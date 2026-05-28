Приметы и поверья на 28 мая: что можно и нельзя делать в этот день

По народному календарю 28 мая — день Пахома Теплого, или Пахом Бокогрей. В старину считали, что Пахом приводит с собой лето, и с этого дня оно вступает в свои законные права. «Пришел Пахом запахло теплом, «На Пахома тепло все лето теплое, — говорили наши предки.

Что можно делать в день Пахома Теплого

В этот день сажали огурцы на засолку — люди верили, что тогда они будут крепкими и хрустящими. Рыбаки отправлялись на реку, потому что Пахом никогда их не обидит, и они всегда возвращались с хорошим уловом. Девушки и парни устраивали гулянья с песнями и играми и признавались друг другу в симпатии. Если юноша давал девушке горсть пшеницы, а она ее принимала, это считалось знаком взаимности. В этот день старались обязательно навести в доме чистоту и порядок: по поверьям, тот, у кого будет грязь и хаос в жилище, навсегда останется без денег — в кошельке будут только ненужные бумажки.

Что нельзя делать в день Пахома Теплого

На Пахома нельзя прикасаться к чужим деньгам и передавать их из рук в руки. Если взять не свои деньги, всю жизнь придется отдавать чужие долги. Если же сделать это необходимо, на купюры нужно три раза плюнуть. Незамужним девушка в этот день запрещается рассказывать подругам о своих планах, мечтах и женихах, иначе воплотить задуманное в жизнь не удастся, а отношения разладятся. Еще один запрет гласит: на Пахома Теплого не вытираться чужим полотенцем, чтобы не пришлось решать чужие проблемы и отвечать за ошибки других людей.

Приметы в день Пахома Теплого

По народным приметам, если 28 мая тепло, значит, лето тоже будет теплым. Багряное солнце на восходе предвещает большое количество пожаров летом. Если летит много паутины — лето будет жаркое. Если на Пахома Теплого пошел дождь, а после него появилась радуга, дождей в ближайшее время не будет. Осина вся в сережках — овес хорошо уродится.