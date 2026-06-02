Мужчины в жизни Надежды Крупской: о чем не рассказывали в СССР

Над образом «верной соратницы» и жены вождя мирового пролетариата в советское время была наведена такая густая тень, что разглядеть за ней живую женщину сейчас почти невозможно. Мы привыкли к поздним фотографиям: грузная фигура, строгая стрижка, глаза навыкате. В партийных кругах её даже прозвали «селёдкой».

Но так было далеко не всегда. В молодости Надежда Крупская была стройной зеленоглазой девушкой с длинной русой косой. Глеб Кржижановский, живший с ними в одной ссылке в Шушенском, вспоминал: «В молодости она необыкновенно была хороша... Коса ниже пояса: бывало ахали». Давайте разберемся, кому же доставалось это внимание «милейшего создания» (как называл её меньшевик Суханов) до и, возможно, после знакомства с Ульяновым.

Старый друг семьи

Юной Наде было всего 14, когда в её судьбе появился Николай Утин. Никакой интимной подоплеки тут не было и в помине. Утин был близким другом её отца и, когда Константин Крупской умер, вызвался опекать семью. Именно он приносил девочке запрещенные книжки про свободу и вел беседы, превратившие гимназистку в убежденную социалистку. Утин стал для неё проводником в мир идей, которым она осталась верна на всю жизнь.

Первое студенческое увлечение

Повзрослев, Надя поступила на Бестужевские курсы. Там она попала под обаяние Роберта Классона — лидера студенческого марксистского кружка. Классон был ровесником и куда более подходящей партией, чем старый друг отца. Молодые люди часто проводили время вместе, и даже пользовались одним читательским билетом в библиотеку — в те времена это считалось почти признанием в любви. Поговаривают, что Ленин, когда познакомился с Надей, знал об этом увлечении и относился к Классону с легкой ревностью. Но роману так и не суждено было случиться — после института Классон уехал в Германию, а Надя осталась ждать судьбу.

Ученик-слесарь

Одним из её «кавалеров» считают рабочего Ивана Бабушкина. Крупская преподавала в школе для рабочих, где он и учился. Привела ли их вместе революция или что-то большее — история умалчивает. Так или иначе, именно Крупская привела простого слесаря в кружок к Ленину, где тот быстро дорос до руководителя вооруженного восстания в Чите. В 1905-м Бабушкина расстреляли, и для Крупской он навсегда остался героем, погибшим за идею.

Брак по расчету и страсть по-ленински

Хотя многие считали Крупскую некрасивой, Ульянов разглядел в ней главное — ум и преданность делу. Сначала он сватался к её подруге Аполлинарии Якубовой, но получил отказ. Тогда его взор упал на тихую Надю.

Их брак (1898 год) изначально был «комедией» — так это называла сама Крупская. Она должна была ехать в ссылку в Уфу, но, став женой Ленина, получила право остаться с ним в Шушенском. Вопреки расхожему мифу о холодности, в начале замужества всё было совсем иначе. Крупская писала, что в первые месяцы «ничего не существовало» кроме любимого Владимира, и любовь их была «даже страстной». Но эта страсть быстро угасла, столкнувшись с бытом, политикой и появлением Инессы Арманд.

Роковая Инесса и сибирский красавец

Инесса Арманд стала настоящим испытанием для брака. Ленин был ею серьезно увлечен. Крупская вела себя достойно: сделала вид, что ничего не замечает, и осталась с мужем. По иронии судьбы, именно в этот период (в ссылке в Шушенском) сама Надежда привлекла внимание ссыльного поляка Виктора Курнатовского. Красивый мужчина открыто положил на неё глаз. Сестра Ленина, Анна Ильинична, заметила, что Крупская «расцвела», и намекнула брату на измену. Но будущий вождь пролетариата был слишком занят написанием книги «Развитие капитализма в России», чтобы реагировать на «сплетни».

Первый муж: правда или миф?

Самая скандальная страница биографии — слухи о Борисе Германе. В Британской энциклопедии и ряде современных справочников указано, что первым мужем Крупской был именно эсер Герман. Правда, подтверждений этой информации практически нет — ни в советских архивах, ни в дневниках самой Надежды Константиновны этот след не обнаружен. Историки склоняются к тому, что это миф, возникший из-за путаницы с другими женщинами по фамилии Крупская.

Так кого же любила Надежда Крупская? Однозначного ответа нет. Скорее всего, главной её любовью всегда была революция. А всё остальное... лишь яркие эпизоды в тени долгой и сложной жизни рядом с Лениным.