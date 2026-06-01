Михаил II: что стало с последним царем на российском престоле

Его называют последним русским царём, который правил меньше суток. А кто-то и вовсе отказывает ему в этом титуле. Великий князь Михаил Александрович Романов, младший брат Николая II, получил корону от отрёкшегося императора и тут же от неё отказался. Судьба отвела ему чуть больше трёх месяцев формального царствования, но расплачиваться за родственное родство пришлось сполна.

Четвёртый сын императора

Михаил родился в Петербурге в декабре 1878 года и был четвёртым сыном Александра III. Никто не готовил его к престолу — это удел старших. Младших сыновей императоров традиционно ждала военная карьера, и Михаил Александрович пошёл по этой дорожке: командовал эскадроном, потом — легендарной «Дикой дивизией» из кавказских добровольцев-мусульман. На фронтах Первой мировой он зарекомендовал себя смелым офицером, за что получил Георгиевский крест 4-й степени.

Но военные заслуги вскоре померкли перед семейным скандалом. Михаил влюбился в Наталью Вульферт — дважды разведённую женщину без дворянского звания. Николай II пришёл в ярость. Но великий князь тайно обвенчался с ней за границей, после чего ему запретили возвращаться в Россию. Лишь война смягчила гнев брата.

«Царь на один день»

Февраль 1917-го застал Михаила в Гатчине. 2 марта Николай II отрёкся за себя и за больного сына Алексея — в пользу младшего брата. Михаил стал императором Михаилом II.

И не принял власти. Своим манифестом он объявил, что согласится на корону только в том случае, если такова будет воля Учредительного собрания, избранного всенародным голосованием. Юридически отречения не получилось — скорее, отказ. Но монархия в России закончилась. Российская империя началась с Михаила Романова в 1613 году и закончилась его полным тёзкой спустя три века.

Пермский плен

После революции Михаил Александрович не бежал за границу. Он остался в России, жил под домашним арестом в Гатчине, ни во что не вмешивался. В марте 1918-го большевики сослали его в Пермь.

Ссылка оказалась удивительно мягкой. Великому князю разрешили свободно ходить по городу. Он поселился в гостинице «Королевские номера», не прятался, никого не боялся. За ним по доброй воле последовал его секретарь — англичанин Николас Джонсон, в православии Николай. По дневниковым записям Михаила видно: он чувствовал приближение беды.

Ночь на 13 июня

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года к гостинице подъехали две коляски с вооружёнными людьми. Чекист Мясников и его группа привезли подложный документ об аресте. Великого князя разбудили и потребовали ехать. Он не поверил, потребовал вызвать председателя ЧК, но его увезли силой вместе с секретарём.

По Соликамскому тракту их вывезли в лес за Мотовилиху. Там обоих расстреляли. Один из убийц потом вспоминал: Михаил, раненный, бросился к нему с просьбой дать проститься с секретарём. Второй выстрел в упор оборвал жизнь последнего императора всероссийского.

Святой без могилы

Останки великого князя не найдены до сих пор. Поиски ведутся больше четверти века, но каждый свидетель ночи 13 июня называет разные приметы — то в 4 километрах от дороги, то в 5.

Зато Михаил Александрович обрёл иную судьбу. В 1981 году Русская Православная Церковь за границей причислила его к лику святых в сонме Новомучеников российских. Русская православная церковь Московского патриархата пока этот вопрос оставляет открытым.

«Михаил II — последний император всероссийский, пусть даже и всего на один день». Короткая фраза, за которой стоит человек, не сделавший никому зла и отданный на расправу только за то, что носил роковую фамилию.