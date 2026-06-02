Как вооруженный до зубов принц навсегда изменил будущее своей страны

1 июня 2001 года, ровно 25 лет назад, непальский принц Дипендра расправился с девятью родственниками в королевской резиденции Нараянхити в Катманду. Эта трагедия потрясла страну и навсегда изменила ее будущее. «Лента.ру» рассказывает об этом загадочном преступлении.

Дипендра открыл огонь по родным во время званого ужина

С момента преступления прошла четверть века, но многие его обстоятельства так и остались загадкой. 1 июня 2001 года королевская семья Непала собралась на званый ужин в особняке Трибхуван Садан на территории дворца. Король Бирендра, королева Айшвария, трое их детей и другие родственники расположились в просторном бильярдном зале. Проводил их туда принц Дипендра.

Дальше показания выживших разнятся. По одной версии, сын короля находился под воздействием наркотиков, и его попросили уйти в свои апартаменты. По другой, отец приказал Дипендре покинуть семейный ужин потому, что принц был пьян. Двоюродный брат убийцы принц Парас заявил, что между Дипендрой и родителями произошла ссора из-за того, что они отказывались благословить брак принца с его возлюбленной Девьяни.

Как бы то ни было, через некоторое время обиженный принц явился в бильярдный зал в военной форме, вооруженный пистолетом-пулеметом Heckler & Koch MP5 и винтовкой Colt M4 Commando, и открыл огонь по собравшимся. Жертвами принца стали король Бирендра, королева Айшвария, принц Нираджан, принцесса Шрути (младшие брат и сестра Дипендры), брат и три сестры монарха и муж одной из них. Кроме того, погиб замначальника королевской охраны.

Принц Дипендра в 2001 году // Лента.ру

После этого принц-убийца попытался совершить суицид, но выжил и в состоянии комы оказался на больничной койке. После своего жуткого поступка тяжело раненый Дипендра стал единственным прямым наследником престола и превратился в короля, но только на три дня. 4 июня его не стало.

После расстрела появилось множество теорий заговора

Официальное расследование, в ходе которого были допрошены более сотни свидетелей, так и не раскрыло мотивов принца. По одной из самых распространенных версий, Дипендра находился в ссоре с родителями, потому что хотел жениться на Девьяни Ране, а они были против, так как она якобы происходила из низшей индийской касты, хотя ее родители были значительно богаче королевской семьи.

Кроме того, Дипендра злоупотреблял спиртным и, как считается, принимал запрещенные вещества. В частности, в 1999 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал оружием патрульным, которые остановили его на дороге за превышение скорости. Именно пагубные пристрастия принца называли причиной случившегося.

Сразу же появилось множество теорий заговора. Поговаривали, что все подстроил брат короля — принц Гьянендра, ставший последним правителем Непала после смерти Дипендры. У него почти не было шансов взойти на престол, и он якобы придумал план массового убийства. Самого Гьянендры во дворце не было, а его супруга и сын Парас были ранены. Именно Парас позже настаивал, что между Дипендрой и королем незадолго до стрельбы произошла ссора. Также утверждалось, что принц Парас вывел из строя аппарат ИВЛ Дипендры в больнице.

Король Гьянендра // Лента.ру

Некоторые сотрудники дворца заявили, что видели на месте происшествия нескольких людей в масках Дипендры. Некоторых членов королевской семьи якобы нашли без признаков жизни в разных частях дворца, а не в бильярдном зале. Председатель Объединенной коммунистической партии Непала утверждал, что расправа была организована спецслужбами Индии или ЦРУ.

Расстрел в Катманду, восшествие на престол непопулярного принца Гьянендры, множество противоречивых версий случившегося, которые муссировались в СМИ, усугубили политический кризис в стране, где уже семь лет шла гражданская война между правительственными войсками и маоистской Коммунистической партией Непала.

Через семь лет после нападения монархию в Непале упразднили

Считается, что преступление принца стало одним из ключевых в цепочке событий, которые в итоге привели к падению непальской монархии. Доверие народа к королевской семье рухнуло. Король Бирендра и принц Дипендра пользовались уважением у подданных. Гьянендру и кронпринца Параса не любили.

Многочисленные слухи о том, что они причастны к расправе над родственниками, окончательно уничтожили их популярность. Власть короля трещала по швам. В 2005 году Гьянендра совершил государственный переворот, распустив парламент и установив режим личного правления. Все эти события сопровождались многочисленными акциями протеста по всей стране и кровавыми стычками между маоистами и правительственными войсками.

Протестующие требовали введения парламентской республики. После расстрела демонстрации в Катманду в апреле 2006-го стало ясно, что монархии пришел конец. 21 апреля король Гьянендра заявил, что готов передать власть временному правительству. В июле 2006 года парламент лишил его права вето при обсуждении законопроектов, а в январе 2007 года короля лишили верховной власти. Непал стал парламентской республикой.

Протесты в Непале // Лента.ру

Что именно случилось 1 июня 2001 года во дворце Нараянхити в Катманду, никто точно так и не знает. Это до сих пор одна из самых обсуждаемых тем в стране, хотя монархии там нет уже почти 20 лет. Как бы то ни было, стрельба во дворце стала началом конца власти королевской семьи Непала, правившей ровно 240 лет.