В Кабардино-Балкарии школьник через суд отстоял результат ЕГЭ по физике

Ученик из Кабардино-Балкарии через суд добился восстановления результата ЕГЭ по физике, который аннулировали из-за подозрений в использовании шпаргалки. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Во время экзамена к выпускнику не возникло замечаний, из аудитории его не удаляли. Однако позднее государственная экзаменационная комиссия республики, изучив видеозапись, пришла к выводу, что школьник пользовался листом бумаги неустановленного формата, после чего результаты его работы были аннулированы. Сам ученик настаивал, что правила проведения экзамена не нарушал и использовал обычный черновик, а не шпаргалку. Суд первой инстанции изучил видеозапись и не обнаружил подтверждений наличия у выпускника запрещенных материалов. Кроме того, ранее его отказались привлекать к административной ответственности по статье об умышленном искажении результатов экзаменов из-за отсутствия состава правонарушения. В итоге суд удовлетворил требования школьника, признал решение об аннулировании результатов незаконным и обязал утвердить итоговый результат экзамена. Министерство просвещения Кабардино-Балкарии попыталось обжаловать это решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений.