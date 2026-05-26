Почему некоторые имена на Руси были под строжайшим запретом

Мы привыкли думать, что имя — просто набор звуков. В русской деревне к этому относились иначе. Имя было оберегом, ключом к судьбе или, наоборот, дверью, которую лучше не открывать.

Поэтому некоторые имена, которые сегодня для нас обычны, когда-то были под строжайшим запретом. А другие, наоборот, считались «плохими» и их давали специально. Как так вышло — сейчас разберемся.

Почему на Руси боялись ангелов

Первое, что приходит в голову: церковь. После крещения Руси священники запрещали давать детей «бесовскими» языческими именами. Но парадокс в том, что сами христианские имена порой попадали в черный список.

Имя Евлогий. Красивое, греческое. Означает «благословенный». Но в народе его переделали в «Волк» и шарахались. А имя Агафья (добрая, хорошая) считалось опасным для девочки-подростка: существовало поверье, что «Агафьи рано умирают». Доходило до смешного: батюшка крестил младенца, а родители шептали про себя другое имя, «ложное», чтобы ангел смерти не нашел ребенка по настоящему.

Но настоящие запреты лежали не в церковных книгах, а в народном быту.

«Никита» — не для скотины, но для войны

Звучит странно. Имя Никита (победитель) было очень популярно. Однако в некоторых губерниях (особенно Смоленской и Псковской) его избегали давать младшим сыновьям. Почему? Говорили:

«Никита — тот же кнут, изведет семью».

Народная этимология связала имя с глаголом «никать» (исчезать, пропадать). Считалось, что Никита «уничтожает» старших братьев.

Или взять Василия. «Царственное» имя. А вот в крестьянских семьях его избегали до XVIII века, потому что оно было «слишком громким». Крестьянин с таким именем — накликать беду: царь на небесах не любит самозванцев.

«Настя» — имя, которое не произносили вслух

Самое удивительное — это имя Анастасия (Воскресшая). Сегодня оно прекрасное. Двести лет назад в русских деревнях ни одна мать не назвала бы дочь полным именем «Анастасия». Только уменьшительное — Настя, Настенька.

Почему? Верили, что ангел-хранитель у Анастасии очень слабый, потому что сама святая была великомученицей и погибла. Полное имя притягивает страдания и вдовство.

«Анастасиями были жены декабристов — разве не проклятие?» — рассуждали крестьяне.

Поэтому девочку регистрировали в церкви как Анастасию, а дома звали только Настей. Произнести полностью — значит, призвать беду. Но были и абсолютно табуированные имена.

Имена, которые было грехом давать человеку

Вы не найдете русских мужиков с именем Савватий. Почему? Святой Савватий Соловецкий — подвижник. Но в народном сознании имя прилипло к Савватию (Саввушкину) — раскольнику и лжепророку. Дать такое имя — обречь ребенка на одиночество и изгнание.

Или имя Иосаф. Слишком сложное, «книжное». Считалось, что мальчик родится «не от мира сего» — либо дурачком, либо юродивым. Практичные крестьяне так детей не называли.

Абсолютный рекордсмен по запрету — Касьян. Святой Кассиан Римлянин. Но память его — 29 февраля. Этот день в народе называли «Касьяновым» и считали самым страшным в году. Касьян косит глазом, насылает падеж скота и засуху. Дать сыну имя Касьян — всё равно что назвать Чумой. Ни один священник не отговаривал крестьян, потому что сам боялся: такие дети редко доживали до семи лет.

«Дурак» и «Злоба»: когда плохое имя — лучшая защита

А вот тут начинается полная инверсия. Существовал пласт имён, которые сегодня назвали бы оскорбительными, а тогда давали специально.

Немир, Нелюб, Злоба, Дурак, Грязной. Это не прозвища. Это настоящие имена, записанные в писцовых книгах XVI века. Смысл простой: у добрых имён злые духи крадут детей. А кому нужен младенец по имени Дурак? Пройдут мимо. Вот ребёнок и выживет.

Часто подросшего «Дурака» переименовывали при крещении во что-то благозвучное. Но до семи лет его так и звали. Тут же — имена-обереги от нечистой силы: Найден, Богдан (Богом данный, чтобы подкидыши не были украдены лешими).

Запрет на царское

После Смутного времени появился негласный, но железный запрет: называть детей именами действующих царей, кроме членов династии. То есть в XVII веке вы не нашли бы крестьянского Михаила Федоровича (это только царь). А если находили, то это был донос. При Петре I имя Петр среди простых людей было редкостью — слишком царственно. Стало массовым только при Екатерине, когда опасность миновала.

Наследие: что осталось сегодня

Сегодня эти запреты забыты. Настями называют всех, Касьянов почти нет, а имя Петр вернулось. Но один запрет сохранился на генетическом уровне: русские практически никогда не называют детей в честь умерших младших братьев или сестер. Боимся повторить судьбу. И это — эхо того самого языческого страха перед именем.

Так что, если вы встретите человека по имени Мардарий или Кузьма (а ведь Кузьма — это «косой», от греческого «космас»), знайте: либо его предки были старообрядцами, либо они просто очень хотели обмануть судьбу. И у них получилось — раз вы его читаете.