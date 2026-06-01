«Охота за «Красным Октябрем»: какое событие легло в основу романа Тома Клэнси

В ноябре 1975 года мирный праздник в Риге обернулся для советского флота кошмаром. Новейший противолодочный корабль «Сторожевой» самовольно снялся с якоря и на всех парах понесся к выходу из Рижского залива. На его борту офицер, которому доверяли идеологическую чистоту экипажа, поднял мятеж против генерального секретаря Брежнева. План был дерзким: прорваться в Ленинград, захватить телецентр и объявить всему СССР о начале «новой коммунистической революции». Но вместо этого «Сторожевой» попал под бомбы собственной авиации .

© Кадр из фильма «Охота за «Красным Октябрем»

Замполит, решивший стать революционером

К тому моменту, как «Сторожевой» встал в строй боевых кораблей Балтийского флота, его замполит капитан 3-го ранга Валерий Саблин уже давно вынашивал план. Выходец из потомственных моряков, окончивший с отличием Военно-политическую академию, он был убежденным коммунистом . Но, по его мнению, партия во главе с Брежневым предала Ленина. В своем воображении он уже видел себя новым вождем, который очистит страну от коррупции и бюрократии .

Свой замысел он начал готовить задолго до восстания. Саблин дождался, когда командир «Сторожевого» примет участие в торжественном параде в честь годовщины Октябрьской революции . В праздничной суете он и его немногочисленные сторонники перерезали телефонные линии, изолировали нелояльных офицеров, заперли в трюме капитана, а команде объявили, что настало время исправить ошибки генсеков .

Бегство и возмездие

Самовольный уход боевого корабля вызвал шок у командования. В 4 утра 9 ноября Саблин послал шифровку в адрес Брежнева с ультиматумом и требованием предоставить ему эфир на телевидении . В ответ главком ВМФ приказал: «Уничтожить любой ценой» .

На перехват «Сторожевого» вылетели бомбардировщики . Одна из бомб повредила рулевое управление корабля. В этот момент матросы, сохранившие верность присяге, освободили арестованных офицеров. Командир Потульный, выбравшись из заточения, выстрелил Саблину в ноги и вернул управление кораблем .

Финал и забвение

Приговоренный к высшей мере за измену, Саблин был расстрелян . Однако позже, уже в постсоветской России, его дело пересмотрели: «измену Родине» заменили на «превышение власти», а расстрел — на 10 лет тюрьмы . Но история сохранила иной образ. Именно этот инцидент вдохновил писателя Тома Клэнси на создание романа «Охота за «Красным Октябрем», который позже был экранизирован .