Сарынь на кичку: как древний боевой клич половцев стал казацкой «феней»

Это словосочетание звучит как заклинание. «Сарынь на кичку!» — одна из главных лингвистических загадок русской истории. Мы знаем его как разбойничий клич, но его корни, вероятно, уходят в века, к древнему народу степей — половцам.

© globallookpress

«Свои»: феня волжских пиратов

Фраза прочно ассоциируется у нас с образом вольницы — волжских казаков и разбойников, прежде всего легендарного Стеньки Разина. Это было не просто боевое «ура», а часть особого «фенеб», как сегодня сказали бы, профессионального жаргона. Волжские пираты создали сложное арго, чтобы их команды не могли понять чужаки.

Эту версию подтверждает даже «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона конца XIX века, напрямую связывая клич с «воровским языком». Такие жаргонные слова, как «дуван дуванить» (делить добычу), показывают, что у разбойников была своя развитая терминология.

Половцы: восточное наследие

Самая популярная версия относит «Сарынь на кичку!» к древним степнякам. Донское казачество исторически было сложным сплавом народов, где значительную часть составляли потомки тюркоязычных кочевников-половцев (которых также называли «сарами»). Именно от них казаки могли унаследовать этот боевой клич.

Вариантов перевода здесь несколько. Наиболее близкая по звучанию форма — «Сары о кичкоу!», то есть «Половцы, вперед!». Еще более героический вариант — «Сарын къоччакъ!», что с древнетюркского означает «Слава храбрецам!» Ну и, наконец, «соколы, вперёд!», что идеально ложится в образ бравых удальцов.

Прямое заимствование подтверждается и антропологией: отец самого Степана Разина был «басурманской веры», а сам атаман, по воспоминаниям современников, свободно говорил на нескольких языках.

Что «кричали» бурлаки: прагматизм речного разбоя

Вторая по популярности и наиболее прагматичная версия объясняет клич через словарь Владимира Даля. В его «Толковом словаре…» «сарынь» трактуется как чернь, толпа, сволочь. Слово «кичка» же обозначает специальный помост на носу судна. Получается прямая и жестокая команда бурлакам: «Чернь, на нос!» Разбойники приказывали команде купеческой баржи убираться на нос и лежать лицом вниз, убираясь с пути и не мешая грабежу.

В этой команде был свой циничный расчет: бурлаки были безоружным людом, они боялись разбойников как колдунов. Им объясняли: не бузите, ложитесь на палубу, и мы вас не тронем. Это был не просто боевой клич, а приказ к «дисциплине».

Другие гипотезы: от эрзян до персов

Версий настолько много, что они подтверждают правило: «Сарынь на кичку!» — это лингвистический котёл, в котором сварились судьбы Поволжья.

Эрзянская версия: «Сырне кочкамс!» — «Золото собирать!». Красивая версия, но вряд ли разбойники на Волге общались на мордовском диалекте.

«Сырне кочкамс!» — «Золото собирать!». Красивая версия, но вряд ли разбойники на Волге общались на мордовском диалекте. Сакская версия: возводит корни к «Сэриини кγскэ» — «Дадим сильный бой». Именно на этом языке, древнем персидском, высечена знаменитая Бехистунская надпись царя Дария VI века до н. э.

возводит корни к «Сэриини кγскэ» — «Дадим сильный бой». Именно на этом языке, древнем персидском, высечена знаменитая Бехистунская надпись царя Дария VI века до н. э. Бытовая версия: самая простая. Эволюционировало просто в боевой клич, синоним «ура».

Крестный путь клича

Проделав долгий путь, «Сарынь на кичку!» изменила своё значение. Для разбойников XVII века это была предельно конкретная и жестокая команда. Для половцев — воодушевляющий клич воинов-кочевников. Для нас сегодня — это мистическая, почти забытая фраза, ключ к загадочному миру русского Средневековья, где в одном котле смешались степи, реки, торговые пути и удаль.