Приметы и поверья на 26 мая: почему на Лукерью Комарницу нельзя бить посуду?

26 мая по народному календарю отмечают день Лукерьи Комарницы. В старину считалось, что в этот день появляются комары. По поверьям, эти насекомые весной приносят теплые ветра, а осенью улетают вместе с холодными ветрами. Православные верующие вспоминают праведную деву Гликерию Новгородскую. Почитать ее начали в XVI веке, когда у ее нетленного тела стали происходить чудесные исцеления.

Что можно делать в день Лукерьи Комарницы

В этот день можно заниматься уборкой в доме, избавиться от хлама и ненужных вещей — главное, сделать это до захода солнца. Также рекомендуется помириться с близкими, если с кем-то разладились отношения.

Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы

На Лукерью Комарницу нельзя оставлять волосы на расческе — иначе в семье начнутся проблемы. Запрещается грустить и плакать, даже если слезы — радостные. Считается, что это может навлечь несчастья. Разбитая в этот день посуда также сулит горе и беды. Еще один запрет гласит: если на Лукерью Комарницу потратить слишком много денег, наступит полоса безденежья.

Приметы в день Лукерьи Комарницы

Согласно приметам, если 26 мая пчелы громко гудят, год будет урожайным на ягоды. Если много мух — будет много грибов. Крупные комары предвещают удачу в течение года. Хорошим знаком считается увидеть в этот день радугу. Если ласточки и стрижи летают высоко в небе — погода в ближайшие дни будет теплая. Дождь на Лукерью Комарницу сулит сырое лето.