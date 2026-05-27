Приметы и поверья на 27 мая: что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея

27 мая по народному календарю — день Сидора Бокогрея. На Руси считали, что с этого дня прекращают дуть холодные северные ветры — «сиверы, а потому говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы. В этот день люди окончательно прощались с холодами до следующей зимы. Православные верующие чтят память святого Исидора-чудотворца.

© Мир24

Что можно делать в день Сидора Бокогрея

В этот день рекомендуется высаживать в грунт огурцы (отсюда еще одно название этого праздника — Сидор Огуречник), а также лук, картофель, свеклу. По поверьям, если посадить эти культуры 27 мая, урожай будет хорошим. Вообще можно заниматься любой работой в огороде. На Сидора Бокогрея люди загадывали желания. Это делали, когда сажали кустарники. Если куст приживется и зацветет, желание обязательно исполнится. Девушки на Сидора Бокогрея смотрели в небо и искали там ласточек. Та, которой посчастливится увидеть птичку, должна умыться молоком, чтобы надолго сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать в день Сидора Бокогрея

В этот день нельзя возвращаться назад, если уже вышел из дома, иначе удачи в делах не будет. Если же вернуться необходимо, нужно показать себе язык, глядя в зеркало, накричать на себя или заглянуть под половик. Этот ритуал поможет избежать серьезных неприятностей. Также на Сидора Бокогрея запрещается обсуждать разные дела и проблемы, сидя за столом с углами. Считается, что такие переговоры ни к чему не приведут и могут даже закончиться конфликтом. Двое людей не должны в этот день спать на одной подушке, иначе мысли спутаются и в голове будет сплошной туман.

Приметы в день Сидора Бокогрея

По народным приметам, если на Сидора погода стоит ясная и теплая, лето будет таким же. Стрижи и ласточки летают стайками — холода уже не вернутся. Если утром опустился туман, год будет урожайным на ягоды и фрукты. Красное небо на закате — к дождю. Куры жмутся друг к другу — надвигается гроза.