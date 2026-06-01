Как Россия освободила Западную Армению от Османской империи

Когда говорят о Первой мировой войне, в памяти всплывают окопы Западного фронта, газовые атаки, Верден, Сомма. О Кавказском фронте вспоминают редко — а ведь именно здесь русская армия одержала одни из самых блестящих своих побед за всю войну. Сражения разворачивались в суровых горах Армянского нагорья, в краю, где зима убивала не хуже вражеских пуль. И именно эти земли, отвоёванные русскими войсками у Османской империи, имеют прямое отношение к истории армянского народа. Давайте разберёмся, что происходило на этом полузабытом фронте и какие территории оказались под русским контролем.

Кавказский фронт: война в горах

Военные действия между Россией и Османской империей начались осенью 1914 года, после того как Турция вступила в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Фронт протянулся по горным районам Закавказья и Восточной Анатолии — то есть по землям исторической Армении, которые в ту пору были разделены между двумя империями.

Здесь нужно сделать важное уточнение. То, что мы сегодня называем Арменией, — это лишь часть исторических армянских земель. В начале XX века значительная часть Армянского нагорья находилась под властью Османской империи — это была так называемая Западная Армения. Восточная Армения, включая территорию современной Республики Армения, уже входила в состав Российской империи, будучи присоединённой ещё в первой трети XIX века по итогам войн с Персией и Турцией.

Таким образом, территория современной Армении к началу Первой мировой войны уже была российской. Бои же шли за Западную Армению — те земли, что находились под османским владычеством. Именно их русская армия и отвоёвывала у турок. И эти земли были исконно армянскими по своему населению и истории.

Сарыкамышская катастрофа турок

Первое крупное сражение на Кавказском фронте обернулось для турок полным провалом. Зимой 1914–1915 годов османское командование во главе с военным министром Энвер-пашой задумало грандиозную операцию по окружению и разгрому русских войск в районе города Сарыкамыш.

Замысел был амбициозным: турки рассчитывали обойти русские позиции через горы и нанести сокрушительный удар. Но они не учли главного — суровости кавказской зимы. Турецкая армия двинулась в горы в лютые морозы, без должного снабжения и тёплого обмундирования. Результат оказался катастрофическим.

В Сарыкамышском сражении русские войска не только отразили турецкое наступление, но и нанесли османской армии страшное поражение. Огромное число турецких солдат погибло — причём многие не от пуль, а от холода и обморожений в горах. Турецкая армия, наступавшая на Сарыкамыш, была фактически уничтожена. Это была одна из крупнейших военных катастроф в истории Османской империи.

Победа под Сарыкамышем имела огромное значение. Она не только спасла русское Закавказье от вторжения, но и открыла путь для последующего русского наступления вглубь Османской империи — в Западную Армению.

Взятие Эрзурума: ключ к Армянскому нагорью

Главным триумфом русской армии на Кавказском фронте стало взятие Эрзурума зимой 1916 года.

Эрзурум был мощнейшей турецкой крепостью, ключевым опорным пунктом всей обороны Восточной Анатолии. Город, расположенный высоко в горах и окружённый системой укреплений, считался почти неприступным. Турки были уверены, что русские не решатся штурмовать его в разгар зимы.

Но русское командование во главе с генералом Юденичем — одним из наиболее талантливых военачальников той войны — приняло именно такое смелое решение. Штурм Эрзурума начался в феврале 1916 года, в условиях жесточайших морозов и снежных метелей. Русские войска преодолели горные перевалы, прорвали оборону крепости и взяли Эрзурум.

Падение этой твердыни стало громкой победой. Эрзурум открывал ворота в глубь Армянского нагорья. После его взятия русские войска продолжили наступление, занимая один за другим города Западной Армении.

Трапезунд и продвижение вглубь

Весной 1916 года русские войска при поддержке Черноморского флота взяли Трапезунд — важнейший турецкий порт на южном побережье Чёрного моря. Это была не только военная, но и логистическая победа: контроль над портом позволял наладить снабжение наступающей армии по морю, что в условиях бездорожья горной местности имело колоссальное значение.

К лету 1916 года русская армия контролировала обширные территории Западной Армении и прилегающих районов. Были заняты такие города, как Эрзурум, Трапезунд, Эрзинджан, Битлис, Ван, Муш. Русские войска продвинулись далеко вглубь османской территории, заняв значительную часть исторических армянских земель.

Город Ван заслуживает отдельного упоминания. Этот древний центр армянской культуры, расположенный на берегу одноимённого озера, стал символом армянского сопротивления. Когда русские войска подходили к региону, армянское население Вана подняло восстание против османских властей. В условиях разворачивавшейся трагедии армянского народа приход русской армии для многих армян означал спасение.

Армянская трагедия и русское наступление

Здесь нельзя обойти стороной самый страшный аспект происходившего. Параллельно с военными действиями на Кавказском фронте османские власти осуществляли массовое истребление армянского населения империи. Эти события 1915 года стали одной из величайших трагедий в истории армянского народа.

Армяне Западной Армении подвергались депортациям и истреблению. Целые области, веками населённые армянами, обезлюдели. В этих условиях наступление русской армии воспринималось армянским населением как избавление. Те территории, которые освобождала русская армия, становились прибежищем для уцелевших армянских беженцев.

Многие армяне сражались в составе русской армии — формировались армянские добровольческие дружины, которые участвовали в боях против турок. Для армянского народа Кавказский фронт был не просто театром военных действий, а борьбой за само своё существование.

Что означали эти завоевания для армянских земель

К 1917 году под русским контролем оказалась огромная часть Западной Армении — земли, которые на протяжении тысячелетий были сердцем армянской цивилизации, но столетиями находились под турецким владычеством. Впервые за долгое время значительная часть исторической Армении была освобождена от османской власти.

Это открывало перспективы для возрождения армянской жизни на этих землях. Обсуждались планы создания армянской автономии под российским покровительством. Для армянского народа, пережившего страшную трагедию, забрезжила надежда.

Но история распорядилась иначе.

Крах надежд после революции

Февральская и Октябрьская революции 1917 года в России перевернули всё. Русская армия начала разваливаться, фронт стал рушиться. Солдаты, уставшие от войны, покидали позиции. Кавказский фронт, державшийся усилиями русской армии, остался без своей главной опоры.

После выхода России из войны все территориальные приобретения на Кавказском фронте были потеряны. Турецкие войска вернулись на оставленные русскими земли. Завоёванная Западная Армения вновь оказалась под османским контролем, а надежды армянского народа на возрождение на исторических землях рухнули.

Так блестящие военные победы русской армии — Сарыкамыш, Эрзурум, Трапезунд — оказались в военно-политическом смысле обесценены революционным крахом. Кровь, пролитая русскими солдатами в горах Армянского нагорья, не принесла долговременных плодов.