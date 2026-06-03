Приметы и поверья на 3 июня: что можно и нельзя делать на Еленин день

3 июня по народному календарю отмечают Еленин день (его также называли Олениным). На Руси в это время начиналась посадка льна, и доверяли ее самому высокому мужчине в деревне: считалось, что тогда растения вырастут длинными. Православные в этот день вспоминают святую Елену.

Что можно делать в Еленин день

Можно и нужно заниматься посадкой льна — доверить это лучше всего самому высокому мужчине в деревне, чтобы растения выросли длинными. Хозяйкам разрешалось стирать и готовить. Также в этот день стоит носить яркую и светлую одежду, избегая тёмных и черных вещей, — чтобы не навлечь на дом беду.

Что нельзя делать в Еленин день

В старину строго запрещали сквернословить и сплетничать — верили, что так можно призвать к себе нечисть. По той же причине мудрецы не советовали желать зла даже в мыслях. Одиноким девушкам не разрешалось ходить на свидания, а парням — объясняться в любви и свататься. Бездельничать 3 июня не стоит. Чтобы не разориться, в этот день нельзя давать в долг не только деньги, но и крупы со специями. Не рекомендуется вытирать пыль, а женщинам — жаловаться подругам на мужей. Дата категорически не подходит для любовных дел: союз будет недолговечным. Женщинам не следует примерять одежду или обувь родственниц, если не хотят повторить их судьбу.

Приметы в Еленин день

Согласно приметам, если в ночь на 3 июня в небе много мерцающих звезд — быть непогоде. Духота на восходе — тоже к ненастью. Кукушка кукует — к хорошей погоде. А если в этот день прошёл дождь, то и осень будет дождливой.