Приметы и поверья на 30 мая: что можно и нельзя делать в этот день

По народному календарю 30 мая — день Евдокии Свистуньи. Наши предки верили, что в этот день дуют сильные, свитящие ветры. Православные верующие почитают преподобную Евдокию Московскую.

© Мир24

Что можно делать в день Евдокии Свистуньи

В этот день можно планировать будущее, причем чем точнее, тем больше вероятность, что задуманное исполнится. Обязательно нужно приготовить разные блюда из картофеля — тогда осенью будет богатый урожай этого овоща. Также картошку можно окучить и высадить рассаду перца, томатов, баклажанов.

Что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

В этот день запрещается беспокоить змей. Не рекомендуется по этой причине ходить в лес, поскольку встреча со змеей сулит неприятности. После работ в огороде нельзя допоздна гулять и веселиться, иначе посаженные растения не приживутся. Не стоит в этот день отправляться в дорогу — поездка может закончиться плохо. Беременным женщинам в этот день запрещается надевать вещи красного цвета, употреблять красные овощи и фрукты и даже прикасаться к предметам красного цвета, иначе они могут недоносить ребенка.

Приметы в день Евдокии Свистуньи

По народным приметам, какая погода будет на 30 мая, таким будет и лето. Если стучит дятел, близится дождь. Если на Евдокию Свистунью сухо, осень будет ранняя. Гроза в этот день предвещает плохой урожай гороха.