2 июня: что сулит встреча с рыжей кошкой в день Тимофея Грядочника

В православном календаре 2 июня вспоминают мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского. Этих святых в народе почитают как защитников веры и земледелия. Отсюда и народное прозвище дня: Тимофей Грядочник.

В народе сложили и присказку:

"Пришел Тимофей - сей овощи скорей".

Хорошим делом сейчас считались земельные работы: сажали огурцы, зелень, морковь, корнеплоды. Считалось, что все семя или зерно, что сейчас упадет в землю, даст осенью большой урожай. А чтобы его не сглазили, хозяйки и хозяева не говорили о том, чем заняты на огороде: отмалчивались или говорили, что только почву рыхлят. Особенно хорошей приметой было, когда спрашивающие на это отвечали, что, мол, хозяева лежебоки, все сроки посева проспали.

Хорошей приметой сейчас было найти цветущий жасмин. Считалось, что аромат от его цветов способен очистить дом от сглаза.

Нельзя было в этот день оставлять детей с чужими, чтобы не заболели. Не месили тесто и не пекли пироги, поскольку потом можно было сильно заболеть. Беременным запрещено было вязать и шить, чтобы не "пришить зло" будущему ребенку. Если сейчас встретили черную кошку, не переходили дорогу, а рыжую - шли домой, так как в пути будут одни неприятности, включая потерю денег.

Если много лягушек расквакалось, а на ели уродились шишки - будет знатный урожай огурцов. Крота увидели - жди сильнейший дождь. Радуга после дождя показалась - теплеть начнет. Если в первые дни июня дожди идут - значит до конца месяца сильных ливней не жди. А сухо - дождливым будет весь месяц. Рябина вся в цвету - урожай овса предвещает.