Как для съемок фильма дачу Сталина превратили в виллу на Филиппинах

Сочинскую дачу, которая находится на территории санатория "Зеленая роща", очень любил Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), а сегодня здесь обязательно стараются побывать туристы. Но мало кто знает, что с этим местом связаны любопытные подробности съемок фильма "Чемпион мира". Это история о знаменитом шахматном поединке 1978 года на Филиппинах между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР.

Основные натурные съемки проводились именно на "даче Сталина", временно превратившейся в филиппинский город Багио. Оба города - курортные, "летние столицы", поэтому колорит передан достоверно.

По словам известного кубанского краеведа, журналиста, автора множества статей и книг об истории черноморского города Игоря Сизова, съемочная группа картины (режиссер и сценарист - Алексей Сидоров) распределилась по всему двору - вокруг стояли осветительные приборы, видеокамеры, а также специальная машина, похожая на водовозку, со шлангами, которые использовались в одной из сцен.

- Представьте: в Сочи начало осени, летняя погода, солнечный день, но нужно, чтобы пошел дождь, поэтому из шлангов поливали водой, в то время как герой Карпова отдыхал на уличной лавке. До этого здесь снимали только фильмы про Сталина. Съемки проводились в каминном зале, где в свое время должно было проходить подписание соглашения между администрацией города и Международным олимпийским комитетом о передаче Сочи право проведения Олимпийских игр 2014 года. В результате его подписали в Художественном музее, но здесь все тоже было готово - иностранцы настаивали именно на сталинской даче, - рассказывает Сизов, ставший гидом для корреспондента "РГ".

Рядом с каминным залом - комната сына Сталина Василия, где в 1958 году отдыхал король Непала Махендра Бир Бикрам Шах Дева, в честь дня рождения которого в Черное море вошел крейсер и дал 38 залпов - подарок от Советского Союза.

А в одной из сталинских комнат находятся шахматы с большими фигурами, которые раньше массово изготавливали для гостей санаториев. Эти сделаны из бука и попали в кадр фильма как раз в тот момент, когда Карпов беседует с тренером.

Другой сочинец - летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Виталий Севастьянов, в то время руководивший Шахматной федерацией СССР, полетел в Багио спасать проигрывающего Карпова. Севастьянов, знавший, как бороться со стрессом, поменял виллу в горах, где стеной шли ливни, на солнечную долину, которую и сняли потом на даче Сталина. Для разрядки космонавт увез Карпова за сотни километров от Багио - в столицу Манилу, в финале чемпионата мира по баскетболу советские баскетболисты встречались с югославами. Наша команда тогда уступила противникам, но пережитые эмоции помогли Карпову забыть о шахматах и встряхнуться.

Когда выбирали место съемок, посетили несколько мест, среди которых была дача Трапезникова на территории санатория "Заполярье", но сталинская понравилась больше всего. Кроме Сочи, фильм снимали также в Москве и Златоусте Челябинской области, где родился Карпов.

Дача Сталина в Сочи была построена в 1936 году. Последний раз вождь приезжал сюда за два-три года до смерти. Долгое время здесь располагался пансионат, а ныне санаторий. Дача по-прежнему принадлежит здравнице, но теперь используется как музей.

Перед тем легендарным матчем для подготовки Карпова искали место, климатически похожее на Филиппины, и нашли в Красной Поляне, о чем писали в газетах, вспоминает Игорь Сизов. В ту пору это была маленькая деревня без отелей.

Кстати

Вождь народов и шахматы

Несмотря на то что Сталин не любил играть в шахматы и предпочитал городки и бильярд, доска с фигурами появилась на даче вождя еще в 1949 году, поэтому он вполне мог брать их в руки.

Что же касается самого сооружения, то на юге у Сталина было несколько резиденций, но именно на этой даче, построенной в бывшем имении Михайловское, вождь народов предпочитал проводить оздоровительные отпуска: вдали от праздных взглядов. А безопасность обеспечивалась не только многочисленной охраной, но и самой природой, служившей бастионом. Здание было построено по специальному проекту архитектора Мержанова в 1937 году. Участок для него выбирали тщательно - в 160 метрах над уровнем моря, на заросшем лесом отроге горы между Мацестинской долиной и Агурским ущельем.

Иосиф Виссарионович после войны проводил здесь по три-четыре месяца в году, фактически руководя отсюда страной. Сегодня за массивным дубовым столом с серебряным письменным прибором - подарок Мао Цзэдуна - восседает восковая фигура самого хозяина в кителе. С ним гости обязательно фотографируются, правда, потом удивленно пожимают плечами: не похож. На кадрах кинохроники генсек выглядит солидно в тяжелой шинели с поднятым воротником, а "сочинский двойник" предстает непривычно сухощавым и небольшим. Историки сходятся во мнении, что истинный рост вождя составлял 162,5 сантиметра. И скульптор, стремясь к исторической правдивости, выполнил фигуру как раз в натуральную величину.

Многие гости дачи Сталина считают, что там есть подземный ход к Зимнему театру, где у него была собственная ложа. Однако, как говорят гиды, это невозможно, ведь строение располагается наверху горы.

Ходила также легенда, что однажды в соседней Мацесте Сталину налили ванну с ядом, но на самом деле ситуация была другой. Во время наливания воды туда случайно попала щепка.

Между тем

"Буря в стакане кефира"

Во время одной из партий Карпову передали на стол йогурт, что вызвало возмущение Корчного, мол, по цвету напитка ему подсказывали, как надо играть. Статья в советской прессе называлась "Буря в стакане кефира".

Скандалы разгорались и из-за зрителей. Со стороны Карпова был врач-психолог Владимир Зухарь, которого Корчной принял за гипнотизера и в ответ привел двух йогов, чтобы нейтрализовать влияние экстрасенса, как он потом написал в книге "Антишахматы: записки злодея. Возвращение невозвращенца".

Матч за мировую шахматную корону длился три месяца - с 18 июля по 18 октября. Решающей стала 32-я партия (тогда играли кроме учета ничьих): Карпов одержал общую победу со счетом 6:5. Идею картины режиссер и автор сценария Алексей Сидоров, как он потом вспоминал, вынашивал около 30 лет.