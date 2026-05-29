29 мая: почему в этот день незамужним девушкам нельзя ходить в красной одежде

В этот день в православии вспоминают преподобного Феодора Освященного. Он жил в IV веке в Египте. Согласно преданиям, он в 14 лет ушел из дома и стал учеником преподобного Пахомия Великого. А прозвище Освященный получил за то, что первым в своей обители был рукоположен в священники. В народном календаре - это день Федора Житника.

Про этот день существовала поговорка: "У Житника забота - ячменное поле заборонить". На стол сейчас хозяйки обязательно ставили каши из зерна прошлого урожая, например, ячневую или гречневую. А среди популярных работ в этот день была работа в огороде или поле. Среди примет этого дня немало строгих, например, сейчас нельзя было пользоваться ложками, так как можно было "зачерпнуть" чужую беду. На тарелку клали столько еды, сколько мог съесть человек. Если еда все же оставалась, остатки скармливали животным, но не выкидывали, чтобы не голодать осенью.

Незамужним девушкам сейчас нельзя ходить в красной одежде и заплетать косы, все это может испугать женихов.

В этот день предсказывали погоду на лето и осень по природным приметам. Так, если сейчас зацветала рябина, то заморозка не будет. Если на рябине много цветов - дождливой будет осень, а мало - сухая погода простоит в сентябре-октябре. Бабочек нет после дождя - непогода продлится неделю. Гром услышали - зерно уродится.