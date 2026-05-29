Почему маршал Гречко обещал встать на колени перед женщиной

Она не командовала полками и не писала научных трудов. Но её имя стоит в одном ряду с именами величайших героев войны. Простая женщина с хутора на Кубани отдала Родине самое дорогое — всех своих сыновей. За этот подвиг её похоронили на главной площади станицы, а её портрет поместили на герб целого района. Это история Епистинии Степановой.

Пестя-батрачка

О её детстве почти ничего не известно. Епистиния (в переводе с греческого — «знающая») родилась в 1882 году в многодетной крестьянской семье Рыбалко на Украине. Будучи ещё совсем маленькой, вместе с родителями она переехала на Кубань, а уже с 14 лет батрачила у зажиточных соседей. Её жизнь мало чем отличалась от жизни тысяч других крестьянских девушек на рубеже веков.

В 1899 году девушка вышла замуж за Михаила Степанова. Началась череда родов и изнурительной работы. Как и во многих семьях того времени, детей рожалось много, но выживали не все. Епистиния Фёдоровна рожала 15 раз. Не все дети доживали до года: кто-то умирал от болезней, одна дочка погибла, обварившись кипятком, другая — угорев в бане. До взрослых лет дожили лишь десять детей: девять сыновей и дочка Варвара. Около 11 лет жизни матери прошли в непрерывных беременностях и родах.

Сыновья

Первая страшная потеря случилась в Гражданскую войну. В 1918 году белыми был расстрелян её старший сын Александр. Он помогал красным, и это стоило ему жизни.

В 1939 году перед самой войной пришли новые похоронки. На реке Халхин-Гол в бою с японцами погиб младший лейтенант Фёдор Степанов. Он мечтал стать военным, окончил командирские курсы. В том бою он поднял свой взвод в атаку и сам пал от вражеской пули.

А потом началась Великая Отечественная. Сообщения с фронта сыпались одно за другим.

1941 год — погиб Павел, выпускник Киевского артиллерийского училища, принявший свой первый бой в Брестской крепости.

1942 год — в Белоруссии был расстрелян фашистами лейтенант Иван, бежавший из плена и ушедший в партизаны.

1943 год стал самым страшным:

Илья, танкист, участник Сталинградской битвы, погиб на Курской дуге.

Василий, тоже партизан, во второй раз попал в плен к немцам и был расстрелян в Никополе.

Александр, названный в честь убитого брата, повторил его судьбу. Получив звание Героя Советского Союза посмертно, он взорвал себя гранатой вместе с окружившими его немцами под Киевом.

1944 — война не щадила никого: погиб и Филипп, попавший в плен в Харьковском котле и скончавшийся в немецком концлагере уже в самом конце войны.

Солдатская мать

Из девятерых сыновей, ушедших на фронт, домой после войны вернулся лишь один — Николай. Он был тяжело ранен, всё тело изрешетили осколки. Но и его через много лет не стало из-за тех страшных ран. Епистиния Фёдоровна пережила его.

О её страшной судьбе узнали только спустя годы. В 1960-х годах о ней написали книги и сняли документальный фильм, который получил главный приз в Монте-Карло. К ней стали приезжать первые лица государства, журналисты, писатели и простые граждане.

Кавалер орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени. Маршал Советского Союза Андрей Гречко и генерал армии Алексей Епишев в 1966 году написали ей письмо, в котором были такие строки: «Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. ...Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени».

Епистиния Фёдоровна Степанова ушла из жизни 7 февраля 1969 года. Она похоронена на главной площади станицы Днепровской, где её образ теперь увековечен в бронзе. Памятник ей можно увидеть на гербе Тимашёвского района. На её исторической родине, в хуторе Ольховском, работает музей семьи Степановых.

Она не совершала героических поступков на поле боя, но она совершила подвиг, который не под силу каждому — она отдала Родине всё. И потому перед ней, простой русской женщиной, преклоняли колени маршалы и генералы. Её сердце было разорвано горем, но оно вместило в себя любовь ко всей стране.