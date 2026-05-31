Как звезда «Игры престолов» оказалась в секте и девять лет сходила там с ума

Ханне Мюррей едва исполнилось 17 лет, когда она снялась в популярном у миллиениалов сериале «Молокососы». Затем в ее жизни случилась «Игра престолов», роль в которой принесла мировую известность, деньги и любовь миллионов поклонников. Однако после финала телешоу, признанного одним из лучших в XXI веке, актриса внезапно исчезла с больших и малых экранов. Вернулась она лишь девять лет спустя — с одной из самых, пожалуй, жутких исповедей о жизни молодой звезды в Голливуде. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как духовные поиски и тяга к ЗОЖ едва не довели Мюррей до потери рассудка.

«Я пила собственную мочу»

24 июня 2026 года в продажу поступят мемуары британской актрисы Ханны Мюррей под названием «Понарошку: Воспоминания о магии и сумасшествии» («The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness»). Перед их выходом 36-летняя знаменитость дала несколько интервью, в которых впервые предельно откровенно рассказала о том, как оказалась втянута в так называемую оздоровительную духовную организацию.

В своем писательском дебюте Мюррей постаралась переосмыслить случившееся с ней за девять лет, которые она провела в секте. Актриса призналась, что опыт пребывания в «подполье оздоровительного и духовного мира» практически лишил ее рассудка. По словам актрисы, у нее случился тяжелейший психотический эпизод, закончившийся принудительной госпитализацией.

«Я пила собственную мочу и считала себя спасительницей мира. Этот ритуал казался мне очень мощным — самым действенным из зелий для выживания. Я думала, что я самодостаточное существо и мне больше никогда не придется есть, ведь я питаюсь жидкостями, воздухом и светом», – Ханна Мюррей

Юная звезда со степенью по английской литературе

История взросления Мюррей, по ее собственным словам, представляет собой набор клише. Она была единственным и поздним ребенком в семье. Отцу девочки на момент ее рождения уже исполнилось 47 лет, он был профессором в университете Бристоля, обожал науку и поезда, а также любил составлять расписания. Ее мать, позитивная и очень милая женщина, работала лаборантом на химическом факультете в том же вузе.

В детстве Мюррей много времени проводила одна, придумывая имена и характеры своим плюшевым игрушкам и читая книги. В 11 лет она посмотрела спектакль о лесных существах и инопланетянах. Постановка произвела на нее такое сильное впечатление, что она твердо решила стать актрисой и начала планомерно двигаться к этой цели.

Чтобы отточить актерское мастерство, Мюррей часами просиживала у телевизора, стараясь перенять приемы, жесты и мимику любимых артистов. Потом она присоединилась к труппе молодежного театра, где однажды увидела объявление о кастинге в сериал «Молокососы», решила пройти прослушивание и была утверждена на роль Кэсси Эйнсворт — больной анорексией девушки, которая любыми способами пытается привлечь внимание занятых новорожденным сыном родителей.

Первый сезон «Молокососов» снимался летом, перед выпускными экзаменами в школе, второй — во время подготовки к экзаменам и самих экзаменов. Из-за этого Ханна Мюррей часто пропускала занятия в школе, однако это не помешало ей поступить в Кембриджский университет.

Когда она начала учиться в университете, «Молокососы» стали хитом, поэтому начинающая актриса столкнулась с повышенным вниманием окружающих. Это сбивало Мюррей с толку, и она стала тянуться к людям, которые не знали, кто она такая, или которым было все равно.

«Годы учебы в Кембридже были очень напряженными. За три года я снялась в трех фильмах, каждую неделю ездила в Лондон на прослушивания. Чтобы не отстать по учебе, я просто писала эссе и сдавала их заранее. Все были в недоумении, как я смогла все это совместить и получить степень по английской литературе», – Ханна Мюррей, актриса

Первая же роль настолько удалась Мюррей, что ее саму начали подозревать в анорексии и обвинять в пропаганде нездоровой худобы. Расстройства пищевого поведения у актрисы не было, зато была зависимость от чтения постов о себе на форумах.

«Это было ужасно, как интернет-канализация: на каждого, кто говорил, что мое тело — «воплощение красоты», находился кто-то, кто писал: "Она отвратительна"», – Ханна Мюррей

После «Молокососов» на Мюррей посыпались предложения о работе. В 2009 году ее фильмография пополнилась эпизодом в популярном сериале «Мисс Марпл Агаты Кристи» и заметными ролями в лентах «Вне подозрений», «Чрево» и «Чат». В 2012 году актриса сыграла в фильме Тима Бертона «Мрачные тени», и в том же году ее пригласили присоединиться к актерскому составу культового проекта «Игра престолов».

Максимально травмирующая работа

В следующие семь лет Мюррей много играла в театре и постоянно снималась в кино и сериалах. Тогда же она в полной мере ощутила темную сторону популярности. Она постоянно сталкивалась с сексуальной объективацией со стороны продюсеров и истериками взрослых мужчин, если она отказывалась дать автограф или сфотографироваться с ними.

Актриса отчаянно искала подтверждения собственной «особенности» и тяжело переживала неудачи, но после выхода финального эпизода «Игры престолов» в 2019 году она внезапно просто исчезла из поля зрения СМИ.

Одним из последних фильмов с участием Мюррей стал фильм «Детройт», съемки в котором подорвали ее и без того расшатанную психику. Особенно тяжело актрисе далась работа над сценой изнасилования, которую переснимали снова и снова.

«Мое платье рвали, а грудь хватали и оголяли такое количество раз, что я сбилась со счета. Каждый раз у меня бешено колотилось сердце. Каждый раз я чувствовала боль в животе и груди. Нервы были на пределе. Я знала, что все это ненастоящее, но в то же время это был очень травмирующий опыт», — рассказывала о съемках Мюррей.

После окончания работы над фильмом «Детройт» актрису начали мучить ночные кошмары, из-за которых она несколько месяцев просыпалась в холодном поту и с комом в горле. Поначалу она пыталась забыться с помощью алкоголя, наркотиков, случайных сексуальных связей и чтения книг по личностному росту. Она пробовала медитации, ведение дневника благодарности и сеансы психоанализа, но ее ментальное здоровье лишь ухудшалось.

В таком эмоционально нестабильном состоянии Мюррей обратилась к «энергетической целительнице» по имени Грейс, с которой познакомилась через тренера по актерскому мастерству. Та сказала ей, что может либо провести сеанс рейки, либо предложить «кое-что особенное».

Мюррей выбрала второй вариант, и Грейс достала колоду карт и провела сеанс «исцеления» стоимостью 150 долларов, после которого актриса почувствовала полное расслабление и проспала без кошмаров 14 часов.

Затем «целительница» рассказала актрисе о курсах, на которых она могла бы научиться помогать себе сама. Так Мюррей оказалась в секте. Она призналась, что тогда полностью доверилась системе и людям внутри нее.

«Легко сказать "со мной такого никогда не случилось бы", но это ошибка. Ты не знаешь, через что пройдешь. Я тоже не знала. Я думала, что я умная и принимаю правильные решения. Но я принимала ужасные решения», — вспоминала она об этом периоде.

В мемуарах актриса подчеркнула, что очень легко втянулась в секту. Всего за несколько месяцев она поверила обещаниям обрести «мудрость и уникальность». Не смутил ее даже нелепый вид лидера культа — седовласого бородатого мужчины с замашками рок-звезды, носившего ожерелье и желтую куртку, контрастировавшую с красной рубашкой.

27-летняя на тот момент Мюррей оказалась настолько наивна и доверчива, что даже не стала искать информацию об этой организации в интернете. Если бы она это сделала, то увидела бы безумные отзывы преданных последователей и гневные рассказы о финансовых махинациях и психологических манипуляциях. Также она узнала бы, что это финансовая пирамида и что восхождение по ней лишит ее личной свободы и индивидуальности.

«Пирамида была устроена таким образом, чтобы эксплуатировать каждого, кто пытался на нее взобраться. За исключением одного человека -- мужчины, который сам сидел на этой самой вершине», – Ханна Мюррей

Актриса утверждает, что контроль со стороны секты усиливался постепенно. Сначала все было вполне безобидно, но со временем практики становились все более интенсивными и дорогими. Среди курсов, которые пришлось пройти Мюррей, были шаманские и каббалистические ритуалы, «магические круги», солевые ванны и изучение концепции «высшего я».

Каждый пройденный курс открывал актрисе доступ к новым урокам, обещавшим все больше способов самоисцеления и самозащиты. В мемуарах она пишет, что в итоге эти практики развили в ней ощущение собственной исключительности.

«Я была уверена, что должна спасти мир. Я могла летать. Это не значит, что сами идеи были плохими, — просто нас кормили историями, которые заставляли хотеть чего-то подобного», — призналась Мюррей.

С лидером секты, которого в книге называют Стивом, актриса познакомилась только после того, как прошла несколько дорогостоящих курсов. При первой встрече он сразу же обнял ее «по-братски». Это показалось Мюррей немного неприличным, но в то же время волнующим и, возможно, более интимным, чем следовало бы. В тот момент она подумала, что организация выглядит как секта, но, несмотря на подобные мысли, продолжила погружаться в систему.

Со временем Стив заставил всех последовательниц культа носить юбки и начал вести себя откровенно неуместно.

«Мой собственный опыт был очень эротическим, хотя каких-либо явно физических проявлений не было. Просто в воздухе витала напряженность. И тут в комнату вошел мужчина, невероятно уверенный в себе и притягательный. Первое, что он сказал, — это шутка о сексе. У него вдруг вырвалось: «Эй, я здесь», и «Давай займемся сексом». Думаю, он делал это намеренно», – Ханна Мюррей

На грани безумия

Чем дольше Мюррей оставалась в секте, тем чаще у нее возникали проблемы со здоровьем. Но критической ситуация стала после того, как она прошла пятидневный курс по пробуждению «духовной ДНК». После него поведение актрисы стало непредсказуемым: она почти перестала спать и есть, испытывала чудовищные головные боли и внезапно обнаружила, что говорит «со скоростью миллион миль в секунду».

В тот период Мюррей повсюду видела тайные знаки и символы, слышала в голове голос Стива и постоянно находилась в таком состоянии, которого не испытывала даже под воздействием наркотиков. Она все сильнее погружалась в пучину безумия, но ее проблем будто бы никто не замечал.

Лишь после того, как актриса в невменяемом состоянии заперлась на несколько часов в кабинке туалета, кто-то из последователей культа все-таки вызвал скорую помощь.

Приехавшие медики обнаружили Мюррей в состоянии острого психоза. Ее принудительно госпитализировали в психиатрическую клинику, где она провела 28 дней. Позже психиатр диагностировал у нее биполярное аффективное расстройство.

Актриса назвала этот диагноз облегчением, поскольку наконец получила объяснение происходящему. По ее словам, оглядываясь назад, она понимает, что даже в подростковом возрасте ее поведение было «странным». В 14 лет Мюррей начала причинять себе вред, но никому об этом не говорила.

«Друзья и психотерапевт, к которому я тогда ходила, говорили о «взлетах вверх» и «падениях вниз», но никто не произносил вслух, что у меня биполярное расстройство. Я долго боролась с мыслью, что не имею права чувствовать себя такой грустной, как в тот момент. Со мной все было в порядке. Почему я не могла просто быть счастливой все время?», – Ханна Мюррей, актриса

Новая жизнь Ханны

Пока Мюррей лечилась в психиатрической клинике, Стив пытался сохранить над ней контроль и забрасывал ее текстовыми сообщениями. Он уверял актрису, что она освободилась от вселившегося в нее демона и негативной энергии, поэтому теперь все будет хорошо. По словам Мюррей, ей потребовалось немало сил, чтобы осознать, что все это время ею манипулировали.

«Я помню, какой уязвимой была в то время, когда получала эти сообщения. Мне так грустно за себя», — призналась она.

Выбравшись из секты, актриса стала держаться подальше от оздоровительного бизнеса и любых духовных практик.

«Даже что-то безобидное может вызывать у меня сильное беспокойство. Я больше не медитирую. Обхожу стороной эзотерические магазины и магазины хрусталя. Я не занимаюсь йогой, потому что не знаю, что может случиться и не будет ли это слишком для меня», – Ханна Мюррей, актриса

Мюррей добавила, что для многих людей йога и медитация — это очень полезные практики, которые помогают управлять стрессом и обрести осознанность. В то же время актриса уверена, что они крайне опасны для тех, кто ищет волшебную палочку для быстрого решения всех жизненных проблем.

По мнению Мюррей, к практикам, которые называют частью здорового образа жизни, сегодня недостаточно критический подход. Как многие другие участники культа, она была ранимой молодой женщиной и просто хотела стать счастливой, но вместо этого попала в организацию, оказавшуюся деструктивной сектой, основанной на эксплуатации. Чтобы понять это, актрисе пришлось потратить тысячи долларов и девять лет жизни.

Сейчас Мюррей живет в небольшом городе в Восточной Англии. Она бросила пить и курить, не принимает наркотики и никак не связана с шоу-бизнесом и сектами. Вместо бесконечных съемок Мюррей занимается кулинарией и написанием книг — и как минимум раз в неделю с радостью вспоминает, что больше не снимается в кино.