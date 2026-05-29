Приметы и поверья на 29 мая: что можно и нельзя делать в этот день

29 мая по народному календарю — день Федора Житника. В старину он считался благоприятным для посева жита — ржи, ячменя, овса, пшеницы. Православные верующие вспоминают преподобного Феодора Освященного. К нему обращались с просьбами о хорошем урожае хлеба.

Что можно делать в день Федора Житника

В этот день на Руси готовили муку из ячменя и варили из этой крупы кашу. Каша считалась денежным блюдом. На стол также обязательно ставили кисель или компот — чтобы в доме царили мир и благополучие. Ячмень давали и скоту. А еще кашей непременно угощали Домового — тарелочку для него ставили в углу комнаты. На Федора Житника можно заниматься садовыми работами — считается, что это поможет получить богатый урожай. Также в этот день начинались свадебные гулянья. Девушки собирали цветки рябины и клали их в чай или делали отвар. Считается, что это растение обладает целебными свойствами. День считается благоприятным для признаний в любви. По народным поверьям, отношения, которые завяжутся в этот день, будут крепкими и счастливыми.

Что нельзя делать в день Федора Житника

На Федора Житника нельзя надевать вещи красного цвета, так как красный притягивает беду. Запрещается заниматься уборкой и затевать ремонт — в семье не будет мира и достатка. Чтобы не знать нужды, нельзя после трапезы оставлять пищу на столе — остатки еды разрешается отдать животным или птицам. В этот день запрещается пользоваться ложкой — по поверьям, тот, кто нарушит запрет, обречет себя на большие несчастья. Также наши предки верили, что Федор Житник не приветствует шумных застолий, поэтому праздников в этот день не устраивали и не пили спиртные напитки. Еще один запрет гласит: не пересчитывать деньги днем и вечером и не давать никому в долг, чтобы самому не остаться без средств к существованию.

Приметы в день Федора Житника

Если на Федора Житника после дождя нет бабочек, погода скоро испортится. Кучевые облака плывут по небу быстро и в одном направлении — день будет ясным и сухим. Жаркий день предвещает погожее лето. Гром на Федора Житника сулит хороший урожай зерновых. Если на водоемах появились кувшинки, заморозки уже не вернутся.