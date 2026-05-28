Падение Великого Новгорода: куда выселили элиту боярской республики

История падения Новгородской республики — одна из самых драматических глав русского Средневековья. В 1478 году Иван III фактически поставил точку в существовании независимого Новгорода: вечевой колокол был снят и увезён в Москву, посадничество упразднено, городские вольности отменены. Но самое интересное началось не в момент политического разгрома, а после него — когда московская власть взялась за главное: за людей. За тех, кто эти вольности олицетворял. За новгородскую элиту, которая веками держала в руках власть, торговлю, землю и церковь.

То, что произошло с этой элитой в последующие два-три десятилетия, по своему масштабу и последствиям было событием поистине грандиозным. Это была одна из самых массовых и продуманных операций по перемещению целого социального слоя, какую знала допетровская Русь.

Два похода — две развязки

Чтобы понять масштаб перемен, надо коротко напомнить расклад. Первый поход Ивана III на Новгород завершился в 1471 году битвой на реке Шелони — сокрушительным поражением новгородцев. Но тогда Москва ограничилась контрибуцией и политическими уступками. Новгород остался формально автономным.

Второй поход 1477–1478 годов был принципиально иным. Иван III шёл уже не наказывать, а уничтожать вольности. В январе 1478 года Новгород капитулировал: был упразднён институт посадничества и тысяцких, отменено вече, а главный символ независимости — вечевой колокол — снят со звонницы и увезён в Москву. На этом политическая история Новгородской республики закончилась.

Но историческая судьба новгородской знати только начиналась.

Заговор 1479 года и первая волна репрессий

Уже через год после формального присоединения в Новгороде вспыхнул заговор. Часть боярства и торговой верхушки, недовольная новыми порядками, попыталась договориться с великим князем литовским Казимиром IV. Сведения о заговоре дошли до Ивана III, и реакция была жёсткой.

Зимой 1479–1480 годов великий князь лично явился в Новгород с войском. Архиепископ Феофил, которого подозревали в сочувствии заговорщикам, был арестован и отправлен в московский Чудов монастырь, где и провёл остаток жизни. Около ста человек из числа знатных новгородцев были казнены, ещё несколько десятков семей бояр и зажиточных купцов вывезены из города вместе с имуществом и расселены во внутренних областях Московского государства.

Это была первая, относительно небольшая волна — своего рода предупреждение. Главное было впереди.

«Вывод»: операция государственного масштаба

В русской исторической литературе для обозначения того, что Иван III и затем Василий III сделали с новгородской элитой, прижился специальный термин — «вывод». Это слово точно передаёт суть: людей не просто переселяли — их выводили из родного социального и хозяйственного контекста, лишали земель, связей, влияния и пересаживали на чужую почву.

Наиболее массовая фаза «вывода» пришлась на 1483–1489 годы. По данным, которые приводит классик русской историографии Сергей Михайлович Соловьёв в «Истории России с древнейших времён», а также подробно разбирает специалист по новгородской истории Валентин Лаврентьевич Янин, общее число выведенных из Новгородской земли в эти годы исчисляется тысячами семей.

Историки, опираясь на сохранившиеся писцовые книги, дают разные оценки. Наиболее достоверные цифры — около семи-восьми тысяч представителей знатных и состоятельных семей, переселённых в Подмосковье, во Владимирскую, Ростовскую, Муромскую, Переяславскую, Костромскую, Нижегородскую земли. Среди них были не только бояре, но и «житьи люди» — категория, близкая к среднему дворянству, а также наиболее богатое купечество.

В обратном направлении — из центральных уездов в Новгородскую землю — переселялись московские служилые люди, получавшие конфискованные новгородские вотчины уже в виде поместий, то есть условного держания за службу. Так Москва не просто меняла людей — она меняла саму систему землевладения.

Конец боярских родов.

Самый болезненный удар пришёлся по новгородскому боярству — той самой древней аристократии, чьи родословные восходили к XII–XIII векам. Роды Борецких, Селезнёвых, Овиновых, Казимировых, Григорьевых — все они в результате московских действий конца XV — начала XVI века фактически прекратили существование как самостоятельная политическая сила.

Самая известная фигура — Марфа Борецкая, вдова посадника Исаака Борецкого, символ новгородского сопротивления Москве. После второго похода её арестовали, имущество конфисковали, а саму вывезли из Новгорода. Сведения о её дальнейшей судьбе скудны и противоречивы: по одним источникам, она была пострижена в монахини в одном из подмосковных монастырей, по другим — окончила жизнь в Нижнем Новгороде. Точное место и обстоятельства её смерти неизвестны.

Похожая судьба ждала и других видных новгородских бояр. Кто-то был казнён, кто-то умер в ссылке, кто-то получил в новом месте небольшое поместье взамен обширных вотчин — и постепенно растворился в массе московского служилого сословия. Через одно-два поколения потомки новгородских аристократов уже ничем не отличались от обычных боярских детей московской службы.

Купечество: разорение и переселение

Не менее тяжёлый удар получила новгородская торговая элита. Новгород веками был одним из главных центров северной торговли — узлом, через который шли товары Ганзы, Скандинавии, северных промыслов. Местное купечество — гости и «житьи люди» — было невероятно богато и тесно связано с европейскими партнёрами.

При Иване III ганзейский двор в Новгороде был закрыт — это произошло в 1494 году. Около сорока девяти ганзейских купцов арестовали, их товары конфисковали. Это была катастрофа для торгового сообщества города: международные связи, выстраивавшиеся столетиями, рухнули за считанные месяцы.

Параллельно шёл «вывод» самих новгородских купцов в Москву, Владимир, Кострому, Нижний Новгород. Их имущество переходило к московским «гостям», которых великий князь сажал в опустевших домах на Торговой стороне. Так за несколько десятилетий была полностью переформирована торговая среда города.

Церковь и монастыри: тоже под удар

Особый сюжет — судьба новгородской церковной элиты. Новгородская архиепископская кафедра была одной из самых богатых и независимых в русской земле, а монастыри — крупнейшими землевладельцами. После 1478 года Иван III и его сын Василий III последовательно урезали церковные владения.

Самая крупная конфискация произошла в 1499–1500 годах: в казну отошли огромные массивы земель, принадлежавших Софийскому дому (резиденции архиепископа), а также крупнейшим новгородским монастырям — Юрьеву, Антониеву, Хутынскому. По подсчётам историков, церковные владения в Новгородской земле сократились в несколько раз.

Архиепископская кафедра, после ареста Феофила в 1480 году, перешла под полный контроль Москвы. Новых владык назначали уже не из новгородского духовенства, а присылали из центра. Геннадий, поставленный архиепископом в 1484 году, был московским ставленником — и проводил московскую линию.

Что осталось от старой элиты

К концу правления Василия III, то есть к 1530-м годам, от старой новгородской элиты не осталось практически ничего. Бояре — частью казнены, частью выведены и растворились среди московского служилого сословия. Купцы — разорены, переселены или встроены в новую московскую торговую вертикаль. Церковные иерархи — заменены ставленниками великого князя. Землевладение — полностью переформировано: вотчинная система заменена поместной, новгородские земли розданы московским служилым людям.

Это была одна из самых масштабных социальных трансформаций русского Средневековья — и одна из самых жёстких. По существу, Иван III и Василий III решили проблему новгородского сепаратизма не политически, а демографически: они просто убрали из города и его округи целый общественный слой и заменили его другим.

Долгое эхо новгородской катастрофы

Парадокс в том, что выведенные из Новгорода семьи — те, что не были казнены и не разорились окончательно, — со временем дали довольно заметный вклад в формирование московского служилого сословия. Сотни фамилий, известных потом в русской истории XVI–XVII веков, имеют новгородское происхождение. Среди них — потомки тех самых «житьих людей», которые на новой земле начали с малого, но постепенно поднялись.

Сам же Новгород после всех этих событий перестал быть тем, чем был веками. Он остался крупным городом, важным административным центром, торговым узлом — но политически и культурно превратился в обычный город Московского государства. А окончательный удар по нему нанёс уже Иван Грозный во время печально известного похода 1570 года — но это была уже совсем другая история, ставшая возможной во многом потому, что некому было сопротивляться: старой новгородской элиты к тому моменту уже почти столетие не существовало.