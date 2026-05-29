Зачем Сталин хотел ввести пятичасовой рабочий день

Сегодня идея пятичасового рабочего дня звучит утопией. В мире, где переработки стали нормой, а граница между работой и домом окончательно стёрлась, предложение работать всего пять часов кажется фантазией из светлого будущего. Но в Советском Союзе 1950-х годов эту идею обсуждали вполне серьёзно. И главным энтузиастом сокращения рабочего времени был не кто иной, как Иосиф Сталин. В своей последней книге он доказывал: пятичасовой день — не просто блажь, а экономическая необходимость для перехода к коммунизму. И, что удивительно, его поддерживал сам Лаврентий Берия, видевший в этом инструмент для победы над капитализмом без единого выстрела.

От 11 часов при царе до сталинских семи

Советская власть начала с радикального шага: в октябре 1917 года одним из первых декретов установили 8-часовой рабочий день. При Николае II рабочий день на заводах мог достигать 11 часов, а выходной был только один — воскресенье.

В 1929 году Сталин пошёл дальше: рабочий день сократили до 7 часов. Страна строила социализм, и казалось, что движение идёт только в одну сторону — к уменьшению трудовой нагрузки. Но в 1940 году, за год до войны, случился разворот: снова ввели 8-часовой день. А когда началась Великая Отечественная, рабочий день увеличили ещё на 1-3 сверхурочных часа. Война требовала жертв.

Сталинская утопия: пять часов и всестороннее развитие

Но даже в разгар войны Сталин думал о будущем. В своей книге «Экономические проблемы социализма в СССР», вышедшей в 1952 году, за год до смерти, он обосновал необходимость постепенного перехода к пятичасовому рабочему дню.

Логика вождя была проста и элегантна. Сокращение рабочего дня высвобождает время. Это время рабочий человек потратит не на пьянку и безделье, а на образование и культурное развитие. А чем образованнее и разностороннее работник, тем легче ему осваивать новые профессии и тем свободнее он будет выбирать свой жизненный путь. Не будет больше пожизненной привязанности к одному станку — человек сможет реализовать свой потенциал.

Кроме того, Сталин планировал ввести всеобщее политехническое обучение, чтобы каждый гражданин мог попробовать себя в разных сферах. Без пятичасового рабочего дня, утверждал он, переход от социализма к коммунизму невозможен.

Идеи вождя горячо поддержал Лаврентий Берия. В своих записках он развил сталинские тезисы в целую геополитическую концепцию.

Берия предлагал использовать пятичасовой день как идеологическое оружие против Запада. Западные рабочие, узнав, что в СССР люди работают всего пять часов и живут хорошо, начнут требовать того же у своих капиталистов. А когда те откажут, рабочие захотят установить советскую власть. И тогда коммунизм победит во всём мире мирным путём, без танков и армий.

«Мы на одном этом обойдем капитализм», — писал Берия.

Звучало красиво. Но реальность оказалась куда прозаичнее.

Критика и забвение

Сталин умер в марте 1953 года. И уже через несколько месяцев его экономические идеи начали подвергаться жёсткой критике. Анастас Микоян, один из ближайших соратников вождя, назвал предложения о пятичасовом дне «левацким загибом». Георгий Маленков заявил, что эти тезисы недостаточно проанализированы и экономически не обоснованы.

Книгу «Экономические проблемы социализма в СССР» разнесли в пух и прах. Ни о каком пятичасовом рабочем дне в СССР больше не вспоминали.

Интересно, что на Западе идея короткой рабочей недели тоже не прижилась. Эксперименты в Исландии, Испании и Великобритании показали, что четырёхдневная неделя может повысить продуктивность, но до пятичасового дня даже самые смелые стартапы пока не дошли.

Сталин и Берия мечтали о времени, когда человек будет работать пять часов в день и посвящать остальное себе, своей семье и образованию. Мечта эта не сбылась — ни в СССР, ни в современной России. Рабочий день по-прежнему длится 8 часов, а многие работают и больше. Но сама постановка вопроса, размышления вождя о том, что работа должна оставлять время для жизни, а не высасывать её всю — возможно, это одна из главных целей, направление к которой он оставил нам в наследство.