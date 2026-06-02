«Пираты XX века»: какая история случилась в реальной жизни

Советский фильм «Пираты XX века» вышел на экраны в 1980 году и мгновенно стал лидером проката — его посмотрели почти 90 миллионов человек. Но мало кто знает, что лихая история про моряков, отбивших судно у пиратов, выросла из нескольких вполне реальных случаев, которые аккуратно сложили в один увлекательный сценарий. Рассказываем, на каких событиях основан этот фильм.

Заметка в газете и толчок к сюжету

В конце 1970-х Станислав Говорухин наткнулся в прессе на заметку о нападении на итальянский корабль. Пираты тогда похитили 200 тонн урановой руды, а экипаж уничтожили. Эта кровавая история стала тем самым толчком, после которого режиссёр загорелся идеей снять боевик. Правда, главными героями он сразу решил сделать русских моряков.

Говорухин позвал в соавторы своего друга Бориса Дурова — вместе они когда-то работали над «Вертикалью». Сам Говорухин в тот момент был занят сериалом «Место встречи изменить нельзя», поэтому постановку фильма доверил Дурову.

Как цензоры «Пиратов» чуть не утопили

Сразу после написания сценария начались проблемы. Сцену про урановую руду цензоры наотрез запретили. Тогда авторы заменили груз на опиум для фармацевтической промышленности, но нарвалась на новый скандал. Чиновники увидели в этом пропаганду наркотиков. Дуров потом вспоминал, как возмущался:

«Это же для фармацевтической промышленности! А что везти кораблю — пустые бланки партийных билетов?».

Опиум в итоге отстояли. Но цензоры не унимались — требовали убрать драки с приёмами карате. Тогда этот вид единоборств в Советском Союзе развивался почти подпольно. Каждую сцену защищали с боем. Консультировал съёмочную группу известный каратист Тадеуш Касьянов — он же сыграл в фильме боцмана, а его друзья-спортсмены исполнили роли пиратов и советских моряков.

Трагедия танкера «Туапсе» как реальная основа

Главным прототипом для сюжета стала реальная история, случившаяся в 1954 году. Советский танкер «Туапсе» направлялся в Китай с грузом, но в нейтральных водах его атаковали военные корабли правительства Чан Кайши. Экипаж гражданского судна сопротивлялся, но его избили, а самих моряков захватили в плен.

Пленённых моряков (а их было свыше 50 человек) на Тайване почти год подвергали физическим истязаниям. Им не давали еды, пытали, заставляли отказаться от возвращения в СССР. Два десятка человек в итоге попросили политического убежища в США. В Москву из всего экипажа вернулись 29 человек — больше половины пленных.

Борис Дуров, работая над фильмом, оставил название исторического прототипа — сухогруз «Нежин». Хотя в черновике Говорухина корабль фигурировал под названием «Зима».

Морские пехотинцы на катере-приманке

Ещё один реальный эпизод, связанный с фильмом, произошёл уже после трагедии 1954 года. Советский ВМФ провёл спецоперацию, чтобы отучить пиратов нападать на наши суда. Десантный корабль замаскировали под торговое судно и через дипломатические каналы запустили дезу, будто на нём везут крупную партию золота и опиума для фармацевтической промышленности.

Пираты клюнули. А на борту вместо золота советские морские пехотинцы уже ждали гостей с оружием. После этого случая пираты начали обходить советские суда стороной.

Жанр рождался в муках

Фильм снимали в Крыму и в Жданове (ныне Мариуполь). Роль корабля «Нежин» исполнил сухогруз «Фатеж» Азовского морского пароходства. Чтобы добиться зрелищного пожара в кадре, никакого корабля не поджигали — на палубе в тазах просто жгли смолу.

Драки на съёмках были максимально натуралистичны. Николай Ерёменко, сыгравший старшего механика, позже вспоминал, что все трюки выполнял без дублёра. В одной из сцен он прыгнул со скалы и упал в воду в полуметре от судна, едва не угодив под винты.

«Растеряйся я на мгновение — и на поверхность залива всплыла бы куча фарша из актёра Николая Еременко».

Так из газетной заметки, трагедии на море и нескольких реальных историй родился фильм, который до сих пор остаётся классикой отечественного кинематографа.