Приметы и поверья на 4 июня: что можно и нельзя делать в Василисков день

4 июня по народному календарю jnvtxf.n Василисков день. Существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и змеиным хвостом (иногда его изображали в виде дракона) пугало наших предков: считалось, что в эту дату опасно ходить в лес и по высокой траве — легко наткнуться на ядовитых пресмыкающихся. На Руси в Василисков день не пахали и не сеяли, иначе на поле вырастут лишь полынь да васильки, поэтому дату часто называли «васильковой. Православные вспоминают мученика Василиска.

Что можно делать в Василисков день

Девушки украшали лентами молодую березу, срывали веточки и плели из них венки, которые затем бросали в воду. В это время активно пели соловьи — добрый знак, предвещающий хорошую погоду и благополучие. Можно умываться утренней росой она в этот день считалась целебной, особенно для девушек: верили, что она сохраняет красоту и молодость.

Что нельзя делать в Василисков день

Не храните собранные в курятнике яйца — их нужно сварить вкрутую, иначе засохнут колодцы, а затем пропадёт хлеб. Незамужним девушкам нельзя плакать — весь год пройдёт в слезах. Женам не рекомендуется стричь мужей: так можно лишить супруга нескольких лет жизни. Запрещено заниматься поиском работы или ходить на собеседования, а также проводить любовные привороты — привороженный супруг станет злым и хитрым.

Приметы в Василисков день

Согласно приметам, густой туман и роса на траве сулят обильный урожай. Громкое щебетание птиц — к ясной и тёплой погоде, а звонкое кваканье лягушек — к ветреной и пасмурной.