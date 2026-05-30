Зачем якуты закапывали беременных женщин

Рождение ребёнка всегда было таинством. Каждый народ искал свой способ защитить новую жизнь. Якуты, суровые дети холода, придумали, пожалуй, самый радикальный: они отправляли рожениц в могилу, прежде чем те успевали произвести на свет младенца. Парадоксальный, но глубоко продуманный ритуал, уходящий корнями в языческое мировоззрение народа саха.

Гостья с того света

До появления на свет дитя уже имело покровителя. Якуты верили в богиню Айыысыт (иногда её называли Ахтар Нэлбэй Айыысыт) — небесную повитуху. В фольклоре она часто представала в образе пожилой женщины, одетой в меха и драгоценности.

Когда схватки становились невыносимы, роженица выкладывала перед ложем лучшие украшения — выкуп богине. Только после этого муж звал Айыысыт в дом. Она произносила «алгыс» (благословение) и помогала женщине, как обычная бабка-повитуха. Но страхи родителей не заканчивались с рождением ребенка.

Родился — не значит остался

Якуты свято верили: каждый новорожденный мальчик — богатырь небывалой силы, который, коснувшись земли, может попросту сбежать от родителей. Сами якуты говорили так: «Если проворных младенцев никто не мог удержать, то они либо исчезали, либо становились жертвами похитителей».

Чтобы обмануть судьбу и физически удержать будущего нойона (вождя), люди шли на хитрость. Они обустраивали для родов «каменную утробу»: рыли широкую яму, дно и стены которой выкладывали каменными плитами.

Каменный мешок для матери

Ритуал начинался за три дня до предполагаемого срока. Беременная спускалась в эту каменную яму. За ней закапывали вход, присыпая сверху тяжелыми камнями. С собой женщине давали запас пищи ровно на шесть дней.

В полной темноте, в тишине земляного плена она рожала. Считалось, что мать с младенцем выйдут на свет только на третий день после родов.

Почему именно «закапывали»? Объяснение простое: духи не должны были найти портал в мир живых. Ребенок, рожденный под землей, «забывал» дорогу назад в мир духов, а мать гарантированно оставалась с ним. Сразу после выхода из ямы семья переселялась на свой «орон» — специальные нары в юрте-балагане, откуда нечистая сила была изгнана этим ритуалом.

Следы на земле

Якуты были педантичны. Если дитя на свет появилось, нужно было позаботиться о его будущем здоровье. Плаценту наделяли магическими свойствами: правильно зарытый послед мог исцелить младенца и обеспечить матери плодовитость в будущем.

Повитуха помещала послед в специальный берестяной сосуд «чабычах» и укладывала сверху два конских волоса крест-накрест. На третий день после родов женщина трижды обводила этот сосуд вокруг себя. Считалось, что так она «замыкает» круг жизни и лишает злых духов шанса навредить ребенку.

Взгляд сквозь века

Сегодня обряд «подземных родов» (в ряде источников он фигурирует как «балбаганаах төрүү») кажется нам диким. Но для якутов, веками живших в суровой тайге и тундре, он был единственным способом противостоять неизвестности. Детская смертность была высока, и любые средства хороши, чтобы обмануть судьбу, удержать душу в теле и «спрятать» новую жизнь от враждебных духов Нижнего мира — абаасы. Это не жестокость. Это отчаяние, облеченное в камень, землю и священный ритуал.