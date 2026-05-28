Сражение на Березине: почему французы считают его своим главным позором

В русской памяти есть много сражений, но одно из них так глубоко врезалось в память противника, что даже спустя столетия дало языку новое слово. Для каждого француза «Березина» — это не географическая точка, а синоним абсолютной катастрофы. Почему же это сражение, в котором Наполеон всё-таки смог переправиться и спастись, стало для его нации главным позором?

Языковой след катастрофы

C’est la Bérézina. Так во Франции говорят о крахе, провале, полном поражении. Выражение настолько органично вошло в язык, что его можно услышать в песне Софи Марсо или в разговоре о провале стартапа. Источник этого — река в Беларуси, где в 1812 году разыгралась последняя трагедия «Великой армии». К ноябрю от некогда полумиллионного войска Наполеона осталось не более 40 тысяч боеспособных солдат, которые брели на запад через выжженную холодом землю. Им предстояло перейти через Березину, а русские армии уже сжимали кольцо.

Ловушка, которая захлопнулась

Русское командование разработало блестящий план. Армии Кутузова, Витгенштейна и Чичагова должны были сойтись у реки, окружив Наполеона. Западный берег Березины уже был занят 25-тысячным отрядом адмирала Чичагова, захватившим единственный мост в городе Борисове. Казалось, ловушка захлопнулась. Путь на запад перекрыт, с востока и севера на подходе новые русские силы, а на плечах у французов висит армия Кутузова.

Но тут случилось то, что разозлило одних и принесло надежду другим. Наполеон применил военную хитрость. Он демонстративно начал строить ложные мосты южнее Борисова, убедив Чичагова, что будет переправляться там. Адмирал, храбрый моряк, но новичок в сухопутной войне, поверил и отвел свои основные силы на юг. Император же тайно строил настоящие мосты у деревни Студёнка. В ночь на 26 ноября понтонеры генерала Эбле, стоя по пояс в ледяной воде среди плывущих льдин, за две ночи навели две переправы. Почти все они потом умерли от холода, но дело сделали.

48 часов ада на Березине

28 ноября стало днем, когда ад превратился в реальность. Чичагов, осознав роковую ошибку, бросил свои силы на штурм западного берега. С востока на переправу обрушились войска Витгенштейна, а арьергард французов, понимая, что это конец, обреченно сражался.

Основная же масса отступающих, потерявшая человеческий облик, рвалась к узким мостам. Началась давка, в которой люди гибли не от пуль, а от удушья. Мосты рухнули, сбросив тысячи людей в ледяную воду. Свидетельства, оставленные очевидцами, рисуют апокалипсис.

«Те, кто бросился к мосту как к последнему средству спасения... людской поток, с такой яростью устремившийся к роковому берегу, тотчас же обрушил в воду перегруженный мост», — писал Бальзак в рассказе «Прощай».

Одни в панике бросались в реку и тонули, другие жгли обозы, третьи отдавали последнее в обмен на возможность перейти на другой берег. За эти дни французы потеряли убитыми, утонувшими и замерзшими до 50 тысяч человек. Воды реки разлились, и, по свидетельствам очевидцев, от множества трупов её течение расширилось на сотни шагов.

Главный позор: почему это не победа?

Для русских это была победа. Но потери французов — не главная причина, чтобы считать эту битву национальным позором. Наполеон спасся. Переправив Старую гвардию, он понял, что всё потеряно. В тот момент уже не было Великой армии, которая покорила пол-Европы. Был лишь сброд, который ему удалось вывести из русского котла. Именно это стало психологическим переломом. Французы осознали: Наполеон, их кумир, который дарил им славу, привел их к гибели в бескрайних русских снегах. Великая империя рухнула в один момент, и символом этого крушения стала небольшая река Березина. Для русских это была военная операция, для французов — потеря империи. Не удивительно, что до сих пор «Березина» остается для них словом, от которого холодеет спина.