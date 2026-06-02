Как в СССР похоронили идею о пятичасовом рабочем дне

За пару лет до смерти у вождя народов созрел план, который сегодня звучит как фантастика: рабочий день должен был сократиться до пяти часов. Без перерыва. Начать в девять, закончить в два. И это не байка из курилки, а строчка из политического завещания. Правда, дальше бумаги эта история не пошла. Разбираемся, зачем Сталину понадобился 5-часовой рабочий день, и кто его потом похоронил.

Как устроен был советский трудовой хронометраж

В 1917 году Советская власть взяла курс на человеческие условия труда. Первые декреты как раз касались рабочих будней. 8-часовой рабочий день (при царе он мог доходить до 11–12 часов) и один выходной — воскресенье — были введены одними из первых. Следующее сокращение пришлось на время правления Сталина: с 1929 по 1940 год страна работала по 7 часов.

Война внесла коррективы. Уже с 26 июня 1941 года на предприятиях ввели обязательные сверхурочные продолжительностью от 1 до 3 часов. Четыре года люди трудились на пределе. После войны рабочий день снова стал 8-часовым, и это считалось нормой. А к 1952 году Хрущёв бы сказал: «зачем нам всё это»?

Мечта Сталина: зачем ему нужны были 5 часов

В 1952 году, за год до смерти, Сталин выпустил работу «Экономические проблемы социализма в СССР». Это был не доклад и не лекция, а именно экономический манифест. Там он изложил план по выходу на пятичасовой рабочий день.

Вот его аргументация: сокращение рабочего дня до шести, а потом и до пяти часов — это необходимое условие культурного роста общества. Не просто отдых, а именно культура. Сталин планировал ввести всеобщее политехническое обучение, чтобы гражданин мог выбирать профессию по душе, не прирастая к одному станку на всю жизнь. Свободное время, по его замыслу, человек должен использовать для всестороннего физического и умственного развития. Например, учиться, заниматься спортом и, как вариант, переучиваться раз в десять лет. Идея была в том, чтобы сделать советский народ самым образованным и культурным в мире.

Берия был «за»: политический козырь Советов

Проект поддерживал и Лаврентий Берия. Но смотрел он на ситуацию не как теоретик, а как прагматик.

В своих записках он высказывал мысль: мы на одной только зарплате и свободном времени обойдём капитализм. Если советские рабочие будут работать пять часов и при этом жить хорошо, то капиталистический мир просто рухнет под натиском собственных требований. Западные рабочие, узнав о советских пятичасовках, потребуют от своих хозяев того же. А там недалеко и до социалистической революции. Берия видел в этом проекте не столько социальный, сколько политический и пропагандистский рычаг давления на Запад. Трудно сказать, получилось бы или нет, но идея была в духе времени.

Как идею похоронили

При жизни Сталина публично идею не критиковали — было не принято. Но как только вождя не стало, началась «ревизия». Анастас Микоян назвал идею сокращения до пяти часов «левацким загибом». А председатель Совета министров Георгий Маленков заявил, что некоторые положения в сталинской работе, особенно касающиеся экономики, недостаточно обоснованы. Проще говоря, денег на это нет.

План так и остался красивой мечтой на бумаге. Слишком дорогое удовольствие — сокращать рабочий день при сохранении зарплат и при плановой экономике. Но сам факт появления такой идеи у Сталина, человека, которого принято считать тираном, работающим на износ, поражает. Он видел будущее коммунизма не в бараке и марше, а в свободном труде.