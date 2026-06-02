ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Шесть стран могут наиболее серьезно пострадать в случае откола самого крупного в мире ледника Туэйтса (так называемого "ледника Судного дня") от Антарктиды. Об этом сообщил таблоид Daily Express.

Отмечается, что последующее таяние ледника может наиболее серьезно отразиться на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах. Некоторые города, а иногда и целые острова в перечисленных странах могут уйти под воду из-за крупного высвобождения воды.

Ледник Туэйтса является важным сегментом ледяного щита в Западной Антарктиде с самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 км. Эта колоссальная глыба льда расположена в море Амундсена: ее площадь составляет около 192 тыс. кв. км, что лишь немногим меньше площади острова Великобритания (около 209 тыс. кв. км).

Кроме того, "ледник Судного дня" выступает своеобразной "пробкой", которая не позволяет всему Западно-Антарктическому ледяному щиту разрушиться. В результате его разрушения может рухнуть значительная часть всего ледяного щита, что спровоцирует повышение уровня Мирового океана на 3,3 м.