Приметы и поверья на 2 июня: что можно и нельзя делать в этот день

2 июня по народному календарю отмечают день Тимофея Грядочника. В этот день вспоминают мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского. Праздник приходился на разгар огородных работ: на Руси сажали огурцы и другие овощи, приговаривая: «Пришёл Тимофей — досевай огурцы скорей.

Что можно делать в день Тимофея Грядочника

День также называли «Тимофей-огуречник. Огурцы полагалось сажать в тайне — даже от близких. Первый созревший плод тоже следовало съесть без свидетелей. Считалось, что если плети пожелтели — значит, соседи сглазили урожай. Зато день подходил для пересадки комнатных растений: они должны были хорошо прижиться. Чтобы собрать богатый урожай, работать с землей нужно было только с добрыми мыслями. Женщины в день Тимофея Грядочника украшали дом цветами жасмина, раскладывая их по углам. Верили, что его запах привлекает богатство и улучшает финансовые дела в семье. По той же причине пекли пирог и делили его между всеми домочадцами, а одним куском угощали Домового, положив рядом монетку.

Что нельзя делать в день Тимофея Грядочника

2 июня запрещалось оставлять маленьких детей без присмотра: считалось, что злые духи могут навредить, навести порчу, вызвать болезни или привести к несчастью. Нельзя было отдавать старые детские вещи — вместе с ними ребенок якобы теряет защитную энергетику. Беременным женщинам не следовало заниматься рукоделием: завязывать узлы, вязать или шить — верили, что младенец может запутаться в пуповине. День не подходил для выяснения отношений, конфликтов и ссор — ослушавшимся грозили неприятности. Запрещалось давать в долг сахар, соль и хлеб, чтобы не лишиться финансов. По этой же причине не совершали крупных покупок и не заключали сделок.

Приметы в день Тимофея Грядочника

Согласно приметам, если пчелы жалят особенно больно — скоро дождь. Кроты, выползающие из нор, предвещают ливень. Два дня дождя подряд — к сухому июню. Вечерняя роса — к ясному дню. Душный вечер — к осадкам. Облака плывут высоко и медленно — к хорошей погоде.