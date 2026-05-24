Как вор в законе Шишкан достиг высот криминального мира России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о Тюрике — смотрящем за Иркутской областью, на которого объявили охоту киллеры и Интерпол. Сегодня наш рассказ — об Олеге Шишканове (Шишкане), которого называли главным российским вором в законе. Хитрый и осторожный Шишкан не вмешивался в воровскую войну нулевых, но из-за громких преступлений прошлого все равно получил самое суровое из всех возможных наказаний.

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Шишканов взял на себя чужую вину

Олег Шишканов родился 19 июля 1964 года в подмосковном городе Раменское. В учебе он успехами не блистал и после школы собирался идти в армию, но вместо этого попал за решетку. В 1982 году Шишканова вместе с двумя подельниками обвинили в расправе над местным жителем.

Чтобы его сообщники-рецидивисты не получили высшую меру наказания, Олег взял всю вину на себя — суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Этот срок осужденный отбыл от звонка до звонка, получив ценные связи в преступном мире.

Так, в знаменитой тюрьме «Владимирский централ» он познакомился с Захарием Калашовым (Шакро Молодым) — будущим лидером преступного мира России. К моменту выхода на свободу в 1991 году Шишканов получил репутацию надежного приверженца «воровских понятий».

Неудивительно, что уже год спустя он стал обладателем воровского титула под кличкой Шишкан Раменский на сходке в столичной гостинице «Измайловская». Одним из тех, кто стоял за этой коронацией, был легендарный вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик).

Вор в законе хранил часть общака

Вскоре после коронации Шишкан стал серым кардиналом родного Раменского, распространив свое влияние и на подмосковный город Люберцы. Однако для этого ему пришлось пройти через противостояние с криминальным авторитетом Виталием Чертовым (Чертом).

По некоторым данным, именно вину Чертова Шишканов в свое время взял на себя. Как бы то ни было, из этого противостояния Шишкан вышел победителем, а его противник исчез без следа. Позже вор в законе стал курировать криминал в Ногинске, Орехово-Зуеве и Электроуглях.

Его интересы в этих городах представлял другой вор в законе — Алексей Забавин (Забава). Между тем прирожденный дипломат Шишкан сумел примирить давних врагов — раменских и люберецких бандитов, чем сильно порадовал своих влиятельных покровителей.

Кроме того, большая часть добычи обеих группировок стала идти в воровской общак. Шишкану доверили хранить весомую часть общака, около миллиона долларов, которые, впрочем, нашли и изъяли оперативники в ходе одного из обысков у вора в законе.

Врагами Шишкана стали бандиты из Люберец

Осень 1994 года принесла с собой для Шишкана большие неприятности: один из лидеров Люберецкой ОПГ Вячеслав Шестаков (Слива), став вором в законе, решил самостоятельно управлять группировкой, подконтрольной Шишканову.

Тот ожидаемо выступил против. Ценой этого решения стала расправа с его правой рукой и старым другом — криминальным авторитетом Станиславом Цхвитарией (Хурцилавой), которого киллеры настигли в октябре 1994 года у подмосковного поселка Малаховка.

А когда Шишкан попытался поставить во главе Люберецкой ОПГ солнцевского бандита по кличке Чава, это едва не стоило жизни ему самому. «Люберецким» Чава не понравился, но тот решил эту проблему просто, отправив на тот свет двоих особо протестовавших бандитов.

Тогда «люберецкие» решили ударить по Шишкану. В октябре 1999 года он на своем Mercedes прибыл в профилакторий на территории Раменского приборостроительного завода. Там его уже ждал киллер — лишившийся работы в НИИ 48-летний инженер-физик Виталий Фадеев.

Машину вора в законе пытались взорвать

Расправиться с Шишканом Фадеев решил при помощи бомбы, закрепленной под днищем Mercedes вора в законе. Но физик где-то ошибся — самодельное взрывное устройство сработало в момент установки, что стало летальным для самого киллера.

Шишкан, которого в момент взрыва не было в машине, отделался легким испугом и скрылся с места ЧП до приезда экстренных служб. Но его враги не успокоились: через некоторое время в подмосковном особняке вора в законе в деревне Первомайка вспыхнул пожар.

Правда, сам Шишкан в то время находился в Испании, где проворачивал финансовые махинации вместе с Шакро Молодым. Вернувшись в Россию, он избежал участия в воровской войне, которую Япончик и Аслан Усоян (Дед Хасан) вели против Тариэла Ониани (Таро) и его сторонников.

Нейтралитетом Шишкана остались недовольны все, но никаких последствий для него не последовало. Как серый кардинал он по-прежнему спокойно руководил своими группировками и пополнял воровской общак — но однажды все изменилось.

Шишкана заподозрили в громкой расправе

В 2015 году Шишкана заподозрили в расправе над семьей депутата Раменского райсовета и директора племзавода «Раменское» 52-летней Татьяны Сидоровой. Женщина вместе с мужем, сестрой и сыном исчезла в феврале 2012 года.

Полицию в дом Сидоровой в подмосковном поселке Малахово вызвал водитель депутата, который в тот день так и не дождался ее у ворот. При осмотре особняка сотрудники правоохранительных органов обнаружили беспорядок и следы крови.

Поиски пропавшей семьи сначала ни к чему не привели — следователи даже рассматривали версию, что Сидорова могла инсценировать собственное похищение ради бегства из страны. Новые обстоятельства в этом деле появились лишь в 2015 году.

Тогда сотрудники племзавода «Раменское» припомнили, что накануне исчезновения Сидоровой к ней приходил ее деловой партнер Шишкан, — судя по тону беседы, она была весьма непростой. Следователи решили вновь опросить жителей Малахово.

Шишкан занял место вора в законе № 1

В ходе новых бесед со следователями соседи Сидоровой припомнили, что в ночь исчезновения ее семьи видели Шишкана у дома депутата. После этого местное кладбище проверили на предмет нелегальных захоронений, а печь в церкви неподалеку частично разобрали.

Следователи рассчитывали найти там следы сожженных тел, но эта версия не подтвердилась. Тем не менее Шишкана решили задержать — в его особняк нагрянули оперативники. Хозяина дома не оказалось. Тогда вора в законе объявили в федеральный розыск.

Однако тот из своих источников узнал о грядущем аресте, сменил фамилию на Медведев и залег на дно. А в 2018 году ряд СМИ назвал Шишкана новым лидером преступного мира России: якобы он стал им поcле того, как Шакро Молодой попал за решетку.

Но уже 15 июля 2019 года в дверь квартиры, где скрывался Шишкан, постучали бойцы ОМОН. После короткого штурма вор в законе вместе с несколькими приближенными оказался в СИЗО. Вскоре один из задержанных бандитов решил заговорить.

Вор в законе получил пожизненный срок

Арестованный подручный Шишкана дал признательные показания по делу о расправе над семьей депутата Сидоровой и указал место, где были погребены тела. Их нашли в октябре 2019 года рядом с одним из дачных массивов в Раменском районе Подмосковья.

Судмедэксперты установили, что всех жертв забили насмерть кусками арматуры. По версии следствия, конфликт между Шишканом и Сидоровой возник из-за денег: ее племзаводу из бюджета выделили 4,5 миллиарда рублей, большую часть из которых вор в законе забрал в общак.

А когда надзорные органы потребовали у Сидоровой отчет, куда были потрачены средства, она пригрозила криминальному авторитету, что все расскажет. Именно это стоило жизни и Татьяне, и членам ее семьи.

Ценой, которую Шишкан заплатил за жестокое преступление, стал пожизненный срок, к которому вора в законе Второй западный окружной военный суд приговорил 10 июня 2024 года. Сегодня Шишкан продолжает отбывать его в исправительной колонии № 18 (ИК-18) «Полярная сова» в поселке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ).