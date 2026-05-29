Почему от Золотой Орды не осталось никаких следов

Военкор и депутат Мосгордумы Андрей Медведев ответил журналисту Сергею Мардану на заявление о том, что монгольское нашествие, вопреки официальной историографии России, якобы принесло русскому народу больше пользы, чем вреда. В частности, низкие налоги, безопасность торговли, веротерпимость и прекращение бесконечных княжеских междоусобиц.

По мнению журналиста, Чингисхан заслуживает памятника от русского народа не меньше, чем Иосиф Сталин. В своем ответе Медведев подчеркнул, что логикой Мардана можно договориться до оправдания даже нацистской оккупации Гитлера.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, автор книги «Ордынский капкан» Кирилл Котков в беседе со «Свободной Прессой» отметил, что в 20 веке был придуман не очень убедительный миф о казахском ханстве. Нет ни одной географической карты, на которой это фантомное государство было бы изображено в соответствующих границах, у него не было своей денежной системы, неизвестно, где была его столица и так далее.

«Казахи говорят, что столицей якобы был город Туркестан. Но извините, это советская власть так провела границу. Туркестан был одной из крепостей Кокандского ханства. Если бы советская власть отдала его Узбекистану, то сегодня говорили бы о Туркестане как об одном из городов, где жили, естественно, узбеки. В 90-е годы казахи попытались сказать, что Чингисхан — казах. В государстве даже выпускали сигареты «Чингисхан», на которых были написаны какие-то патриотические слова. Но с приватизацией Чингисхана — не зашло», — уточнил собеседник издания.

По словам Коткова, дело в том, что этот миф уже успели приватизировать Монголия и отчасти Китай, где согласно официальной версии его современной истории Чингисхан — просто один из китайских императоров. Ну, а монголы подняли Чингисхана на щит в те же 90-е после того, как в Монгольской Народной Республике закончился социализм.

«Поскольку с Чингисханом не успели — осталось последнее. Это обратиться к мифологии под названием «Золотая Орда». Почему я говорю, что это мифология? Потому что от Золотой Орды не дошло ни одного письменного документа, ни одного строения, ни одного памятника. То, что ей приписывается — монеты — они с тем же успехом могут быть отнесены к среднеазиатским государствам, тем более, что они отчеканены из среднеазиатского серебра. Русские исторические источники никак не описывают Золотую Орду. Описано: поехал в Орду, уехал из Орды. На тюркских языках слово «ordu» означает армия или военный лагерь, то есть поехал в войско, уехал из войска. Речь не идет ни о каком государстве», — пояснил эксперт.

Автор «Ордынского капкана» подчеркнул, что если Золотая Орда собирала дань с полмира, то от нее должно что-то остаться, например, грандиозные памятники в том же Казахстане, среднем и нижнем Поволжье. Но ничего этого нет. То, что историки назначили Сарай столицей Золотой Орды — тоже спорно. Те же историки еще в 20 веке спорили, где этот город располагается.

«На место Сарая назначили сразу два места Селитренное городище и Царевское городище. То, что там находится, извините, — это совсем не столица полмира. То есть, Золотая Орда — это в чистом виде фантом, который, так получилось, имеет в основе антирусский характер. Соответственно, в Казахстане будут продвигать эту тему, выдвигая скрытые территориальные претензии на Алтай, на юг Западной Сибири, на нижнее, среднее Поволжье и так далее. Такие исторические мифы — это основа межнациональных, межгосударственных конфликтов», — заключил Котков.

Ранее он говорил что после развала СССР всем образовавшимся республикам за исключением России независимость свалилась как снег на голову. Они либо никогда не имели своей государственности, либо давно ее утратили, как, например, грузины или армяне, либо эта государственность была очень недолгая — Прибалтика.