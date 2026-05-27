«Француз» умер молча. «Сойка» была ранена и застрелилась. Анна подорвала себя гранатой

Герой Советского Союза Анна Морозова - резидент подпольной организации, работавшей на немецкой авиабазе Сеща, что в Брянской области. Подпольщики занимались разведкой и диверсиями. В период Сталинградской битвы они передали подробную карту с аэродромными объектами. По базе был нанесен мощнейший удар советской авиацией.

В период Курской битвы разведчики сумели взорвать шестнадцать самолетов.

После освобождения родного города Морозова прошла подготовку в школе радистов-разведчиков и была заброшена в тыл врага в составе разведгруппы «Джек». Действовала группа в чрезвычайно опасном районе, где располагалась ставка Гитлера «Вольфшанце».

В последнем бою Анна Морозова уничтожила трех гитлеровцев и подорвала себя гранатой.

…Советские войска, оставляя поселок Сещу в 1941-м, понимали стратегическую важность местного аэродрома. Он был построен накануне войны. Не было сомнения: немцы устроят здесь свою авиабазу. Так и случилось.

Авиабаза в Сеще стала крупнейшей в Дальней авиации Гитлера. Она входила во Второй воздушный флот люфтваффе генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга. Фашистские эскадрильи совершали налеты на Горький, Ярославль, Саратов. Именно «ястребам Кессельринга» Геринг приказал уничтожить Москву.

Все, что делалось на базе, очень интересовало советское командование, и поэтому резидент военной разведки Константин Поваров пошел служить в полицию. Он хорошо разбирался в людях. Вскоре в подпольной резидентуре уже работали Аня Морозова, Паша Бакутина, Люся Сенчилина, Лида Корнеева. Помогали поляки, мобилизованные в немецкую армию: два Яна – Тима и Маньковский, Стефан Гаркевич, Вацлав Мессьяш, чехи – унтер-офицер Венделин Рогличка, Герн Губерт.

Однако так случилось, что Константин Поваров погиб, во главе подполья стала Анна Морозова.

В спецархиве ГРУ Генерального штаба сохранилась характеристика на резидента сещенской подпольной резидентуры Морозову Анну Афанасьевну.

«К разведработе привлечена в мае 1942 года. С этого времени до сентября 1943 года являлась организатором сещинской подпольной организации.

За этот период сама лично и с помощью членов своей организации добывала устные сведения о расположении воинских частей в районе Сещи и данные о сещинском аэродроме.

Одновременно с мая 1943 года оказывала помощь партизанскому отряду под командованием Ф.Данченкова».

В дни Сталинградской битвы по базе был нанесен мощнейший удар советской авиацией - уничтожено несколько десятков самолетов, сгорел склад бензина. Подробную карту авиабазы с обозначениями штаба, складом, мастерских, ложной взлетно-посадочной полосы, системы противовоздушной обороны составила сещенская резидентура. И вывела из строя крупнейший воздушный узел на целую неделю. И это в дни самых ожесточенных боев на Волге.

По ориентиром разведчиков базу бомбили регулярно.

Однажды Венделин Рогличка сообщил: летчики и техники решили отдохнуть на природе в селе Сергеевка. Данные были переданы партизанам. Те совершили дерзкое нападение на фашистский дом отдыха, уничтожив почти двести офицеров и солдат.

А как радовались подпольщики, когда удалось узнать, что в начале 1943-го на сещенский аэродром прилетели новый ФВ-190 и модернизированные истребители Ю-87. Их испытывал один из асов люфтваффе Ганс Ульрих Рудель.

Под контролем резидентуры был не только аэродром, но и железнодорожная станция. Как-то среди привычных уже немецких составов появились вагоны с эмблемой «желтого слона». Что за слон? Подпольщики узнали: это эмблема химических войск Вермахта. Оказывается, в вагонах хранились новые, современные противогазы. Саша Барвенков, совсем еще мальчишка, выкрал новый образец. Противогаз через партизан был отправлен в Москву.

Вели не только разведку, но и занимались диверсиями: на бомболюки ставили мины замедленного действия, которые взрывались в воздухе, и самолеты гибли. Только в период Курской битвы разведчики Анны Морозовой сумели взорвать шестнадцать самолетов.

Кстати говоря, и о приближающемся наступлении на Курской дуге в Центр сообщила сещенский резидент Морозова. Подпольщикам удалось подслушать разговоры немецких летчиков. Эта информация стала еще одним подтверждением уже имеющихся разведданых.

После многочисленных взрывов самолетов «по неустановленным причинам» по Сеще прокатилась волна арестов. В застенки гестапо угодил Ян Маньковский, Мотя Ерохина. Они погибли, никого не выдав. Из-под ареста удалось бежать Яну Тиме и Стефану Гаркевичу. Резидент переправила их к партизанам.

Отдышалась немного, отдохнула, и - снова в бой

В сентябре 1943 года Сеща была освобождена. Ушли воевать дальше на Запад боевые друзья, а Аня Морозова осталась. Она работала в строительной конторе, радовалась тишине и продуктовой карточке. Болела мама, отец ушел на фронт, вокруг сестренки. Надо было их кормить, заботиться. Да и навоевалась. Два года в подполье по острию ножа ходила…

А в октябре, когда уже наступили холода, побывала на могиле Кости Поварова. Постояла у холодного холмика. И защемило сердце…

Не могла она больше сидеть в тихой конторке. Хватило ее всего на месяц. Отдышалась немного, отдохнула, и решила снова в бой. Знала, как заплачет, запричитает мать. Знала и другое - надо помочь запастись им на зиму картошкой, дровами, отложить хоть немного денег из ее мизерной зарплаты. Так и сделала. А зимой уехала из Сещи, попала в школу разведчиков-радистов.

В ее личном деле появилась запись: «Товарищ Морозова имеет в прошлом большой опыт работы на оккупированной территории и по своим деловым и политическим качествам может быть направлена в тыл противника… При наличии документов сможет проживать легально на территории, оккупированной немцами…»

Бывшему резиденту сещенской резидентуры Морозовой предстояло освоить новую разведспециальность - радиодело.

Уже через два месяца она передавала на ключе восемьдесят знаков буквенного текста и семьдесят - цифрового. В учебной характеристике Анны Морозовой говорилось: «В связь вступает хорошо. Цифровой текст принимает без вопросов. Передача на ключе четка. Радиожаргон знает хорошо и правильно им пользуется.

Вывод: к работе по обеспечению радиосвязи в тылу противника готова».

Аня получила псевдоним «Лебедь». Она была назначена разведчицей-радисткой в группу «Джек».

Разведгруппа состояла из опытных разведчиков. Возглавлял ее капитан Павел Крылатых. Он уже трижды побывал в тылу врага.

Второй радисткой была Зинаида Бардышева («Сойка»). В 1942 году в составе группы «Ловкий» она действовала в районе Минска. Награждена орденом Красной Звезды.

Кроме них, еще семь разведчиков. В том числе и заместители командира - Николай Шпаков и Иван Мельников.

Неспроста в этот коллектив вошли только опытные, обстрелянные разведчики. «Джек» был первой из советских разведгрупп, выброшенной на собственно немецкую землю, в самое логово врага.

Роминтенская пуща. Недалече, под Растенбургом, - главная ставка Гитлера. За ее охрану отвечает сам Гиммлер. Сюда предстояло десантироваться «джековцам». Даже видавшим виды разведчикам от такого задания становилось не по себе. Однако кто-то должен быть первым. Первой стала группа «Джек».

Последний свидетель гибели советской разведчицы

…27 июля 1944 года над Восточной Пруссией был высажен десант. Шестеро из десяти разведчиков повисли на деревьях. Им помогли спуститься товарищи, но купола парашютов так и остались висеть на деревьях. Снимать некогда, надо было как можно быстрее покинуть район приземления. Самое досадное, что грузовой мешок с боеприпасами, двухнедельным рационом питания и запасным комплектом батарей найти не удалось.

В тот же день гауляйтеру Восточной Пруссии Эриху Коху доложили: самолет-разведчик в «Долине лосей» засек висевшие на деревьях парашюты. Советский десант. В трех ночных переходах от ставки фюрера «Вольфшанце». И это через неделю после неудавшегося покушения на Гитлера. Огромная машина полиции безопасности и СС была приведена в действие. Облавы шли днем и ночью. Пеленгаторы засекли выход в эфир радиостанции советских разведчиков.

А «Джек» уже передавал первые разведданые об укрепленном районе «Ильменхорст», который по своей мощи не уступал известной «линии Зигфрида». Фронт был еще далеко, и наше командование ничего не знало об этом укрепрайоне.

Уже на третью ночь в стычке с карателями был убит командир, капитан Крылатых. Руководство группой принял на себя Шпаков. Он командовал ею два месяца. За это время разведчики выходили в районе города Гольдап, на линию дороги Кенигсберг-Тильзит, на берег залива.

Мучил голод. Лишь изредка «Джеку» удавалось принять груз. Мешали облавы, засады, непогода. А в это время в сводке разведотдела фронта появляются слова: «От разведгруппы «Джек» поступает ценный материал…»

Этот «ценный материал» оплачен жизнями разведчиков. Убит Зварика. Пропали без вести в бою с карателями Раневский и Тышкевич. Оказался отрезанным от своей группы Шпаков. Позже станет известно, что он тоже погиб. Третьим командиром стал Иван Мельников.

Досаждали егеря, лесники, которых в прусских лесах было немало. Каждый из них мог донести полиции. Дневки разведчики проводили в лесу. Ночью выходили в поиск.

Холодало. Шли дожди. Наступил октябрь. Фронт стоял на месте. Из-за нелетной погоды груза с продуктами ждать не приходилось.

Однажды вышли к немецкому аэродрому. Поближе подойти послали одного из бойцов. Тот принес сенсацию: на аэродроме самолеты нового типа «Мессершмитт-112». Анна Морозова, хорошо изучившая немецкие самолеты еще в Сеще, усомнилась в верности сведений, сама пошла к аэродрому. Возвратилась, доложила. Стоят не новые, а модернизированные «Мессершмитты»...

В ноябре Центр сбросил нового командира группы «Джек» - Анатолия Моржина. Молодой лейтенант, увидев, как измождены разведчики, попросил Москву о переходе группы на юг, в Польшу. Центр разрешил.

До польской границы дошли четверо: Моржин, Мельников и радисты - Морозова и Бардышева. Обосновались в лесной землянке у деревни Вейдо. Впервые за много месяцев поели горячей пищи.

Однако долго отдыхать было некогда. Командир налаживал разведку. Но развернуться по-настоящему не успели. Центр принял радиограмму «Лебедя»: «Три дня тому назад на землянку напали эсэсовцы. По сведениям поляков, немцы схватили Павла Лукманова, он не выдержал пыток, выдал нас. «Француз» умер молча. «Сойка» сразу была ранена в грудь. Она сказала мне: «Если можешь, скажи маме, что я сделала все, что смогла, умерла хорошо». И застрелилась.

«Гладиатор», «Крот» тоже были ранены и уходили, отстреливаясь, в одну сторону, я - в другую. Оторвавшись от эссэсовцев, пошла в деревню к полякам, но все деревни заняты немцами».

Трое суток блуждала Анна по лесу. Наткнулась на разведчиков спецгруппы капитана Черных. Заночевала группа в крестьянской хате близ деревни Нова Весь. Не знала тогда Анна Морозова, что в этих местах, неподалеку, геройски погиб командир развегруппы «Овод» - Геннадий Братчиков.

…Каратели напали на хутор ранним утром. Упал, сраженный пулей, капитан Черных. Анна выбралась из хаты и бросилась к плавням. Пуля пробила руку. Но и на этот раз смелой разведчице-радистке удалось спастись.

Поляки спрятали Анну в смолокурне. Но собаки шли по следу радистки. И тогда она вытащила две гранаты и пистолет «Вальтер». Крестьянин-смолокур, прятавшийся в плавнях, стал последним свидетелем гибели советской разведчицы. Она убила трех фашистов и подорвала себя гранатой.

Анна Морозова стала Героем Советского Союза. Польша наградила ее крестом Грюнвальда.