25 мая: каким правилам следовали наши предки в этот день

25 мая в православии почитают святого Епифания Кипрского, который жил в IV веке. Он боролся с ересью, и в народе считали, что он хороший защитник от колдовства и сглаза. В народном календаре - Епифанов день или Рябиновка.

Считалось, что с этого дня рябина просыпается, поэтому день был хорош для посадки этого куста. Многие верили, что рябина, посаженная рядом с домом, может оберегать хижину от злых духов и попадания молнии. Именно ветку этого растения крепили над входной дверью как оберег. В этот день нельзя было рубить это растение или ломать с него старые ветви.

Можно было умываться росой, кормить птиц, заниматься рукоделием. Многие верили, что сотканная ткань или спряденная в этот день нить будут крепкими, как корни дерева. Запрещено было надевать чужую одежду. И нельзя было оставлять окна открытыми после заката, иначе в дом могла пробраться тоска.

Если в этот день зацветала рябина, то лето ожидали холодным.

Если утро прохладное - лето будет грибное, а рябина горькой, но обильной. Если теплое - ягоды можно ждать сладкими, но урожай скромным. Лягушки расквакались вечером громко и хрипло - скоро будет дождь и гроза. Если в саду заметили паука и плетет он паутину, сидя в центре, жди устойчивое тепло.