «Тройного» началась вовсе не в Советском Союзе и даже не сто лет назад. Корни у него уходят в Европу конца XVII века. Тогда в немецких аптеках появился спиртовой настой с эфирными маслами. Использовали его как универсальное средство — для дезинфекции, растираний и профилактики болезней. По сути, это был скорее медицинский эликсир, чем ароматическая вода, отмечает автор Дзен-канала «Цифрохайп».

Позже эту историю продолжил Джованни Мария Фарина — итальянец немецкого происхождения. Он унаследовал аптечное дело и старую формулу на основе спирта и эфирных масел. В состав входили лаванда, розмарин и бергамот. Именно эти три компонента многие и считают причиной появления названия «Тройной».

Сам Фарина называл свой продукт Eau de Cologne — «кельнская вода». Производство находилось в Кельне, отсюда и название. Причем продавали средство сначала исключительно в аптеках. Люди использовали его как лекарство: обеззараживали раны, растирали тело и спасались от воспалений.

Со временем кельнская вода стала невероятно популярной по всей Европе. Особенно ее полюбили мужчины — запах считался строгим, свежим и очень «мужественным» по тем временам.

Любопытно, что к судьбе будущего «Тройного» приложил руку даже Наполеон. Французский император однажды потребовал, чтобы аптекари раскрывали составы своих лечебных средств. Производителям пришлось выкручиваться. Чтобы не делиться рецептом, они объявили кельнскую воду уже не лекарством, а парфюмом. Формально закон на нее больше не распространялся.

Тогда же формулу слегка изменили. В состав добавили масла лимона, померанца и бергамота. Из-за этого появилась еще одна версия происхождения названия «Тройной» — якобы речь шла уже о трех старых и трех новых компонентах.

В СССР этот одеколон вообще стал отдельным культурным явлением. Его покупали не ради статуса или моды, а потому что он был универсальным. Дешевый, доступный, резкий до слез, но при этом «работал» буквально везде. Неудивительно, что многие до сих пор вспоминают этот запах моментально — с одного вдоха. Такой аромат эпохи, который ни с чем не перепутаешь.