Как Новгород вышел из-под власти Киева и создал свою республику

890 лет назад новгородское вече свергло князя Всеволода Мстиславича, ориентировавшегося на интересы киевских князей. Его обвинили в нарушении прав простых людей, попытке оставить Новгород на произвол судьбы и в трусости на поле боя. Новгород вышел из-под киевского контроля и стал сам выбирать правителей, ограничив их власть. Возникшее в итоге объединение историки называют Новгородской республикой.

Новгородское восстание

Новгородская земля была одним из центров формирования Древнерусского государства и всегда имела особый статус в его политической системе. В Новгородской земле правил Рюрик, княжили Владимир Великий и Ярослав Мудрый, перед тем как стать великими князьями киевскими. Ярослав легализовал уникальное положение новгородцев, даровав им особые права, зафиксированные в таких документах, как «Правда» и «Устав».

Великий князь киевский назначал князей в Новгород. При этом их власть была ограничена по сравнению с другими князьями древнерусских земель — например, они не могли напрямую собирать налоги.

«В отличие от южных княжеств, где основой экономики было пашенное земледелие, Новгород жил за счёт международной торговли», — рассказал в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

В конце XI — начале XII века Новгородской землёй долгое время правил сын Владимира Мономаха — Мстислав Великий, который в дальнейшем сам занял великокняжеский престол. Покидая Новгород в 1117 году, он оставил княжить вместо себя старшего сына — Всеволода Мстиславича, проводившего во многом прокиевскую политику.

Всеволод Мстиславич вёл себя очень активно. Он регулярно совершал военные походы, укрепляя позиции Новгорода в регионе. Кроме того, уделял много внимания вопросам культуры и духовности. По мнению историков, именно при нём были заложены основы новгородского владычного летописания. Он же построил в Новгороде два храма.

Когда в 1132 году великим князем киевским стал дядя Всеволода — Ярополк, он попытался перевести племянника на княжение в более престижное место, в Переяславль. Но часть князей из рода Рюриковичей воспротивились этому. Под давлением Юрия Долгорукого Всеволоду пришлось возвращаться в Новгород. Горожан оскорбило, что князь их бросил, и они приняли его обратно неохотно.

«Новгородцы восприняли это как измену: князь должен защищать их интересы, а не использовать их рать как разменную монету», — отметил Александр Кадира.

Тем временем обострялись отношения Новгорода с Северо-Восточной Русью. Суздальцы продавали хлеб в новгородские земли по завышенным ценам и облагали огромными пошлинами новгородских купцов. Интересы князя, купечества и народа совпали. Большая новгородская рать под командованием Всеволода двинулась против суздальцев.

26 января 1135 года произошло сражение у Жданой горы. Суздальская рать под командованием Юрия Долгорукого разгромила новгородцев, нанеся им значительные потери и захватив обоз. Сам Всеволод Мстиславич, согласно летописным данным, бежал с поля боя в Новгород, где его встретили уже совсем неприветливо.

«В целом Всеволод Мстиславич пытался действовать в интересах Новгорода, но совершил ряд фатальных ошибок», — подчеркнул Александр Кадира.

Помимо трусости во время сражения, Всеволоду припомнили ущемления прав простых людей и попытку бросить Новгород ради Переяславля.

«Всеволод действовал в своём праве, как он его понимал. Его обвинили, что он «не блюдёт смердов», что он проявил трусость в бою и вообще ведёт политику интриг скорее в пользу столичного Киева, чем местных интересов. Видимо, князь не считался с местной знатью, был невнимателен и заносчив, не учёл специфики региона», — заявил в разговоре с RT историк Денис Хрусталёв.

По его словам, князь проявил себя как строитель храмов и книжник, но не как военачальник и политик, чего ждали от него жители Новгорода.

Новгородцы инициировали проведение веча — особого собрания, на котором решались важнейшие государственные вопросы, — и 28 мая 1136 года отстранили Всеволода Мстиславича от власти. Князя вместе с семьёй взяли под стражу. За новым правителем новгородцы обратились к черниговскому князю. Правителем Новгорода стал Святослав Ольгович.

Когда вопрос передачи власти решился, Всеволода отпустили. Дядя Ярополк отправил его князем в Вышгород, а затем Всеволода пригласили к себе псковичи. Новгородцы узнали, что Всеволод княжит по соседству, и заподозрили его в намерении вернуться. Они отправили против него войско во главе со Святославом Ольговичем. Псковичи поддержали Всеволода и устроили на дорогах к городу засеки. Войско Святослава, увидев такие приготовления, осознало, что война будет тяжёлой, и вернулось домой. Вскоре Всеволод умер, и конфликт разрешился сам собой.

Новгородская республика

Свержение Всеволода историки называют Новгородским восстанием. Жители города не просто сменили правителя. Они обособились от Киева, став фактически независимыми. Новгородцы больше не получали князя извне, а сами приглашали князей, власть которых была существенно ограничена. Те лишились права распоряжаться землёй, а судебные полномочия реализовывали совместно с представителями новгородской общины. За ними сохранялись преимущественно военные и полицейские функции. В специальных договорах фиксировался размер свиты князя, сумма его вознаграждения и даже места, в которых он мог охотиться.

«Фактически князя низвели до уровня наёмного менеджера», — констатировал Александр Кадира.

Впоследствии вече из аморфного института с преимущественно совещательными полномочиями превратилось в полноценный орган государственного управления. Контролировало его местное боярство. Но в сложных ситуациях решающее слово принадлежало народу. Аристократы вынуждены были считаться с мнением городской общины и заигрывать с различными фракциями в её составе. Повседневное гражданское управление Новгородской землёй перешло от князя и его двора к выбранным на вече чиновникам. Историки характеризуют политический режим в Новгороде как боярскую феодальную республику.

Вплоть до начала XIII века новгородцы продолжали конфликтовать с Северо-Восточной Русью. Новгород отстоял свою независимость военным путём, а затем перенёс экономическую блокаду. Но на фоне экспансии в Прибалтику европейских рыцарей у новгородцев возникла потребность в мощном союзнике. Это сблизило Новгород с Владимиром, из которого новгородцы начали приглашать князей.

Сын великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича — Александр Невский во главе новгородских войск разгромил шведских и немецких рыцарей в Невской битве и Ледовом побоище.

Монгольские силы до Новгорода не дошли, ограничившись разорением пограничья Новгородской земли. Однако новгородцам пришлось платить дань Золотой Орде.

Новгородцы активно торговали с городами Балтии. Отношения с Ганзой колебались от мирного сотрудничества до вооружённых конфликтов.

«Новгородская республика была удалена от других древнерусских центров, там было мало плодородных земель, зато именно там проходил важный торговый путь. Поэтому развитие новгородской общины шло по пути торгово-денежных отношений, когда сельхозпродукция была преимущественно привозной издалека. С Новгородом было проще договариваться, чем его завоёвывать. В этом была его сила, но и слабость — там всегда нуждались в поставках хлеба», — рассказал Денис Хрусталёв.

Новгородские пираты — ушкуйники — занимались то грабительскими набегами, то торговыми промыслами в бассейнах рек Восточной Европы и Русского Севера. Их деятельность содействовала экономической и политической экспансии Новгорода. На пике могущества он контролировал территории между Балтийским морем, Уралом, Белым морем и верховьями Волги и Западной Двины.

В XIV веке попытка Твери захватить Новгород провалилась. Новгородцы лавировали в политическом плане между Московским княжеством и Литвой. Согласно условиям Вечного мира 1449 года, литовцы обязались прекратить любые вмешательства в новгородские дела. Но спустя всего 21 год великий князь литовский и король польский Казимир заключил с Новгородом договор, позволявший ему княжить в городе. Это вызвало возмущение в Москве и привело к конфликту, после которого влияние московских князей на Новгород возросло. А в 1478 году государь Иван III ликвидировал вече и окончательно присоединил Новгородскую землю к Московскому княжеству, которое вскоре сбросило ордынское иго и стало суверенным Русским государством.

По словам историков, Новгородская республика особенно интересна с точки зрения изучения средневековых русских демократических институтов. Кроме того, в эпоху монгольского нашествия именно на этой территории лучше всего сохранилась русская культура. Последующее вхождение Новгорода в Московское княжество стало шагом к созданию большого централизованного государства.