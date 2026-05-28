О чем нельзя было думать в уборной на Руси

Сегодня мы заходим в кабинку с телефоном и листаем ленту. Наши предки же верили: отхожее место — это не просто хозяйственная постройка, а граница двух миров. Слишком вольная мысль или неправильное слово могли аукнуться болезнью, сглазом или встречей с нечистой силой. Итак, что запрещалось делать и о чём думать на дровяном «стульчаке»?

Главное табу: никаких молитв и «спасибо»

Самое строгое правило касалось слов. На Руси было категорически нельзя произносить вслух имя Бога, читать молитвы или даже мысленно обращаться к святым, сидя на «стуле» (так в некоторых говорах называли нужник).

Почему? Считалось, что нечистая сила водится именно в тех местах, где человек справляет нужду. Божья благодать туда не заглядывает. Если же ты помянешь Господа или перекрестишься, то не освятишь пространство, а наоборот, оскорбишь святыню. Грех падёт на голову смельчака.

В русских деревнях бытовало поверье: если человек в уборной читает «Отче наш», к нему придут бесы и начнут мучить, подсовывая грязные мысли. Поэтому с собой в отхожее место брали не молитвослов, а… молчание. Или беззлобную матерщину — она, по поверьям, чертей отпугивала.

Не думай о вечном — и не гадай

Со молитвами разобрались. Но оказывалось, что нельзя было не только произносить, но и думать о некоторых вещах.

Под строжайшим запретом находились размышления о смерти и загробной жизни. Наши предки верили: если ты в уборной размечтаешься о том, как хорошо бы умереть и отправиться в рай, — дьявол тут же подменит мысли. И вместо рая ты можешь ненароком призвать бесов прямо к себе.

Также запрещалось строить планы на будущее, особенно важные — женитьбу, покупку дома, торговую сделку. Крестьяне были уверены: место «нечистое», поэтому любые замыслы, рождённые в голове в такой момент, не сбудутся, а только испортятся. «Что на уборной задумал — псу под хвост», — говорили старики.

Никаких зеркал и чужих имён

У вас в ванной, скорее всего, висит зеркало. На Руси в отхожем месте держать зеркало было верхом безумия. Считалось, что через отражающую поверхность в мир живых могут вылезти души умерших, которые копошатся в выгребной яме.

Второй запрет касался имён. Нельзя было называть вслух своё имя в уборной — чтобы колдун не услышал и не нашёл тебя через эту связь. Нельзя было вспоминать врагов и желать им зла — потому что по закону «подобия» зло вернётся к тебе же. Даже думать о ком-то с ненавистью, сидя на дырявой доске, считалось опасным: «сглазишь сам себя».

Сорняки, «высиживание» и приметы

Существовали и бытовые приметы. Например, не разрешалось выбрасывать в уборную семена сорняков — считалось, что они вырастут прямо из тебя, когда ты умрёшь. Нельзя было долго сидеть «с мыслями», чтобы не «высидеть болезнь». Особенно боялись, что можно «высидеть» грыжу, ревматизм или геморрой — последний так и называли «стульная хворь».

Женщинам в критические дни вход в уборную не запрещался (куда же деваться), но полагалось после себя дважды креститься и ни в коем случае не оставлять после себя никаких «следов» на виду — чтобы ведьмы не навели порчу.

Правильный выход: молча и со двора

После того как дело сделано, нужно было выйти, не оглядываясь, и обязательно… плюнуть три раза через левое плечо. Или умыться святой водой, если была под рукой. А вот рукопожатие в уборной — табу. При встрече в отхожем месте нельзя было подавать руку и желать здоровья — это навлекало болезнь.

Смешные суеверия? Возможно. Но за ними стояла простая логика: место скопления нечистот — это реальный источник заразы. Так что молчать и не касаться лишнего было гигиенично. А запрет на молитвы защищал психику — нечего смешивать высокое с низким. В итоге русский туалетный этикет сводился к трём заповедям: не молись, не думай о важном, не оглядывайся. И будет тебе здоровье — и телесное, и душевное.