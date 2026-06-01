1 июня: что делали наши предки на Русальной неделе

В православном календаре - Духов день, он наступает сразу после Святой Троицы, или на 51-й день после Пасхи. Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов. В народном календаре Иван Долгий или Иван Медвяные росы.

С этого дня начиналась Русальная или Зеленая неделя, в домах ставили веточки березы, священные на Троицу. Считалось, что такое украшение, поставленное за иконами или просто в доме, может уберечь от беды, особенно связанной с водой. При этом утро начинали с умывания росой до восхода солнца. Считалось, что это поможет оградить от болезней. Запрещено было купаться в водоеме, а после захода солнца даже проходить мимо водоема, так как русалки могли утащить на дно. Не стирали белье, чтобы не ушло семейное благополучие. Женщины не занимались рукоделием, так как любая такая работа сейчас пойдет наперекосяк. Чтобы исполнились желания, девушки шли в березовую рощу, обвязывали молодые деревца лентами и шептали стволам деревьев свои секреты. Бросали веточки вербы в колодцы, чтобы вода не пересыхала.

Хорошей приметой было собрать сейчас лекарственные травы, так как они обладают наибольшей целебной силой.

Особое отношение в этот день было к земле. Ее считали именинницей. Принято было устраивать пикники на поле или на земле. А крошки хлеба или каши оставляли птицам, считалось, что так можно задобрить землю-кормилицу, чтобы она дала богатый урожай. При этом нельзя было тревожить землю, так как это могло принести несчастья на весь год. Не работали в этот день в поле, не перекладывали плитки, не копали ямы и колодцы, не забивали сваи. Не разрешалось топать и бегать по земле, так как можно заболеть.

Наблюдали за погодой. Если утром много росы - хорошим будет урожай льна. Дождь идет - лето будет теплым и влажным, а значит, стоит ждать урожая грибов. Если в этот день дует сильный ветер - лето будет холодным. Муравьи закрывают входы в муравейник - скоро пойдет сильный дождь.