Почему праздник Курбан-байрам называют днем жертвоприношения

Когда Курбан-байрам в 2026 году, традиции праздника, как его отмечают в разных регионах России
Курбан-байрам — один из важнейших праздников ислама. Этот день наполнен духовной радостью, благодарностью, милосердием. Дата праздника меняется каждый год, так как она привязана к лунному календарю. Почему Курбан-байрам называют днем жертвоприношения, когда мусульмане отмечают его в 2026 году и какие традиции принято соблюдать в праздник — в материале «Газеты.Ru».
Какого числа Курбан-байрам в 2026 году
Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Дата праздника меняется год от года, так как исламский календарь основан на лунном цикле.
В ночь на 27 мая отмечают мусульмане Курбан-байрам в 2026 году
Для верующих он связан не только с завершением важнейших дней месяца Зуль-хиджа и обрядами хаджа, но и с глубоким нравственным напоминанием: вера человека проявляется не только в словах, но и в поступках, в готовности быть милосердным, ответственным и внимательным к ближнему. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу
Курбан-байрам: что это за праздник
Курбан-байрам — один из главных праздников ислама, день особой духовной радости, благодарности Всевышнему и единения мусульманской уммы, рассказал Рушан Аббясов.
«Каждый год Курбан-байрам возвращает нас к простым, но вечным истинам. Он учит видеть рядом с собой тех, кто нуждается в поддержке, укреплять родственные и добрососедские связи, делиться радостью праздника с окружающими. В этот день особенно ясно раскрывается социальная природа ислама: забота о семье, помощь бедным и нуждающимся, уважение к старшим, стремление к миру и согласию между людьми», — подчеркнул Рушан Аббясов.
Для мусульман России Курбан-байрам — не только религиозное торжество, но и важное свидетельство духовного богатства нашей многонациональной страны, где веками живут рядом представители разных народов и традиционных религий, обращает внимание муфтий. Этот праздник напоминает людям, что подлинная вера всегда ведет человека к добру, созиданию, взаимному уважению и служению обществу.
История праздника: как появился Курбан-байрам
История Курбан-байрама восходит к событиям глубокой древности. Она связана с именем пророка Ибрахима, которого одинаково почитают последователи ислама, христианства и иудаизма как пример искренней веры и преданности Всевышнему.
Согласно Священному Корану, пророк Ибрахим увидел во сне повеление Аллаха принести в жертву своего сына. Для любого отца это стало бы величайшим испытанием. Однако Ибрахим (мир ему), будучи человеком глубокой веры, проявил покорность воле Творца. Его сын также проявил смирение и готовность следовать Божьему предписанию. Но в тот момент, когда испытание было пройдено, Всевышний заменил сына жертвенным животным, показав тем самым, что Аллаху не нужна человеческая жертва — Ему важны искренность веры, чистота намерений и богобоязненность человека. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу
Именно в память об этом событии мусульмане совершают обряд жертвоприношения в дни Курбан-байрама.
При этом, по словам муфтия, важно понимать: смысл праздника заключается не столько во внешнем обряде, сколько во внутреннем духовном содержании.
«В Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность». Эта история сохраняет свою актуальность и сегодня. Она напоминает человеку о необходимости доверять Всевышнему, сохранять верность нравственным принципам, быть готовым к самоограничению ради добра, справедливости и заботы о ближних», — пояснил Рушан Аббясов.
В чем суть Курбан-байрама
Смысл Курбан-байрама гораздо глубже, чем внешняя сторона праздника или сам обряд жертвоприношения. Прежде всего это день духовного очищения, искренней веры, милосердия и внутреннего преображения человека.
«Курбан-байрам напоминает нам о том, что истинная вера требует от человека не формальности, а работы над собой. Порой самым сложным испытанием становится способность преодолеть собственный эгоизм, отказаться от гордыни, научиться проявлять терпение, сострадание и ответственность перед окружающими людьми. Именно этому учит нас история пророка Ибрахима — безусловному доверию Всевышнему и готовности ставить нравственный долг выше личных привязанностей и мирских интересов», — подчеркнул Рушан Аббясов.
Особое значение в эти дни приобретает милосердие.
Муфтий обращает внимание, что ислам призывает мусульманина не замыкаться только на собственном благополучии, а чувствовать ответственность за тех, кто находится рядом.
Поэтому важная часть праздника — помощь нуждающимся, поддержка малоимущих семей, внимание к одиноким, больным и пожилым людям. Не случайно мясо жертвенного животного традиционно разделяют между семьей, родственниками и теми, кто нуждается в помощи.
Курбан-байрам также напоминает современному человеку о ценности благодарности.
В повседневной суете люди нередко воспринимают как должное здоровье, семью, мирное небо, возможность трудиться и быть рядом с близкими. Однако верующий человек понимает: все эти блага являются милостью Всевышнего, а потому требуют бережного отношения, благодарности и добрых дел. В этом и заключается подлинный дух праздника — в стремлении человека стать лучше, чище сердцем, внимательнее к людям и ближе к Богу. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу
В эпоху стремительных перемен, информационного шума и высокой скорости жизни Курбан-байрам помогает остановиться, задуматься о подлинных жизненных ценностях и обратить внимание на состояние собственной души, подчеркивает муфтий. Этот праздник учит человека милосердию и состраданию.
Праздник также напоминает о важности семьи и уважения к старшим. В дни Курбан-байрама мусульмане стремятся проводить больше времени с родными, навещать родителей, укреплять семейные связи. Эти традиции особенно ценны сегодня, когда живое человеческое общение все чаще уступает место виртуальному.
Курбан-байрам учит и внутренней ответственности, добавил муфтий. История пророка Ибрахима показывает, что настоящая вера требует от человека нравственной стойкости, честности перед собой и готовности следовать принципам добра и справедливости даже в непростых обстоятельствах.
Особенно важно, что праздник несет в себе идеи мира, согласия и взаимного уважения. Для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны это имеет особую ценность. На протяжении столетий мусульмане России вместе с представителями других традиционных религий вносили вклад в укрепление Отечества, развитие добрососедства и сохранение духовно-нравственных ценностей. И сегодня Курбан-байрам напоминает нам о том, как важно беречь общественное согласие, уважать друг друга и совместно трудиться ради благополучия страны. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу
Традиции Курбан-байрама
Курбан-байрам сопровождается особыми религиозными и семейными традициями, которые на протяжении веков помогают сохранять атмосферу духовного единства, добрососедства и взаимной поддержки.
- Ритуальное омовение
Подготовка к Курбан-байраму начинается с гусля — ритуального омовения. Еще до восхода солнца мусульмане проводят обряд полного омовения, очищая не только тело, но и душу. Затем мужчины и женщины облачаются в нарядную одежду.
- Молитва
Праздник начинается с коллективной молитвы в мечетях. По пути туда верующие произносят такбир — слова прославления Аллаха.
С раннего утра мусульмане собираются на праздничный намаз — ид-намаз, обращаясь ко Всевышнему с молитвами о мире, милости и благополучии.
«Для верующего человека это не просто религиозный обряд, а возможность почувствовать себя частью большой общины, объединенной общими духовными ценностями», — отметил муфтий.
- Жертвоприношение
Одной из важнейших традиций Курбан-байрама является жертвоприношение. Мясо жертвенного животного разделяется на три части: одну часть оставляют для своей семьи, вторую отдают родственникам и соседям, третью дарят нуждающимся. Совершать жертвоприношение разрешено только мусульманам, достигшим совершеннолетия.
- Приготовление блюд из мяса жертвенного животного
Из мяса жертвенного животного готовят разнообразные блюда. Их вкушают дома, отдают родственникам, угощают страждущих. Продавать мясо жертвенного животного строго запрещено: им можно только делиться. Как правило, в первый день на стол подают блюда из печени и сердца, на второй — наваристые супы, на третий — жареное мясо в различных вариациях.
- Общение с семьей
Особое место в дни Курбан-байрама занимают семейные встречи. Люди посещают родителей, родственников, старших, стараются примириться друг с другом, оставить старые обиды и укрепить родственные связи. Во многих семьях праздничный стол становится поводом собрать вместе несколько поколений, передать детям уважение к духовным традициям и ценность семейного единства.
- Благотворительность
Неотъемлемой частью праздника остается благотворительность. «Мусульмане стараются в эти дни уделять особое внимание сиротам, малоимущим, многодетным семьям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Именно через заботу о ближнем наиболее полно раскрывается нравственный смысл Курбан-байрама», — подчеркнул Рушан Аббясов.
Что нельзя делать на Курбан-байрам:
* Ходить в грязной одежде.
* Заниматься тяжелым физическим трудом.
* Ругаться и сквернословить.
* Отказывать в просьбе о помощи.
* Жадничать.
Как отмечают Курбан-байрам в регионах России
Курбан-байрам широко отмечается мусульманами по всей России. В некоторых регионах страны в честь праздника объявлены официальные выходные дни:
* 27, 28 и 29 мая — выходные дни в Дагестане, Чечне и Ингушетии;
* 27 мая — выходной день в Татарстане, Башкортостане, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии;
* 29 мая — выходной день в Крыму.
В разных регионах РФ есть свои особенности празднования.
Москва
В последние годы на праздничную молитву в московских мечетях собиралось более 200 тысяч верующих. В 2026 году 27 мая возле мечетей перекроют дороги, будет скорректирован график движения транспорта.
Праздничные богослужения в Москве пройдут в Московской Соборной мечети, Исторической мечети, Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе. Дополнительная площадка — в парке технических видов спорта в Печатниках.
В 2026 году в Москве не будут организовывать официальные площадки для жертвоприношения в честь праздника. Верующих приглашают воспользоваться площадками в Подмосковье.
В этом году в Подмосковье подготовлены десятки площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам. При этом ритуал заклания не обязательно проводить именно 27 мая. Это можно сделать до начала молитвы Аср 30 мая.
Также в Московской области можно заказать заклание жертвенного животного онлайн.
Санкт-Петербург
В северной столице нашей страны главная площадка праздника — Санкт-Петербургская соборная мечеть. В городе не предусмотрено официальных площадок для заклания животных. Традиционно места для этого выделяются в Ленинградской области, вдали от плотной жилой застройки.
Республика Татарстан
Курбан-байрам в Татарстане отмечается широко. В Казани начиная с обеда в детском парке «Елмай» развернется масштабный «Курбан-фест». Гостей ждет концертная программа, ярмарка халяльных продуктов, мастер-классы, театральные представления. Также будут работать аттракционы, проходить конкурсы, семейные эстафеты. Среди гостей разыграют приз — 5 баранов.
В этом году в республике подготовили 61 площадку для убоя жертвенных животных. Там будут дежурить ветеринарно-санитарные инспекторы.
Республика Башкортостан
Главные праздничные мероприятия пройдут в Уфе 27 мая на площадке у Соборной мечети Ляля-Тюльпан. Кроме торжественного богослужения гостей ждет множество развлечений. Так, например, здесь можно будет пострелять из лука и насладиться бесплатным пловом.
Для забоя жертвенных животных в этом году в городе выделено две площадки.