Советско-японская война: почему СССР не вторгся в Японию

Август 1945 года. Красная армия, разгромившая нацистскую Германию, поворачивает на восток и за считанные недели сокрушает Квантунскую армию — миллионную группировку, считавшуюся гордостью японского милитаризма. Маньчжурия, Корея, Южный Сахалин, Курилы — всё это входит в зону советского контроля. Кажется, ещё немного, и советские дивизии высадятся на островах собственно Японии. Но этого не случилось. Япония капитулировала, а советские войска так и не ступили на Хонсю или Хоккайдо. Почему? Этот вопрос куда сложнее, чем кажется, и ответ на него скрывается в переплетении военных, географических и большой политики.

Запоздавшая, но стремительная война

Сначала вспомним, как СССР вообще оказался в войне с Японией. До августа 1945 года Москва и Токио связывал пакт о нейтралитете, подписанный ещё в апреле 1941 года. Этот документ позволил Советскому Союзу не воевать на два фронта в самые тяжёлые годы Великой Отечественной.

Однако на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин дал союзникам обязательство вступить в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. Взамен СССР рассчитывал вернуть утраченное по итогам Русско-японской войны 1904–1905 годов — Южный Сахалин и Курильские острова, а также восстановить влияние в Маньчжурии.

8 августа 1945 года Москва объявила Японии войну, а в ночь на 9 августа началась грандиозная Маньчжурская стратегическая операция. Три фронта под общим командованием маршала Василевского обрушились на Квантунскую армию с разных направлений. Темпы наступления оказались ошеломляющими: советские танковые соединения преодолевали огромные расстояния, обходя японские укрепления. Уже через несколько дней Квантунская армия фактически перестала существовать как организованная сила.

Параллельно велись операции на Южном Сахалине и Курилах. К концу августа — началу сентября советские войска заняли все Курильские острова. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась.

Где проходила граница советских возможностей

Первое, что нужно понять: между занятием материковых и островных территорий вблизи побережья и вторжением на основные японские острова лежала пропасть — в прямом и переносном смысле.

Маньчжурия, Корея, Сахалин и даже Курилы были достижимы для Красной армии: туда вели сухопутные пути либо короткие морские переходы. А вот высадка на Хонсю или Хоккайдо требовала полномасштабной десантной операции через открытое море. И вот тут начинались серьёзные проблемы.

Советский Тихоокеанский флот к 1945 году не располагал ресурсами для крупной десантной операции против метрополии. Не хватало десантных кораблей, транспортных средств, опыта проведения масштабных морских десантов под огнём. Достаточно вспомнить, с каким трудом и потерями проходила Курильская десантная операция на острове Шумшу, где японский гарнизон оказал ожесточённое сопротивление. А ведь это был лишь небольшой северный остров. Высадка же на густонаселённую, превосходно укреплённую метрополию с её фанатично настроенными войсками стала бы предприятием совершенно иного масштаба.

Опыт союзников это подтверждал. Американцы, имевшие колоссальный океанский флот и огромный десантный потенциал, при штурме Окинавы понесли тяжелейшие потери. Планируемое американское вторжение в Японию — операция «Даунфолл» — по самым осторожным оценкам сулило сотни тысяч жертв. У СССР подобных средств для самостоятельной высадки не было.

Бомба, изменившая расклад

Второй ключевой фактор — атомные бомбардировки. 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это, наряду с вступлением СССР в войну, окончательно сломило волю японского руководства к сопротивлению.

15 августа император Хирохито в радиообращении объявил о принятии условий капитуляции. С этого момента вопрос о вторжении на острова в принципе терял смысл: страна, согласившаяся сложить оружие, не требовала штурма.

Боевые действия фактически сворачивались, оставались лишь операции по занятию территорий, где японские гарнизоны ещё не сложили оружие.

Атомное оружие сыграло и другую роль — оно резко повысило ставки в отношениях между вчерашними союзниками. Монополия США на ядерное оружие в августе 1945 года была фактором, который Сталин не мог не учитывать в своих расчётах.

Хоккайдо, которого не было

Здесь мы подходим к одному из самых интригующих сюжетов. Вопреки распространённому представлению, у советского руководства всё же возникала идея занять часть собственно японской территории. Речь шла о северном острове Хоккайдо.

Согласно историческим документам, в августе 1945 года Сталин обращался к президенту США Трумэну с предложением о том, чтобы советские войска приняли капитуляцию японцев на северной части Хоккайдо. По сути, это означало бы появление советской оккупационной зоны на одном из основных островов Японии — по аналогии с разделом Германии.

Однако Трумэн ответил отказом. Американцы недвусмысленно дали понять, что капитуляцию японских войск на собственно японских островах будут принимать только силы США. Япония становилась зоной американской ответственности, и делить её с Советским Союзом Вашингтон не собирался.

Существуют сведения, что подготовка к возможной высадке на Хоккайдо на начальном этапе велась, но затем эти планы были свёрнуты. Сталин не пошёл на конфронтацию с США из-за острова. Цена прямого столкновения с обладателем атомной бомбы была слишком высока, а реальных средств форсировать ситуацию у СССР не имелось.

Так Хоккайдо остался полностью под американским контролем, а советская оккупационная зона в Японии — в отличие от Германии и Австрии — так и не появилась.

Большая политика послевоенного мира

Чтобы понять отказ от вторжения, нужно смотреть шире военно-технических обстоятельств. К августу 1945 года мир уже стремительно двигался к новой конфигурации. Антигитлеровская коалиция трещала по швам, и между СССР и Западом нарастало недоверие, которое вскоре выльется в холодную войну.

Сталин был прагматиком. Он добился главного, ради чего вступил в войну: вернул Южный Сахалин и Курилы, восстановил позиции на Дальнем Востоке, укрепил влияние в Маньчжурии и заложил основу для создания дружественного режима в северной части Кореи. Эти цели были достигнуты ценой относительно небольших потерь и за крайне короткий срок.

Ввязываться же в кровопролитную и технически неподъёмную высадку на острова, рискуя прямым конфликтом с США, не имело смысла. Реальные геополитические дивиденды СССР получил на материке и прилегающих островах. Метрополия Японии в эти расчёты не входила — она изначально рассматривалась союзниками как сфера американских интересов.

Цена и итоги дальневосточной кампании

Советско-японская война, при всей её скоротечности, не была лёгкой прогулкой. Бои в Маньчжурии, на Сахалине и особенно при высадке на Курилах стоили реальных жертв. Японские гарнизоны нередко сражались до последнего, исповедуя кодекс, не допускавший сдачи в плен.

Но стратегический результат был блестящим. За считанные недели СССР разгромил крупнейшую сухопутную группировку Японии, вернул территории, утраченные по итогам войны 1904–1905 годов, и заявил о себе как о ведущей силе на Дальнем Востоке. Всё это — без втягивания в самоубийственный штурм японских островов.

Курильский вопрос, кстати, до сих пор остаётся камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией, которая считает южные острова своими. Так события августа — сентября 1945 года продолжают отзываться в современной политике.