Пересвет: кем на самом деле был главный герой Куликовской битвы

Непоколебимый монах, бросившийся в безрассудную атаку на татарского гиганта, чтобы ценой своей жизни подарить надежду русской рати. Этот образ мы знаем с детства. Но кто он, Александр Пересвет, был на самом деле: безвестный служитель церкви или опытный придворный воин? Вскрываем легенду.

Был ли Пересвет в реальности?

Начнем с главного: Пересвет — историческая фигура. Более того, он — единственный из участников знаменитого сражения, чье существование не вызывает у ученых сомнений. Да, его имя сохранилось в древнейших синодиках (поминальных списках) вместе с именами князей и знатных воевод. Он — родоначальник реального дворянского рода Пересветовых, и эта родословная известна историкам.

Таким образом, первый и главный миф разбивается: Пересвет — не плод воображения летописцев, а историческая личность. Правда, и этот брянский боярин стал заложником своего времени. В его биографии есть масса белых пятен, которые народная память поспешила заполнить красивыми, но часто невероятными подробностями.

Не инок в схиме, а боевой боярин

Второй огромный пласт легенд связан с тем, что Пересвет был монахом. В «Сказании о Мамаевом побоище» он предстает перед нами именно как инок, получивший благословение Сергия Радонежского.

Однако современные историки весьма скептически относятся к этой версии. И есть отчего: самый ранний и достоверный источник о битве — «Задонщина», написанная буквально по горячим следам, не называет Пересвета монахом. Он изображен как блестящий воин:

«Пересвет поскакивает на борзе кони, а злаченым доспехомъ посвечиваше».

Получается, что образ инока-воина, снимающего перед смертью доспехи и бросающегося в бой в одной схиме (монашеской накидке), — более позднее наслоение. Историки полагают, что Пересвет был профессиональным воином, брянским боярином, а его «постриг» в монахи — это красивый литературный прием, призванный усилить драматизм и святость подвига, составленный спустя десятилетия после битвы. В некоторых версиях и вовсе предполагается, что он принял монашество уже после смертельного ранения на поле боя.

Жертва-самоубийца в поединке, которого не было

Но самое, пожалуй, сильное разочарование ждет нас, когда мы обратимся к знаменитому поединку с Челубеем. Этой сцены тоже не было в том виде, в котором мы ее знаем. Да и была ли она на самом деле?

Оказывается, детальное описание схватки двух богатырей отсутствует во всех ранних источниках. Имя «Челубей» мы не встретим ни в одной хронике, а сам сюжет с поединком появляется лишь в самом позднем и легендарно обработанном источнике — «Сказании о Мамаевом побоище», написанном спустя более чем полвека после Куликовской битвы.

Историки называют его «беллетризированной повестью». И действительно, тактика подобных единоборств была абсолютно чужда как русскому, так и татарскому войску. Это чистый вымысел, литературный штамп. В бою Пересвет, вероятнее всего, дрался, как и все остальные, в строю, и геройски пал, как один из многих.

Символ

Пересвет — это не просто историческая личность. Это символ. Миф о нем (о монахе, о святом воине, о поединке) оказался куда важнее, чем сухие строки летописей. Он стал нужен русскому народу, чтобы осмыслить и возвысить победу.

Даже сейчас, несмотря на то, что ученые со всей определенностью говорят — Пересвет был брянским боярином, а не сергиевским монахом, мы все равно помним его именно в образе «попа в доспехах». Потому что так история становится легендой. А легенда живет в веках.